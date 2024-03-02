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宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行車道~大坑觀景台~遙望龜山島海景咖啡廳~

2024-03-02 17:53:22 小青姐姐 人氣：108
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：215篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：川岩River Stone
place宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑悠閒的午茶時刻~來杯沁涼清爽的飲品

    在網美風玻璃屋~遙望龜山島~無敵海景盡收眼底

    在大坑自行車道~大坑觀景台~川岩咖啡~休憩囉~宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑113年2月17日農曆大年初八~補上班日的週六

    小青和爸爸不想上班~年假剛結束~心卻還沒收假

    放特休~再跑到宜蘭一日輕旅~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

  ↑今日行程~因112年12月31日也到宜蘭輕旅

    原規劃到清水地熱園區煮玉米~結果~大排長龍

    只能放棄~今日一早直奔清水地熱~果然早起的鳥兒

    順利進園~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

  ↑現在時間大約10點左右~園區已現人潮

    今日天氣爆好~熱情的太陽~宛如夏天的嬌陽~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   ↑來這裡的重點~就是體驗煮玉米~煮鷄蛋的樂趣

     販賣區每樣食品一份幾隻多少錢~都標示清楚

     建議煮食時間~非常的規模~當然還有下水煮食的竹簍

     這個要壓金200元~要記住自己的編號~才不會拿錯喔~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

  ↑今日我們買了玉米2支50元~筊白筍2支50元

    和另一組遊客合買鷄蛋2顆20元~按照時間進行煮食

    玉米果然熟透~好吃~完成今日的清水地熱之旅~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

  ↑之後來到巿區~經過羅東店的六扇門

    入場吃午餐~今天雖是週六~但是上班日

    果然有平日不擁擠的悠閒感~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑用過午餐~想找地方喝咖啡

    想到海景第一名的滿山望海~這名字取的好

    感覺看山看海全包的fu~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

   ↑大坑自行車道旁的這家滿山望海

     看海景~望龜山島~網路超推~名店果然一位難求

     只能留資料等通知~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑竟然要等~我們就延著自行車道~慢慢健走

    順道讓手遊寶可夢的寵物及孵蛋器~走點公里路~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑走不到200公尺吧~咦~竟還有另一家咖啡館

    也在自行車道上~大坑觀景台處~川岩咖啡~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑看這外觀還有地址~讓小青想到之前來過的灆咖啡

    沒錯~要記錄文章前~查了一下~真的是同一地址

    同一個地方~灆咖啡變成了川岩River Stone Coffee 

    灆咖啡歡樂四人幫曾來過~記錄文有興趣請點我聯結~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑推門進入瞧瞧~服務員立馬確認人數

    要我們自己找位置~再到櫃檯點餐

    太好了~有位置~這裡與滿山望海一樣

    並列遙望龜山島第一名的無敵海景咖啡廳~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑這裡有一頁消費須知~請食客遵守

    禁帶外食~每人低消200元~用餐限時2小時

    不收服務費~需要茶水及餐具都請自取

    悠閒的環境~請勿大聲喧嘩~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑發現本店很可愛~提供的餐點~如咖啡~茶飲~蛋糕~啤酒等

    都有食材與口感的說明~讓食客做參考~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑瞧~我們的坐位~就選在1樓的落地窗前

    開啓慵懶放鬆的舒適感~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑今日帳單記錄~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑自助吧檯~有奶球~糖水~糖~檸檬水~餐具等

    有需要都請自取

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑杯子提供的是金屬銅杯~握起來質感不錯~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑1樓坐位不少~往2樓的方向~發現好多吉他的擺飾

    查了網路~本店會不定時舉辦文創活動~戶外音樂會

    喜愛或剛好要來的朋友~可關注店家的粉專資訊喔~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑2樓坐位區更多了~看到這~想到疫情期間

    歡樂四人幫~來到這裡喝飲料的心情~記錄文點我聯結

    果然~疫情後的現在~幸福丫~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道  

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑2樓戶外坐位區~可更近距離的看海~聽海

    下午的氣候温和~有人索性閉眼休息~好浪漫的情懷~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行   

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑回到一樓~這半開放式的工作場地

    看到服務人員忙碌的身影~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑左~金屬製品220元~完全沒法想像是啥東東

    看了說明才知~芒果和乳酸調和的黃色氣泡飲

    輕盈酸甜爽口~真的蠻好喝的飲品

    右~草莓牛奶200元~這就不難理解~但看了說明後

    草莓本尊打成果醬~酸甜口感~讓雨天變晴天

    哈~太有意思了~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

   ↑在宜蘭遙望龜山島~看海景的川岩咖啡廳

     悠閒放鬆的浪漫感~開心合影~宜蘭川岩咖啡 River Stone Coffee~大坑自行

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑出了川岩~再慢晃健走~與龜山島對望

    合影肯定要多拍幾張~宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

   宜蘭川岩 River Stone Coffee~大坑自行車道

  ↑店家資訊

    店名~川岩River Stone Coffee

    地址~宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號

    營業時間~11:00-18:00

    電話~03-9778635

文章標籤
宜蘭川岩 River Stone Coffee 川岩 River Stone Coffee 宜蘭川岩咖啡 大坑自行車道 遙望龜山島 海景咖啡廳 灆咖啡 大坑觀景台 清水地熱 煮玉米樂
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