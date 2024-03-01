新竹浮誇系火鍋推薦！

超浮誇肉肉瀑布兩個人都吃不完，加上菜盤、冰淇淋吃到飽，價位真的很划算！

【六野鴛鴦鍋物】位於新竹北大路上，北大教堂附近，步行2分鐘就有停車場，對於開車族來說相當方便

擁有1、2樓超大空間用餐環境非常歡迎親子、好友一起來享用美食，座位寬敞舒適整體的空間非常舒服

，從店內裝潢、服務設備任何一個點都不馬虎

有兩層樓的內用座位，二樓還有包廂可以預訂可容納20人，非常適合部門團體聚餐及尾牙活動

二樓另有70人大場地，有投影機設備，可供工商團體聚餐開會，一人只要500元起

【醬料自助區】

白飯、王子麵、寬冬粉及明果冰淇淋吃到飽

自助區非常整潔連同醬料台都很乾淨

點餐時提供紙本菜單，但在帳單上則附上QR Code，直接使用手機QR code掃碼，進行自助線上點餐的方式

六野鴛鴦鍋物主打精心熬製的湯頭搭配高品質肉品及海鮮

附有照片的菜單，每一樣都那麼誘人食慾，真不知道該選哪一種來吃！

我們今天決定直接點雙人套餐XD

和牛龍蝦雙人海陸套餐2650元：

肉盤｜台灣梅花豬、美國牛五花、澳洲嚴選羊五花、台灣去骨雞腿(4選2)+4片日本A5和牛

海鮮拼盤｜大龍蝦、白蝦、日本生食級干貝、九孔鮑魚、蛤蠣、鮭魚菲力片、鱸魚菲力、透抽

田園蔬菜盤、綜合火鍋料、飲品

這一整套上桌真的超霸氣 ，海鮮控的最愛套餐真的什麼都有

超澎湃滿滿一整桌！！食材真的超豐富！真的超級多，而且食材都非常新鮮

看看這一整隻的龍蝦，水姑娘的肉質堪比其他龍蝦來豐沃，而且鮮甜度破表，痛風也要吃！

六野鴛鴦鍋物有四種湯底可以選擇，這天我們選了店內的人氣湯底「蜀麻辣鍋」、「酸菜白肉鍋」

酸菜白肉鍋使用天然發酵的酸白菜，搭配白肉讓人胃口大開

麻辣鍋底豆腐、鴨血可以一直免費續

鍋底滿滿的鴨血和豆腐，而且都很入味，可以無限續加這點真的太棒了！

肉肉瀑布一上桌馬上讓大家驚呼連連，肉量超多，上層是梅花，下層是牛五花，真的太浮誇了啊！

海鮮拼盤真的超豐富，光是用看的就好滿足！

有生食級生蠔2、天使紅蝦2、白蝦2、生食級干貝2、九孔鮑魚2、蛤蠣6、鮭魚菲力片2

、鱸魚清肉2、透抽1等等，豐富陣容上桌超震撼！

不管是海鮮還是肉片份量就是給的超多的啊！

肉肉瀑布與海鮮拼盤一齊享用超滿足〜

田園蔬菜盤/綜合火鍋料

內容物也不馬虎，最新鮮的季節時蔬以及綜合菇類，蔬菜都能無限續

迫不及待要開吃啦〜

【生食級生蠔】

來自日本冷凍直送，簡直是生蠔中的巨人，大小幾乎是普通品種2~3倍！！！

生食級生蠔每顆都超級飽滿，涮一下就可以吃了

入口是滿滿的蠔鮮味〜〜〜

口感超級肥美，蠔肉厚實，味道超濃郁，要命的好吃XD

【日本A5和牛】

油花超美〜

快速汆燙，享受入口即化的極致美味！

牛肉香在咀嚼時在口腔爆發〜濃郁牛油還帶有明顯的奶油香吃起來極度夢幻！！！

不需要飛到日本就可以吃到日本A5和牛，太幸福了〜

【大龍蝦】

超級霹靂無敵大隻！比手機還大隻！

龍蝦都已經處理過，完整分離的殼、肉並列在一起，擺盤看起來更專業，完全不用花時間在剝殼上

你看看這一整尾龍蝦肉質飽滿，口感也很滿足，用這個價錢可以吃到真的很划算！

蝦頭裡面也是超級多肉的，滿滿的蝦膏

是活龍蝦的口感，超級彈牙〜每一口都能吃到龍蝦肉的甘甜鮮美

現煮龍蝦火鍋，不吃對得起自己嗎？！

一整個龍蝦頭佔據火鍋，散發濃濃的大海滋味，龍蝦肉混著蝦膏一起下肚，讓人無法抵擋！

