新竹四十年招牌老店︱榮記客家湯圓

講到新竹市區小吃，大家好像都會提起這家招牌寫著四十年老店-榮記客家湯圓，仔細看招牌還寫了榮記摃丸專賣店，每次經過排隊人潮都不少，假日時更常要等一下才有位子，很多人應該從小時候吃這家吃到長大，基本上餐點風味都不差，而且堅持古法製作豬油，不是使用市售桶裝豬油，就是價格真的回不去了。

︱地理位置

榮記客家湯圓就在以前很熱鬧的武昌街上，離新竹火車站不遠走路約莫不用10分鐘，伴隨著新竹武昌街郵局也搬到北大路，這裏的人潮又少了更多，下次來新竹市區不知何時囉！

︱2023最新菜單

先送上榮記客家湯圓最新的菜單給大家參考，距離上次來價格又有調漲了些，但販售的品項還是很多，以小吃店來說，來一趟榮記客家湯圓的確是可以滿足許多人的口味。

︱店家用餐環境

榮記客家湯圓有分可以內用、外帶，除了室內座位區之外，騎樓區也擺有桌椅。



消費方式是一旁窗口點餐並結帳付款，就會拿到一張號碼單，如果要內用記得先找位置，一樣點好餐付款後餐點做好店員就會憑號碼送上桌。

門口有醬料區可以自行取用，有辣椒、醬油、檸檬片喔！

︱吃了些什麼？

每次吃完都只有拍照忘了寫文分享，這次終於想起來要寫一下了，不少人推薦榮記的餛飩麵、豬腳，大家有機會也可以吃看看。

※摃丸米粉85元

老實說榮記客家湯圓我個人覺得價格算是偏中上，但好處是幾乎每樣都不錯吃，又十足客家風味，所以人潮一直都不減~

摃丸米粉加入了大量的香菇肉燥、韮菜、豆芽，剛好都是我喜歡吃的，湯頭也清爽好喝，摃丸不算是我吃過最好吃的，但新竹小吃店的摃丸都算是有基本盤不至於太差，身為新竹人我可以很自信地這樣說。



※乾米粉65元

整理照片時可以發現我真的很愛吃米粉~~不知點了多少次啦！

※客家湯圓85元

每次到榮記很習慣就會點的就是客家湯圓，加入了滿滿的韭菜、還有畫龍點睛的香菇 蝦、 蝦皮、瘦肉、芹菜、油蔥酥 ，湯圓口感有Q但稍微軟了些，目前心目中最好吃的客家湯圓還是 幸福客家麵食館 的客家湯圓~~很好吃。

※客家粄條85元

這道客家粄條我個人蠻喜歡的，基本上韭菜控、油葱酥控、香菇控來到榮記覓食一定會非常滿足，幾乎每一道都有這些食材，鹹香好吃粄條也有Q勁，十足古早風味。

※二層肉飯85元

二層肉是真的很嫩，加上葱鹽醬汁算是鹹香好吃，但醬汁有點少所以到後面白飯會有點沒有味道，而且男生應該會吃不飽。

※麻將乾麵60元

就連麻醬乾麵也有韭菜和香菇肉燥XD，麻醬一定要一上桌就快點拌一拌才不會結成一團，滋味香濃~~建議點碗湯來搭配才不會太乾喔！

※豬心湯75元

是嫩又好吃的豬心湯~~~~只是物價真的回不去了啦！我吃得意猶未盡就沒啦！

※小菜類

榮記的小菜我覺得份量就真的比較少一點~大家可以斟酌點，尤其是粉沯（ㄑㄧㄤˊ）是可以不用點啦！

油豆腐50元，豆腐好吃就是上頭的韓式泡菜不是我的菜。

筍絲50元、豬排肉65元

私心推薦用餐時可以順便買一杯一旁的草根豐味綠豆沙牛乳來喝喝清涼一下，買一杯和另一半share就好，因為一人一杯熱量太犯規。

︱食後心得

不少新竹人從小吃到大的榮記客家湯圓，選擇多又堅持使用古早味的豬油，就是那種到市區不知吃啥就會想要來覓食的老店給大家參考囉！

︱店家資訊

榮記客家湯圓

營業時間： 08:15–21:00

電話： 035238238

地址： 新竹市東區武昌街64號