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（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每週六種口味數量有限賣完為止～Onon cake

2024-03-01 15:37:27 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：289
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1466篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
place桃園市中壢區實踐路225-21號225號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

2024高人氣甜點專賣店，開幕不久天天完售，每周都有六種不同的口味，每天限量賣完為止，我大概五點多來就賣個精光

生意真的超級好，而且甜點相當精緻，包裝也很誘人，愛吃可麗露的朋友，這家二溫菓子可麗露專賣店絕不能錯過~

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

二溫菓子可麗露專賣店位於中原大學附近的社區，附近美食很多，尤其韓國料理就好幾家，隔壁的鐵板簡餐便宜又好吃~

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

二溫菓子可麗露專賣店裝潢擺設超可愛，有種韓系的高質感，吸引許多網美來拍照打卡~

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

二溫菓子可麗露的可麗露一顆顆相當漂亮，價格大約70元左右，跟台北動輒百元相比相當划算~

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

也有多入的包裝，買來當李合相當適合，還有專屬的提袋也很別緻，我只買兩個就用紙盒包裝，簡潔又好攜帶~

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

二溫菓子只剩下兩種口味，其他都賣光光！我好想吃抹茶口味喔ＸＸＸＸＸＤ可麗露外皮相當酥脆，內理很有彈性，外脆內Ｑ我相當喜歡～

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

貼心店家還附上保存跟食用方式，建議早點食用，趁新鮮吃最好吃，完全不會甜膩，一吃就愛上！

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

裡面居然還有餡料，巧克力有夠濃郁、檸檬酸甜清爽，完全不會感到膩口，喜歡吃可麗露的朋友趕快來報到！

（中壢可麗露）二溫菓子可麗露專賣店～外脆內彈新開幕可麗露！每

💭店家資訊 onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
🏠地址: 桃園市中壢區實踐路225-21號
🚌交通: 近中原大學
☎️電話: 0970-282-609
⏰時間: 1230-1930
😪公休: 週一週二公休
💰消費: 現金
👛LINE@: https://line.me/R/ti/p/@138iyzhz?oat_content=url
💬IG: https://www.instagram.com/onon_cake/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406814465
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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