一個字『甜』！

【台灣梅花豬】

火鍋豬肉片中小編最喜歡梅花肉片的口感了

肉質鮮嫩，完美的油花比例，吃了超涮嘴！

【美國牛五花】

肥瘦完美交疊的雙重口感，稍涮幾下即可品嚐

肉質鮮嫩而帶有油香，口感鮮甜且有嚼勁且不油膩，香氣十足

【鮭魚菲力】

嚴選鮭魚中段腹肉厚切，鮮度及口感都是愛吃鮭魚的饕客最愛的部位

美麗鮮紅的色澤，叫人看了胃口大開呀

吃起來不會特別油膩，剛剛好的濕潤，肉質細緻有彈性，魚肉鮮甜爽口

厚實飽滿的切片，吃得真的是過癮

【鱸魚清肉】

嚴選無刺鱸魚清肉，帶皮魚肉鮮美細嫩

吃起來肉質很細緻又不會有臭土味，吃進嘴裡鮮甜的滋味令人回味無窮

【生食級干貝】

生食級干貝也是大顆的，涮到5分熟就很甜很好吃

送入口中，瞬間，濃郁的大海般鮮味席捲而來〜

柔軟多汁，鮮甜無比，口感柔軟Q彈，一顆就很滿足，有夠好好吃！

【九孔鮑魚】

超大一顆，味道真的很特別鮮美

咀嚼起來香脆又帶有鮮甜海味，顆顆鮮嫩美味〜

【蛤蠣】

蛤蠣顆顆飽滿、新鮮飽滿，又不會煮過老

鮮甜完美融入濃濃的酸菜白肉鍋香氣中！

【白蝦】

新鮮白蝦有著鮮美的甜味和細緻的口感

而且每一隻白蝦都非常飽滿扎實，肥肥嫩嫩的超級可口，爽度很高唷！

【透抽】

美透亮肉質飽滿Q嫩，品嚐原始海味

甜脆Q嫩鮮甜的味道讓人一口接一口停不下來〜

【天使紅蝦】

有時後小編去外面吃到天使紅蝦，煮出來肉都爛爛散開，吃下去口感粉粉沙沙的，感覺就是冷凍很久了

一定要大讚六野鴛鴦鍋物的天使紅蝦超級Q彈帶嚼勁、甜美多汁，好新鮮的味道！

吃到這麼好吃的蝦蝦，2隻不夠吃啦XD

【明果冰淇淋】

還有〜還有〜我最期待的冰品區

即使已經吃飽但還是有吃甜點的空間啊…….

只在高級火鍋吃到飽才吃的到的明果荔枝冰淇淋！

清甜的荔枝香氣撲鼻而來，雪酪口感，入口即化〜

【宵夜時段優惠】

晚上21:00 以後到店消費，Google 五星評論或臉書打卡按讚

同品項肉品與啤酒買一送一

肉品：澳洲和牛、牛五花、豬梅花、豬五花(每桌限優惠一次)

啤酒：麒麟、百威、海尼根、金牌啤酒(不限優惠，讓你喝到滿足)

太佛心了吧！這麼好康的活動怎麼能錯過呢？

【其他優惠活動】

優惠一：來消費就送肉肉

Google 五星評論或臉書打卡按讚 (每桌限一次優惠不與宵夜時段優惠共用)

就送好禮 6 選 1:霜降牛、板腱牛、五花豬、松阪豬、大文蛤、甜白蝦

優惠二：壽星優惠 (一桌限一份)

1. 來電三天前提前預約慶生,當日壽星幾歲就送幾顆蛤蜊!(基本盤 30 顆)

帶阿公或阿嬤來,99 歲就送 99 顆唷!

2.不需預約,來電慶生,當月或當日壽星,身高多少就送多重的肉!(基本盤 150 克)

身高 180 就送 180 克的肉肉唷!(牛五花或豬梅花 2 選 1)

PS：以上壽星優惠 2 選 1

小珊珊碎碎念：

新竹必吃鴛鴦火鍋推薦！

六野鴛鴦鍋物超高CP值的龍蝦雙人套餐還有好多肉肉喔〜

超豐富高檔食材絕對是許多饕客的最愛 ，無論你是火鍋控還是海鮮控都不能錯過！

【Info】

店家資訊：六野鴛鴦鍋物

地址：新竹市北大路186號

電話：03 528 6011

營業時間：11:30–14:30, 17:30–01:00(晚上23:00最後加點)

粉絲專頁：https://www.facebook.com/RokunoHOTPOT

預約訂位、預訂外帶請加入官方line

https://line.me/R/ti/p/@092xickl

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