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【台南南區】白雪珈琲店～塩埕出張所，木造古蹟，日式喫茶店，秒到日本！

2024-03-01 16:08:31 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界 人氣：109
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窩客好文

貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

發表篇數：459篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 南區

造訪商家：白雪珈琲店
phone09-12998870
place台南市南區鹽埕路1125號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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白雪珈琲店

白雪珈琲店 Shira Yuki 

地址：台南市南區塩埕路125號

營業時間：11:00~19:00(週一、二休息)

FB：白雪珈琲店 Shira Yuki 

白雪珈琲店

白雪珈琲店建於日治時期，為原臺灣總督府臺南分支，又稱塩埕出張所，是以前鹽業的辦公廳舍，後改為職員宿舍，建築修復後，濃濃日式氛圍，在這裡喝咖啡真心有秒到日本的錯覺，氛圍超棒的啦！

【台南南區】白雪珈琲店～塩埕出張所，木造古蹟，日式喫茶店，秒

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咖啡店內部超美的，日式木造古蹟搭配著復古的沙發家具，很有日本老咖啡店的氛圍，超棒的！

這天跟姐妹在這裡喝茶吃甜點聊心事，心情超愉快的！

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名片好復古！還有貼紙可以自由拿取喔！

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菜單跟建築一樣，感覺好像也很有歷練了～哈哈！

【台南南區】白雪珈琲店～塩埕出張所，木造古蹟，日式喫茶店，秒

飲品有咖啡、茶飲、蘇打~

餐點的部份除了甜點也有洋食正餐及輕食土司

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甜點的菜單在點餐櫃台，甜點有好幾款可以選~

【台南南區】白雪珈琲店～塩埕出張所，木造古蹟，日式喫茶店，秒

 

咖啡廳的氣氛真的好棒，復古的氣氛，復古的燈飾，喜歡這種日式喫茶店的氛圍~好像跟姐妹秒飛日本耶！

【台南南區】白雪珈琲店～塩埕出張所，木造古蹟，日式喫茶店，秒

 

法式草莓芙蓮＋抹茶拿鐵，復古的餐具盛裝，跟整個環境好一致，連呼吸都覺得是來自日本的空氣～是偽日本的下午茶時光！

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法式草莓芙蓮，中規中矩，但拍起來滿分！

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提拉米蘇~有日歐融合的和協感，視覺上就覺得很好吃！

【台南南區】白雪珈琲店～塩埕出張所，木造古蹟，日式喫茶店，秒

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配合節慶的聖誕樹拉花也太可愛了吧！愛死了！抹茶拿鐵是濃郁又順口的好喝！

【台南南區】白雪珈琲店～塩埕出張所，木造古蹟，日式喫茶店，秒

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白雪珈琲店從外面內都美的好好拍~用餐氛圍一級棒，跟姐妹們約會很適合來這裡喔！當然，帶妞約會選這裡也很棒唷！還可以在附近散散步！

別忘了給Liz一個讚喔！

 

 

 

 

文章標籤
台南咖啡 台南美食 台南南區 台南南區美食 白雪珈琲店 Shira Yuki 台南下午茶 台南日式建築 台南約會 台南景點 台南旅行
創作者介紹
創作者 niceclaup313 的頭像
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