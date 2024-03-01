2024年初在綠色排版卡關的我，剛好看到網紅朋友分享新開幕的FLOW CAFE BAR

想著剛好接上我的排版又可以分享新開幕店家，一石二鳥啊！當然要趕快去

FLOW CAFE BAR位在新店區小碧潭站附近的巷內

這裡建築物密集又多是死路，開車前往的話建議停在IKEA或直接搭捷運來最方便

FLOW CAFE BAR隔壁的山東小館似乎很有名

也是開店前半小時就有人來排隊，營業後更是座無虛席

(後來一查發現是GOOGLE有4千多人評價並有4.3高分的名店啊！！！）

FLOW CAFE BAR的中央有個大大的圓形吧台，比起咖啡廳給人的氛圍更像酒吧一般

昏暗的燈光復古的配色，加上舒緩的音樂，整間店給人感覺非常慵懶，是會忍不住想久坐的店家

咖啡跟甜點選項都很多，而且看起來都超誘人

碰糖拿鐵奶味香濃，喝起來很順口

只可惜咖啡上太早了，等到餐點上桌時上面的碰糖跟奶泡都消了

手撕豬肉帕里尼外觀樸素味道卻很重，早上吃起來十分開胃！

（當天本來還想吃一半就好，結過直接停不下來把整份都吃完了）

甜點櫃的選擇也是非常多，而且口味都很特別

我選的榛果巧克力派也是非常好吃，加熱過後融化的巧克力搭上酥脆的派皮真的是一絕！

(記得當天還有個蘋果肉桂派我也超想試試看的拉！)

當然去之前我一樣有問是不是寵物友善

店家對毛孩非常友善，不打擾其他客人狀況下沒什麼限制

而且老闆非常喜歡狗，一看到托醬根本是立即來跟他們搭訕(笑)

老闆現在也養了一隻科基，有說之後長大可能會帶到店裡哦！



FLOW CAFE BAR

地址：231新北市新店區中央路133巷21號1樓

營業時間：11:00-19:00

電話：0222181298