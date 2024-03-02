湖口甜點推薦︱K.W. GARDEN 烘焙咖啡手作甜點 適合放空品嚐享受優閒的好去處~

湖口甜點推薦︱K.W. GARDEN 烘焙咖啡手作甜點

女生就是有個愛吃甜點的胃，來分享一個離家很近的湖口甜點店，以往大家想吃甜點、喝咖啡都會想說去竹北、新竹市區，其實在湖口也有那麼一家小店很適合大家去品嚐自家烘焙咖啡、各式手作甜點及小點心，價格不貴相當地平實，那就是我心中放了很久的口袋名單-K.W. GARDEN，不過私心說一直很擔心太多人知道以後想吃就沒位子了，因為K.W. GARDEN小小的，目測可能也不到20個人的位子，不提供訂位、不適合多人前來，也非親子餐廳，偶爾想過2人世界時會逼著老公帶我來吃甜點，但不算很常就是，畢竟老公常碎唸說我胖XD。

K.W. GARDEN︱影片

K.W. GARDEN︱交通資訊、店內環境

K.W. GARDEN 就在中山路2段看到田家食堂後右轉，從85度C湖口忠孝店轉進民族街直直走也能看到這家外觀溫馨的小店，門口種滿了花花草草，記得某天還是下著雨的下午硬叫老公帶我來吃甜點XD。

K.W. GARDEN是由一對情侶經營（還是夫妻？？其實我也不是很確定），印象中老闆娘負責甜點、老闆負責咖啡，話不算多~~~當時就很羨幕二人可以經營這樣一個小店。

拍一下店內空間給大家看看，大概就是4人桌、2人桌、靠窗位、吧台位這樣，坐到20人應該是很緊繃。

覺得適合一個人來或是2人來最剛好，人多要有心理準備會沒有位置，像我每次臨時起意來都很怕沒位子，店內不接受訂位，也沒有提供插座，建議大家是放下手機、電腦來這好好品嚐咖啡甜點＃

每天K.W. GARDEN FB都會分享當天有提供的甜點內容，可以內用也可以外帶，但想吃的甜點有時就靠運氣賣完就沒囉！

店內除了冷藏櫃內的甜點，也有販售鹽之花奶油捲和肉桂捲。

K.W. GARDEN︱吃了些什麼？

來K.W. GARDEN幾次印象中明明拍了很多照片，但真的太慢才分享害我有些照片竟然忘了存哪了，平常愛喝冰飲料的我有天去點了熱拿鐵，下雨的天硬拉老公來吃甜點結果意外獲得可愛拉花拿鐵超開心，看照片是不是超美的，但我個人更愛闆娘的甜點，會另外放上水果切丁或是手作餅乾，讓我每次品嚐甜點都覺得超幸福。

在這邊也要感謝老公願意偶爾帶我來咖啡店撫慰平常辛苦上班的我啦！

#鮮奶咖啡（熱拿鐵）

忍不住想讓大家看看這杯美美的拉花拿鐵，平常都點冷飲的我都沒注意到熱拿鐵會有拉花，是不是超可愛，就如同我下雨的這天在K.W. GARDEN喝咖啡，外頭下雨不美麗但心情是美麗的，拿鐵奶香咖啡香比例剛好，是我喜歡的拿鐵風味。

PS不確定是不是每次點熱拿鐵都有拉花，但大家可以期待一下。



#泰勒鮮奶茶（熱）

很久前點的熱奶茶，如果搞錯品名大家別怪我，因為我真的太久才寫文分享了，闆娘附上的手工餅乾造型都很可愛。

#各式甜點（最愛生乳酪or千層系列）

我個人很愛K.W. GARDEN的生乳酪系列，芒果、OREO~~等都好吃，就是會忍不住一口接一口那種，很超值的是闆娘還會不時以水果切丁、餅乾做點綴 ，光是放上季節無花果、無籽葡萄、橘子等水果切丁就覺得誠意十足，使用的杯盤也都很美。

有次品嚐到千層蛋糕口感也很不錯，口感很細緻感受到闆娘的食材都很優質。

肉桂捲上桌前也都會再烤過讓香氣散發，而且核桃算是給得很大方。

K.W. GARDEN︱食後心得

是說整理K.W. GARDEN照片時才發現去年還前年的我也太胖，但應該看得出當時的我能吃到到甜點超開心的，K.W. GARDEN的千層蛋糕、生乳酪蛋糕我都很喜歡，老闆的熱拿鐵也好喝，價格也很親民，讓平常愛吃的甜點、喝咖啡的朋友們有個溫馨的去處，但貼心提醒店內空間不大，人多我就比較不推薦來這，可能外帶比較適合囉！

K.W. GARDEN︱菜單價位MENU

最後送上最新菜單（2023/8/12）給大家參考，下次來到湖口想品嚐咖啡點心可以考慮K.W. GARDEN囉！

K.W. GARDEN︱店家資訊