鴨to蔥拉麵,我相信這一陣子來過日本的人客,或多或少都有來吃過這一間的拉麵.

本來是不抱著希望的,因為早就傳聞吃碗拉麵要排隊排很久.

所以我已經有了另外一家的備案,就是在附近的博多豚骨拉麵一絆(Hakata Ramen Ichiban).

不過,當我來到現場時,被這個排隊人潮給嚇了一跳!!!!

蝦米,這麼少人,今天真的是賺到了.....

但是,當我很高興買了餐券之後,準備守秩序的排隊時.....

突然,工作人員叫住我,然後指著對街......

原來,已經排到對街了.

在排隊的時候,其實我稍微注意了一下.

長長的隊伍中,基本上非當地人比較多.

也有路過的當地人說,這間是外國遊客在吃的拉麵店.

其實也不意外,因為在台北也可以看到某些店家,外面長長的排隊人潮,幾乎都是外國遊客.

點餐的方式很簡單,就是先買餐券.

看不懂日文沒有關係,幾個重要的品項有圖片可以參考.

如果不行,先退出來,打開網路查一下,就可以知道每一位部落客和Youtuber都是點什麼餐點.

如果還是不行,最簡單的方法,前面一位點什麼,你就跟著點,反正都是鴨肉拉麵.

蝦米,還是有困難???

那就直接在網路上幫你找好翻譯了.

點餐機由左至右分別是:

鴨らーめん：鴨肉拉麵

鴨コンフィ麺：肉片較多的鴨肉拉麵

鴨ワンタン麺：加了餛飩的鴨肉拉麵



大多數的人客都是點鴨肉拉麵,或是肉片比較多的鴨肉拉麵.

食量大的人客,或許就會再多點一碗鴨親子丼.

麵選好了,再來就是蔥.

餐券上會有印上蔥的選項,不過只有數字.

可以參考一下圖片,應該是每個月會換一次.

我選的是1和3號,給各位人客參考一下.

最後,就請依照圖示來排隊.

如果店門口排隊人潮太多,現場工作人員會引導到對街排隊.

基本上吃碗拉麵的時間不會太久,所以只要不是太誇張的排隊人潮,都可以試著來排隊吃麵.

雖然今天排到對街去,但是也沒有等太久,大概就是30-40分鐘左右.

現場還有工作人員在引導,所以整個過程非常流暢.

在台北也吃過日本拉麵,在沖繩也吃過日本拉麵,為何這次到東京吃拉麵就很興奮呢???

應該是第一次走進東京的日本拉麵店,而且還是這種算很傳統裝潢的拉麵店,真的是蠻興奮的.

店內狹長且不寬的走道.然後一整排在料理檯旁的座位.

這不就是日劇中常見的場景嗎,我終於體驗到了.

桌上擺放了調味的醬料,不過我都沒有用到.

除非是非加不可,不然我個人是比較喜歡吃原味.

鴨親子丼

如果可以的話,如果食量夠大的話,真的可以加點這一碗,保證讚不絕口.

白飯+滑蛋+鴨肉,瞬間清空整碗飯.

鴨らーめん

我不是美食家,所以寫不出一大堆精闢的解說.

簡單來講,就是:麵好,肉好,蔥好,湯頭好.

整碗湯看起來非常清澈,看起來有一點像是醬油拉麵的湯頭.

因為這個鴨to蔥主打只有鴨,蔥,水做出來的拉麵,所以湯頭上的油,應該是熬煮時的鴨油.

先喝口湯,從味蕾傳導大腦,瞬間覺得這湯頭好特別.

有別於一般我常吃的豚骨湯頭,完全是不同的感受.

鴨肉更是厲害,很多人客都說是舒肥過的鴨肉.

有一點粉紅粉紅的鴨肉,軟嫩不柴,有點後悔沒有點鴨肉多一點的拉麵.

有一點讓我比較好奇的是,整間店裡的師傅和外場的工作人員,除了會說日語之外,還會一口流利的華語,而且是濃濃的中國腔.

讓我突然覺得,雖然在溝通上比較沒有障礙,但是這間鴨to蔥拉麵到底是日本人開的,還是中國人開的日本拉麵店????

最後總結,日本的拉麵有很多派系,也各自有獨特的地方.

不管各位人客喜歡那一派,基本上都是好吃的拉麵.

也可以嘗試看看不同派系的拉麵,到底差別在哪裡???

來到上野,可以安排一下.

盡量挑選離峰時間,就比較不會排隊排太久.

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