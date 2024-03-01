「浮生避難所」是我深藏已久的口袋名單。現在不藏於私公開分享。有時候總有一種逃離生活中紛擾的心情，想找回內心的平靜感。隱密在巷弄中的「浮生避難所」，結合了生活藝廊選物餐飲複合式概念空間的日式老宅咖啡廳，非常適合一個人或和好友放鬆心情享受自在的地方。

「浮生避難所」是家大隱於市低調的大安區秘境咖啡廳。 Google Map 上找不到它，可以搜尋地標導航「麥將軍烘焙坊」，到了走到底左轉就會看到了。或捷運科技大樓站出口往和平東路二段方向循址抵達。

一入門，充滿日式庭園和生活美學的氛圍。以小石子和植物打造的自然景觀(盆景)，是個讓人心境平靜的寧靜清幽空間。

坐在小木椅上，細細品賞這極富禪意的庭園，靜靜凝視著自己的內心。一股療癒的能量慢慢地淨化身心靈。品味著舒適放鬆的日常。

「浮生避難所」的小小庭院，獨特造型的盆栽，個個呈現了自然和藝術的侘寂美學。

浮生避難所 影片簡介

浮生避難所 營業資訊

地址：台北市大安區和平東路二段283巷4弄5號

電話： 無 (採IG @fushengbinansuo預約訂位)

⏰營業時間：AM11:00 ~ PM19:00 (每週一公休)

交通: 捷運科技大樓站出口往和平東路二段方向前進步行約 8 分鐘抵達。

空間環境介紹

「浮生避難所」的用餐空間分三個區域，容納三組客人的日式榻榻米區、單人席位圓形餐桌區以及點餐結帳服務台左側的一般用餐桌席空間。

窗台置放著採自助式取用茶水、餐巾紙區，兩三個植栽將這個窗景的美感完整呈現。彷彿觀賞著一幅藝術畫作。

「浮生避難所」不定期的藝術創作展覽、質感選物的擺設，只要看到有黑色方塊有標明價格的均可購買。每樣陳設商品都是店家主理人的用心經營及收藏。也希望來訪客人以惜物愛物態度對待每件物品。不同時期造訪不同的風貌呈現，讓日常的生活美學常駐心中。

日式風格的鎏金馬克杯，有著溫潤的手感。似乎聲聲呼喚著讓我帶走它。

適合一個人獨處時光的小圓桌座位區。

點餐結帳服務櫃台，置放著幸運繽紛的招財貓，妝點了整個空間。可愛地招財貓搖動著手臂，讓人看了好療癒。

帶著金屬光澤質感的銀色招財貓伴隨陳設的茶品罐。

服務櫃台旁的另一個用餐空間，簡約圓潤的餐桌椅。每個餐桌上擺放著讓人賞心悅目小玻璃瓶植栽，店家的小小心思，讓人感受到一股無形的治癒力量。

藝術創作展售品 – 「 Don’t worry be happy 」。生活中總有讓人煩憂的瑣事，真的沒有甚麼好擔心的，樂觀地向前走吧 ! 將心打開，才能迎向未來。觀賞這件作品，無形中也激勵自己一定要有這樣的心境，生活才會開心。

「浮生避難所」的每一扇窗都是一道獨特的風景。

拉開服務櫃台後方的藤編木門，你一定會和我一樣一秒愛上這麼有格調質感的廁所。展售的香氛用品營造了空間的氣味也至製造了空間的美感。

簡潔風格的廁所完全體現生活美學，真的讓人舒適自在，好喜歡這樣的感覺。

避難須知 Q & A

如何預約訂位

「浮生避難所」只接受 IG 和 FB 私訊訂位。

訂位時段:11 – 13、13 – 15、15 – 17、17 – 19點，最好先預約免得撲空。

用餐消費方式

每人最低消費 200 元，用餐兩小時。付款只收現金不收取服務費。

平日不限時 ，但無限現場候位客人，則無特別要求。

目前暫不接待10歲以下孩童及毛小孩。

注意事項

請勿大聲喧嘩，注意聊天、拍照、聚會應有的禮節。

禁止使用外食和飲料，違者需酌收清潔費。

禁止商業拍攝行為，若有需求則以包場費用計算。

店內商品均為有價物件，若有損毀行為必須以原價購入該物件。

浮生避難所 菜單

「浮生避難所」菜單有鹹食、甜品、台灣茶飲、無咖啡因飲品、咖啡、特調飲品。不定期的更換菜單。

※ 菜單內容變動調整請依浮生避難所粉專或現場菜單公布為主※

餐點分享介紹

咱家牛肉麵 (周三、六、日限定) 220元

以紅燒作為湯頭的牛肉麵，採用澳洲穀飼牛肋條。搭配著寬厚刀削麵條和青菜蘿蔔，用蒜苗和蔥花調味。偏甜帶鹹香的湯頭，蘿蔔入味不軟爛。牛肉肉質軟嫩又不失嚼勁的味道。是道暖心又暖胃的家常牛肉麵。

小滷拼盤 260 元

以雞胗、杏鮑菇、豆干、百頁豆腐、花生及秘製辣椒醬所組合的小滷拼盤，盛裝的器皿和擺設的中國風陳列架，一上桌就讓人驚呼不已，滿滿的儀式感。香烤的雞胗毫無內臟味，最喜歡脆彈的杏鮑菇搭配辣椒絲更有層次感。紮實多汁的豆乾、軟Q麻香的百頁豆腐，純粹好吃的滷味，喜歡香麻辣感的人搭配著所附秘製辣椒醬也是完美組合。

在咖啡館裡享用牛肉麵和滷味有違和感嗎 ?「浮生避難所」不是麵館，店家主理人的初心構想只是想讓來訪的客人不要空腹喝茶或咖啡造成而腸胃不適，才有的菜單品項。沒想到推出的鹹食卻讓很多人慕名而來享用。

冷萃蜜香紅茶 220元

來自台東鹿野的蜜香紅茶，有著蜂蜜般的清甜和淡淡茶香，冷萃的口感帶清香風味毫無苦澀感。

鏡花水月信玄餅 120 元

晶瑩剔透宛的水滴感外形包覆著粉嫩浪漫櫻花🌸的鏡花水月信玄餅，清爽的果凍口感，Q彈滑嫩。蘸著黑糖蜜和黃豆粉一起食用，香甜可口，甜而不膩。是一道美拍的甜點。

避難最中餅(兩入) 180元

避難最中餅一上桌，老闆特別交代最好五分鐘內吃完。因為以糯米殼製作的最中餅和擺放的餡料放在一起，置放過久會變得濕軟，風味不佳。所以掌握美味甜點的食用最佳時間。

避難最中餅有兩種口味。

鹹- 金沙鮭魚卵口味。底部是口感滑順的鹹蛋黃撒上起司搭配著鹹香的鮭魚卵，意外的和諧組合極富視覺的美感。

甜 -珍珠奶茶口味。濃郁奶茶風味的軟綿餡底，夾帶著伯爵茶的香氣，棉花糖和Q彈的珍珠點綴其中。

🍮布丁先生 180 元

升級版的布丁，紮實可口的布丁搭配著酸甜適中的草莓和冰淇淋，酸甜初戀感滋味。淋上咖啡濃縮液，別有一番風味。舌尖上的美食滋味盡在不言中。

三個好姊妹的閨蜜私房話時光，享用了「浮生避難所」的人氣招牌餐點，每人平均花費 540 元。這個遠離塵囂的質感咖啡廳是個讓人有個緩解紓壓的避難所。享受這個偷得浮生半日閒的珍貴時刻，找回生活的動力。這種感覺真的很美好。