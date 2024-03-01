這次接到公司尾牙籌辦的大任，真的是壓力有夠大！平時工作已經是滿載了，這次還要負責這麼大的責任，真的是有點無奈......

我大概半年前就在找資料一家一家詢問，後來決定找福泉食味外燴辦桌商行的小泉師來負責，主要還是看到網路評價非常不錯，加上家人之前喜慶也吃過小泉師的菜，掛保證說好吃！所以二話不說，直接安排這個重任給福泉的小泉師！

▽辦桌達人的福泉團隊！有著超高經驗的團體搭配，每道菜的先後烹飪以及準確擺盤等上菜，著實讓我佩服！

▽在後場控場的我，看到這些有文化底蘊的傳統辦桌料理，真的是好想細細品嚐！

▽小泉師的擺盤也是數一數二的用心，讓你有如在飯店用餐的錯覺！

▽豐富的食材以及滿滿的份量也是小泉師的強打！

▽真材實料！讓人看了就想食指大動！

▽每次要上新菜！擺盤總是讓我驚艷！

▽跳脫傳統辦桌菜的框架！小泉師總是讓你意想不到！

▽擺脫油膩！清爽口感也是近年大家喜愛的烹調風格！

▽在傳統與創新中不斷遊走，創造出每道菜上桌時的驚艷！

▽烘烤過後馬上出餐！確保最佳享用美味的黃金時間！

▽送菜過程不斷確認出餐狀況！讓每道菜都是美美的上桌！

▽每道菜華麗上桌！同事看到我急著跟我說！！這次辦得好棒哦！真的比以前好吃太多了！

▽同事心急的拆開保鮮膜！滿料濃香雞湯撲鼻而出！

▽這桌更可愛！每道菜吃得超快！永遠保持一道菜在桌上！

▽看大家吃得很滿意！心裡真的是如釋重負！

對於初次辦尾牙統籌的我，真心推薦福泉食味外燴辦桌商行！他們其實做了百分之九十的事，我真的是瞎操心！這麼大的場子，有沒有經驗非常明顯，看來網評超讚不是浪得虛名！有尾牙需求的超推薦！

福泉食味外燴辦桌

電話：06-2714222／0932-875522

地址：台南市永康區富強路一段2巷8弄6號

粉專：https://www.facebook.com/FuquanTasty



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