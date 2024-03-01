白雪珈琲店 Shira Yuki

地址：台南市南區塩埕路125號

營業時間：11:00~19:00(週一、二休息)

FB：白雪珈琲店 Shira Yuki

白雪珈琲店建於日治時期，為原臺灣總督府臺南分支，又稱塩埕出張所，是以前鹽業的辦公廳舍，後改為職員宿舍，建築修復後，濃濃日式氛圍，在這裡喝咖啡真心有秒到日本的錯覺，氛圍超棒的啦！

咖啡店內部超美的，日式木造古蹟搭配著復古的沙發家具，很有日本老咖啡店的氛圍，超棒的！

這天跟姐妹在這裡喝茶吃甜點聊心事，心情超愉快的！

名片好復古！還有貼紙可以自由拿取喔！

菜單跟建築一樣，感覺好像也很有歷練了～哈哈！

飲品有咖啡、茶飲、蘇打~

餐點的部份除了甜點也有洋食正餐及輕食土司

甜點的菜單在點餐櫃台，甜點有好幾款可以選~

咖啡廳的氣氛真的好棒，復古的氣氛，復古的燈飾，喜歡這種日式喫茶店的氛圍~好像跟姐妹秒飛日本耶！

法式草莓芙蓮＋抹茶拿鐵，復古的餐具盛裝，跟整個環境好一致，連呼吸都覺得是來自日本的空氣～是偽日本的下午茶時光！

法式草莓芙蓮，中規中矩，但拍起來滿分！

提拉米蘇~有日歐融合的和協感，視覺上就覺得很好吃！

配合節慶的聖誕樹拉花也太可愛了吧！愛死了！抹茶拿鐵是濃郁又順口的好喝！

白雪珈琲店從外面內都美的好好拍~用餐氛圍一級棒，跟姐妹們約會很適合來這裡喔！當然，帶妞約會選這裡也很棒唷！還可以在附近散散步！

別忘了給Liz一個讚喔！

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