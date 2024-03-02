夜市最近出現最狂爆濃蒜香滋味的排隊美食 大佬嗶 爆蒜料理

傳香正宗香港滋味的爆料蒜香美食，滋味太迷人又唰嘴了

解嘴饞美食，小酌搭配、晚餐宵夜場

每次來買都有人潮排隊，亦可使用線上外送平台訂購

目前高雄已經有三間分店，自強夜市、吉林夜市、瑞豐夜市

香港師傅引進的港式小吃點心，是香港人熱愛的雞翅尖

香港只有雞翅尖，香港師傅來台灣稍微改良又升級

還加碼推出了 膝脆骨、三角骨，很多饕客喜歡吃飽，還可以點麵食升級

或者自己買白飯配，有夠開胃的啦!!!!醬汁很無敵~~~百搭!

爆蒜雞翅尖 $120、爆蒜三角骨 $120、爆蒜膝脆骨 $160、爆蒜大綜合 $190

台灣夜市必吃美食 大佬嗶 爆蒜料理

攤位活動：購買餐點到google留言五星好評即贈送白麵一份

大佬嗶 爆蒜料理 吉林店

位置：高雄市三民區吉林街135號1樓

服務專線： 0905 368 411

營業時間：17:00~01:00

大佬嗶 爆蒜料理 自強店

位置：高雄市苓雅區自強三路134號

服務專線： 0963 640 723

營業時間：17:00~01:00

大佬嗶 爆蒜料理 瑞豐夜市(3/3開幕）

位置：高雄市鼓山區裕誠路1128號13排702號攤位

營業時間：17:00~半夜01:00

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高雄夜市出沒了殺手美食，古惑仔大佬嗶，骨惑你的胃

取名來自於古惑仔電影，陳浩南的大哥!!!大佬嗶名稱~~~唰嘴到讓你銷魂啊!

夜市最香又迷惑感的美食推薦 大佬嗶 爆蒜料理，有夠蒜!

每日新鮮燉煮，使用台灣溫體雞肉燉煮

雞肉都是嚴格挑選，加上獨門秘方新鮮燉煮，還能吃到雞肉新鮮滋味

跟我一樣熱愛蒜頭美食的饕客一定要追，連爸媽都說好吃ㄟ!!!

正宗香港風味的雞翅尖，看電視、追劇、宵夜場的點心

台灣加碼升級推出了膝脆骨、三角骨

整個醬汁是靈魂重點，整個很入味~~~每一口都好香、爆蒜濃郁度

光是現場等，已經很多人排隊

大佬嗶 爆蒜料理 挑戰無極限層次蒜香辛辣滋味，吉林夜市排隊美食推薦

讓很多老饕已經成為熟客，尤其是新鮮蒜粒再加上去提味，有夠好吃的啦!連我都愛了~

使用雲林蒜頭，不僅夠味還帶有辣度，吃起來才過癮

店家也堅持蒜頭都要去蒂頭，現場剁碎

喜歡大蒜還可以升級加碼，辣度也可以調整~

讓蒜香整個瀰漫，不使用冷凍蒜頭，吃起來很有層次很豐富

買一份絕對不夠吃，或者可以直接買綜合:爆蒜雞翅尖、爆蒜膝脆骨、爆蒜三角骨

燉煮到很入味，還會淋上經典醬汁，醬汁不要浪費，配飯配麵都很對味

爆蒜三角骨我個人很愛，有脆度還有雞肉可享用

燉煮滷製本身就有一點辣，很開胃不嗆辣

喜歡辣的可以另外現剁生辣椒提味

包裝也很新潮，會使用自家特製的防潮紙，回家打開就可以馬上享用

膝脆骨是比較少有的，一隻雞僅有少少的用量

這款口感很Q帶一點軟脆，很唰嘴

大佬嗶爆蒜料理也可以吃飽，有提供白麵、意麵可挑選

很多饕客都自己買白飯回家配

店家挑選了汕頭麵，熬煮後淋上靈魂蒜香醬汁，秒殺吃完

打開來味道真的是迷死人，尤其台灣人也很愛吃蒜頭

整個獨特蒜香濃郁撲鼻，味蕾都被打開了

晚餐宵夜、小酌、追劇看電影真的會默默開胃吃完，我自己就吃了一大盒XDDD

新鮮蒜頭再加上去，整個香氣豐富度提升

爆蒜雞翅尖

香港人最愛的爆蒜雞翅尖，味道很濃、蒜香瀰漫

吃完這間美食，暫時都不好意思開口說話~~~~爆蒜香氣XDD

整個一吸外皮就化開，帶有雞肉香甜

獨門港式醬汁讓爆蒜雞翅尖更濃好吃

建議不要在車上吃，哈哈~味道超濃郁，要很久才散發

爆蒜膝脆骨

帶有圓滾滾的膝脆骨

我個人很愛膝脆骨，口感軟中帶一點脆

咬下會爆出醬汁香氣，蒜香整個佈滿口腔

帶有雞肉的軟嫩，推薦搭配生蒜一起吃，有夠爽!

爆蒜三角骨

很厲害的三角骨，帶有脆骨口感還有雞肉會吸附靈魂蒜香醬汁

這太好吃了，真的一直吃沒停過，蒜香瀰漫好療癒，我被蒜香給迷惑了

軟骨脆度好咀嚼，秒殺吃完!!!!不擔心死鹹~絕對開胃唰嘴

港式小點台灣夜市就能吃到，夜市排隊美食追追追

晚餐宵夜美食，回家打開來~~~整個蒜香瀰漫啊!

都會搭配餐具，裡面有湯匙跟筷子，好貼心

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