竹東中豐路快炒店分享︱巧薇快炒店

每次去竹東都是因為和家人去五峰露營時經過，這天和家人吃了位於竹東鎮中豐路二段上巧薇快炒店，滋味不錯也順便分享給大家啦！店內主要以各式炒飯、炒麵以及熱炒為主，店內不大但環境蠻乾淨餐點也好吃，平常來吃正餐或是假日小家庭聚餐都蠻適合的。

︱地理位置

巧薇快炒店就在中豐路2段85度C這一排，開車的朋友們可以停到台灣中油竹東站那一排比較有位子可以停。

︱店內環境

巧薇快炒店店內是長條型，位子不算多，4人桌差不多5~6桌吧！這次用餐不時有人來外帶他們家的炒飯，餐點都是現點現做，除了菜單上固定的菜色，黑板上也會有些新菜色出現。

一旁有茶水和餐具可以自取，但廁所這天剛好出問題所以沒有開放外借。

︱最新菜單價格MENU

先送上最新的菜單給大家參考，看粉專2024年菜單價格，公休日會有些調整，大家可以以官方粉專公告為主。

青菜是時價，以櫃台前這個小白板為主，愛吃青菜的朋友們應該會很愛，因為也太多選擇了吧！

︱吃了些什麼？

※宮保燻雞炒飯90元

他們家的炒飯是粒粒分明帶有濕潤感的那種，宮保真的有辣度，鹹香辣風味很明顯，但如果帶小孩記得不要點XD，因為算是有小辣接近中辣的等級喔！但蠻好吃的。

※鮭魚蛋炒飯90元

這次因為是和家人來用餐，所以點了不同的炒飯來分享，他們家的炒飯都蠻不錯的，而且有很多選擇，每天來吃還可以變換口味。

※牛肉蛋炒飯85元

※炒麵85元

炒麵的醬汁炒得非常均勻，也是屬於偏濕潤的那種， 有肉絲、青菜、洋葱料給得還不少。

※九層塔蛋80元

九層塔蛋我個人就覺得稍微有比較油一些，如果再煎酥一點把油逼出來應該會更符合現代人的口味。

※金沙豆腐150元

超愛鹹蛋黃的我很愛這一道，剛好的金沙豆腐外酥內軟要小心燙口，餐點真的都是現點現做，好加在師傅手腳還蠻快的，上菜時間比想像中快。

※滑蛋蝦仁180元

雞蛋炒得非常滑嫩不會老~

※黑胡椒牛枊200元

牛肉有嫩黑胡椒香氣也很足，還加入了大量的洋葱多了份甜味。

※鳳梨蝦球250元

幫小朋友點的蝦球，也是炸得很剛好。

※炒青菜 時價

青菜都是時價，平均價格落在100元~150元不等，像是娃娃菜、莧菜、皇宮菜、水蓮這些都有，不確定是不是店家自己種的，但是算是青菜選擇相當多的一家店。

高麗菜100元

空心菜100元

︱食後心得

巧薇快炒店其實還蠻適合平常中午、晚餐買些正餐像是炒飯、炒麵打發一餐，放假時就可以和家人、朋友點些不同的主食、熱炒分享，餐點風味都不錯，吃得出店家的用心，現點現做如果外帶不想等太久也可以提前先電話或是LINE預訂囉！



︱店家資訊

巧薇快炒店

電話： 0903 407 610

營業時間：平日11:00~14:30 、17:00~20:30

假日11:00~20:30

公休日：星期五 （2024/01/01起，公休日期改為星期一、星期二）

地址：新竹縣竹東鎮中豐路二段37號

巧薇快炒店粉絲專頁

用餐日期：2023/10/1