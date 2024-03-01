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【新店區/小碧潭站】COTD之慵懶復古的不限時咖啡店-FLOW cafe bar

2024-03-01 21:44:08 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：103
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窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：190篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：FLOW cafe bar
place新北市新店區中央路133巷21號1樓
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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1J6A2077-2 拷貝

2024年初在綠色排版卡關的我，剛好看到網紅朋友分享新開幕的FLOW CAFE BAR

想著剛好接上我的排版又可以分享新開幕店家，一石二鳥啊！當然要趕快去

 

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FLOW CAFE BAR位在新店區小碧潭站附近的巷內

這裡建築物密集又多是死路，開車前往的話建議停在IKEA或直接搭捷運來最方便

FLOW CAFE BAR隔壁的山東小館似乎很有名

也是開店前半小時就有人來排隊，營業後更是座無虛席

(後來一查發現是GOOGLE有4千多人評價並有4.3高分的名店啊！！！）

 

 

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FLOW CAFE BAR的中央有個大大的圓形吧台，比起咖啡廳給人的氛圍更像酒吧一般

昏暗的燈光復古的配色，加上舒緩的音樂，整間店給人感覺非常慵懶，是會忍不住想久坐的店家

 

 

1J6A2125-2 拷貝

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咖啡跟甜點選項都很多，而且看起來都超誘人

碰糖拿鐵奶味香濃，喝起來很順口

只可惜咖啡上太早了，等到餐點上桌時上面的碰糖跟奶泡都消了

 

1J6A2141-2 拷貝 2 

手撕豬肉帕里尼外觀樸素味道卻很重，早上吃起來十分開胃！

（當天本來還想吃一半就好，結過直接停不下來把整份都吃完了）

甜點櫃的選擇也是非常多，而且口味都很特別

我選的榛果巧克力派也是非常好吃，加熱過後融化的巧克力搭上酥脆的派皮真的是一絕！

(記得當天還有個蘋果肉桂派我也超想試試看的拉！)

 

 

1J6A2099-2 拷貝

當然去之前我一樣有問是不是寵物友善

店家對毛孩非常友善，不打擾其他客人狀況下沒什麼限制

而且老闆非常喜歡狗，一看到托醬根本是立即來跟他們搭訕(笑)

老闆現在也養了一隻科基，有說之後長大可能會帶到店裡哦！
 

 

 

 

 

FLOW CAFE BAR

地址：231新北市新店區中央路133巷21號1樓

營業時間：11:00-19:00

電話：0222181298

 

 

 

 

文章標籤
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