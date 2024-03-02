↑悠閒的午茶時刻~來杯沁涼清爽的飲品

在網美風玻璃屋~遙望龜山島~無敵海景盡收眼底

在大坑自行車道~大坑觀景台~川岩咖啡~休憩囉~

↑113年2月17日農曆大年初八~補上班日的週六

小青和爸爸不想上班~年假剛結束~心卻還沒收假

放特休~再跑到宜蘭一日輕旅~

↑今日行程~因112年12月31日也到宜蘭輕旅

原規劃到清水地熱園區煮玉米~結果~大排長龍

只能放棄~今日一早直奔清水地熱~果然早起的鳥兒

順利進園~

↑現在時間大約10點左右~園區已現人潮

今日天氣爆好~熱情的太陽~宛如夏天的嬌陽~

↑來這裡的重點~就是體驗煮玉米~煮鷄蛋的樂趣

販賣區每樣食品一份幾隻多少錢~都標示清楚

建議煮食時間~非常的規模~當然還有下水煮食的竹簍

這個要壓金200元~要記住自己的編號~才不會拿錯喔~

↑今日我們買了玉米2支50元~筊白筍2支50元

和另一組遊客合買鷄蛋2顆20元~按照時間進行煮食

玉米果然熟透~好吃~完成今日的清水地熱之旅~

↑之後來到巿區~經過羅東店的六扇門

入場吃午餐~今天雖是週六~但是上班日

果然有平日不擁擠的悠閒感~

↑用過午餐~想找地方喝咖啡

想到海景第一名的滿山望海~這名字取的好

感覺看山看海全包的fu~

↑大坑自行車道旁的這家滿山望海

看海景~望龜山島~網路超推~名店果然一位難求

只能留資料等通知~

↑竟然要等~我們就延著自行車道~慢慢健走

順道讓手遊寶可夢的寵物及孵蛋器~走點公里路~

↑走不到200公尺吧~咦~竟還有另一家咖啡館

也在自行車道上~大坑觀景台處~川岩咖啡~

↑看這外觀還有地址~讓小青想到之前來過的灆咖啡

沒錯~要記錄文章前~查了一下~真的是同一地址

同一個地方~ 灆咖啡 變成了川岩River Stone Coffee

灆咖啡歡樂四人幫曾來過~記錄文有興趣請點我聯結 ~

↑推門進入瞧瞧~服務員立馬確認人數

要我們自己找位置~再到櫃檯點餐

太好了~有位置~這裡與滿山望海一樣

並列遙望龜山島第一名的無敵海景咖啡廳~

↑這裡有一頁消費須知~請食客遵守

禁帶外食~每人低消200元~用餐限時2小時

不收服務費~需要茶水及餐具都請自取

悠閒的環境~請勿大聲喧嘩~

↑發現本店很可愛~提供的餐點~如咖啡~茶飲~蛋糕~啤酒等

都有食材與口感的說明~讓食客做參考~

↑瞧~我們的坐位~就選在1樓的落地窗前

開啓慵懶放鬆的舒適感~

↑今日帳單記錄~

↑自助吧檯~有奶球~糖水~糖~檸檬水~餐具等

有需要都請自取

↑杯子提供的是金屬銅杯~握起來質感不錯~

↑1樓坐位不少~往2樓的方向~發現好多吉他的擺飾

查了網路~本店會不定時舉辦文創活動~戶外音樂會

喜愛或剛好要來的朋友~可關注店家的粉專資訊喔~

↑2樓坐位區更多了~看到這~想到疫情期間

歡樂四人幫~來到這裡喝飲料的心情~記錄文點我聯結

果然~疫情後的現在~幸福丫~

↑2樓戶外坐位區~可更近距離的看海~聽海

下午的氣候温和~有人索性閉眼休息~好浪漫的情懷~

↑回到一樓~這半開放式的工作場地

看到服務人員忙碌的身影~

↑左~金屬製品220元~完全沒法想像是啥東東

看了說明才知~芒果和乳酸調和的黃色氣泡飲

輕盈酸甜爽口~真的蠻好喝的飲品

右~草莓牛奶200元~這就不難理解~但看了說明後

草莓本尊打成果醬~酸甜口感~讓雨天變晴天

哈~太有意思了~

↑在宜蘭遙望龜山島~看海景的川岩咖啡廳

悠閒放鬆的浪漫感~開心合影~

↑出了川岩~再慢晃健走~與龜山島對望

合影肯定要多拍幾張~

↑店家資訊

店名~川岩River Stone Coffee

地址~宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號

營業時間~11:00-18:00

電話~03-9778635