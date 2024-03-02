阮法 異國夫妻創新熱壓法國麵包/濃郁版拿鐵

老公去台南上班，我則是趁空檔踩點了這家在東寧路的上“阮法”，創新版的熱壓法國麵包/濃郁版拿鐵 ，加上越台異國夫妻（👨🇻🇳👩🇹🇼）的組合讓人印象深刻XD，也分享給愛吃越南法國麵包和越南河粉的朋友啦！

阮法、河粉/法國麵包︱影片

阮法、河粉/法國麵包︱在哪裏？

“阮法”就位在東寧路上文章路牛肉湯-東寧旗艦那一條~~台南遠紡購物中心附近，附近有路邊停車格，斜對面就是永固東寧停車場，結合了傳統那種越南法國麵包招牌再搭配上帶點小文青風的招牌交錯的特色。



“阮法”門口是不是帶有點簡約的小文青風呢！本來之前是只有外帶但google查了一下也有內用的座位區，於是我就獨自前往覓食啦！



從門口透明的的櫥窗可以看到食材處理，相當地一目瞭然，一開始覺得很特別的是老闆娘是台灣人，一般大家去這種越式小吃店都是店員以越南人為主，後來知道男老闆是越南人，所以這家店是由異國夫妻所創立的北越美食。

門口的這個小招牌粉可愛，會讓人誤以為走進咖啡店的錯覺。

阮法、河粉/法國麵包︱菜單MENU

先送上“阮法”菜單給大家參考，看到菜單上就知道店內主要以越式法國麵包、越南河粉、紅燒牛肉飯麵、牛肉湯、冷飲、涼拌春捲等小吃為主，飲品幫大家確認過了只有“冰”的喔！

他們的法國麵包口味蠻多的，主要就是中間夾的主食材不同，有滷豬、脆皮烤豬（這好像是招牌蠻多人推薦的）、烤牛泡菜、烤牛起司、煎蛋/荷包蛋+火腿、綜合口味，還可以選擇另外加價加料，像我這次就是選了烤牛泡菜另外加蛋。

櫃台擺放的這個越南春捲看來好好吃，要不是我食量不大真的想買來吃看看。

阮法、河粉/法國麵包︱店內環境

“阮法”店內座位區就是這樣，簡單乾淨~

還備有自助區，提供餐具、醬料、茶飲。



簡單的淡淡冰茶，所以不點店內飲料也是可以啦！



一旁桌上擺放了主要食材之一法國麵包。

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阮法、河粉/法國麵包︱吃了些什麼？烤牛泡菜法國麵包+冰拿鐵

這次點了想吃的烤牛泡菜法國麵包（加蛋）+冰拿鐵，“阮法”的法國麵包是用這樣的牛皮紙袋包著，個頭粉大一個但摸起來扁扁的。

因為它和傳統的越南法國包不同，一樣是裏頭夾了像是泡菜、黃瓜、蛋、醬料等食材，但是最後使用熱壓機去熱壓成型，所以食材完整地被包覆，我覺得更方便食用，裏頭的食材也不會掉得到處都是。





我有勾了小辣選項，所以除了泡菜辣度之外還多了店家自製辣椒醬的辣度，更夠味更有層次，熱壓過的法國麵包表皮口感一樣酥脆又多了紮實的咬勁，整體調味吃起來很涮嘴，除了內用之外，帶著邊走邊吃也方便。

本來真的想點杯越式咖啡來喝看看，但想到加煉乳怕口味太甜自己不愛，所以還是點了杯冰拿鐵，對了~~店內的飲料都是冰的喔！

攪拌時還想說店家的碎冰怎麼加那麼多XD，但實際喝起來它的咖啡是很濃郁的那種，所以冰塊多真的是必須的，苦香和奶香結合非常地順口，感覺喝完精神都來了。



後來店家還送上一碗熱湯，感覺是熬煮牛肉的湯頭蠻香的，如果內用的朋友們其實一口熱湯一口法國麵包也是不錯的組合囉！



隨意覓食的“阮法”蠻不錯的，簡單的小店有異國夫妻的創意，喜歡越南美食的朋友們也可以試試囉！

阮法、河粉/法國麵包︱最近的優惠~

結帳時店家給的95折優惠券下次消費可以用，是說下次去台南不知何時囉！

阮法、河粉/法國麵包︱店家資訊

阮法、河粉/法國麵包

地址：701台灣台南市東區東寧路556號

電話：0981 202 226

營業時間：星期二~日 10:00–14:00, 16:00–20:00

公休日：星期一

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*2024/2/8