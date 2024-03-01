草叢裡的秘密披薩

地址：屏東縣內埔鄉龍岡路126號

TEL：0906-184913

營業時間：平日11:00~15:00 17:00~20:00 六日11:00~20:00(週二~週三休息)

FB：草叢裡的秘密披薩

Liz的習慣是~要去哪個地方旅行，就會先在google地圖上看看附近有什麼美食或是可以同遊的景點，這間草叢裡的秘密披薩也是這樣找到的~他是間位在內埔鄉間的披薩店，很隱密但生意超好的，千千萬萬要先訂位才不用久候或撲空喔！大門很大，只開放行人跟機車進出，開車的話要從旁邊的小巷子進去，後方有停車場，蠻好停車的~

田間的老宅~但處處感受到用心，門把還是披薩鏟耶！

點餐及餐點製作都在前台，一進門就聞到窯烤香~肚子控制不住的咕咕叫！

室內用餐空間有歐洲鄉村風，很有氣質，好美好舒服~

戶外也有用餐區，但天氣好時可能會比較熱～畢竟在屏東，有冬天嗎？！

不過我們來這天外面其實蠻舒服的，還有微風在吹著～

PIZZA除了傳統的口味之外，還有台灣味的選擇，蠻特別的，讓我們有點難抉擇。

也有窯烤料理及甜的PIZZA

湯品及飲品，飲品選擇還蠻多的~

我們點了三款披薩、湯及飲品~披薩是義式薄片的，看起來好好吃喔！

風味鹹豬肉披薩，配料有鹹豬肉、洋蔥、青龍椒，又香又辣吃的好過癮！

瑪格麗特，披薩經典不敗的主角，可以吃的到最道地的義國滋味！

希臘扎基奇雞肉，水果黃瓜＋雞肉，有濃郁的蒜香，看似清爽卻又重擊味蕾，喜歡蒜香的可選這款！

我喜歡披薩的餅皮，酥酥的又帶有Ｑ勁，而且窯烤的香氣十分迷人！

羅宋湯，濃郁的番茄香氣也擋不住牛肉及香料的香氣，還有蔬菜帶來的清甜。

石榴氣泡飲、香蕉牛奶。

香蕉牛奶是不加糖的，以香蕉本身的甜味加上鮮奶的香氣，讓人感受細緻滑順的口感。

草叢裡的秘密披薩用餐氛圍超棒的，義國的披薩融入台式食材，一絲一毫都沒有違和感，巧妙的帶出台義的特色~以後來屏東，還是會想再來的一間店！只是小提醒，記得要先訂位喔！

別忘了給Liz一個讚喔！

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