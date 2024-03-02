↑悠閒的午茶時刻~來杯沁涼清爽的飲品
在網美風玻璃屋~遙望龜山島~無敵海景盡收眼底
在大坑自行車道~大坑觀景台~川岩咖啡~休憩囉~
↑113年2月17日農曆大年初八~補上班日的週六
小青和爸爸不想上班~年假剛結束~心卻還沒收假
放特休~再跑到宜蘭一日輕旅~
↑今日行程~因112年12月31日也到宜蘭輕旅
原規劃到清水地熱園區煮玉米~結果~大排長龍
只能放棄~今日一早直奔清水地熱~果然早起的鳥兒
順利進園~
↑現在時間大約10點左右~園區已現人潮
今日天氣爆好~熱情的太陽~宛如夏天的嬌陽~
↑來這裡的重點~就是體驗煮玉米~煮鷄蛋的樂趣
販賣區每樣食品一份幾隻多少錢~都標示清楚
建議煮食時間~非常的規模~當然還有下水煮食的竹簍
這個要壓金200元~要記住自己的編號~才不會拿錯喔~
↑今日我們買了玉米2支50元~筊白筍2支50元
和另一組遊客合買鷄蛋2顆20元~按照時間進行煮食
玉米果然熟透~好吃~完成今日的清水地熱之旅~
↑之後來到巿區~經過羅東店的六扇門
入場吃午餐~今天雖是週六~但是上班日
果然有平日不擁擠的悠閒感~
↑用過午餐~想找地方喝咖啡
想到海景第一名的滿山望海~這名字取的好
感覺看山看海全包的fu~
↑大坑自行車道旁的這家滿山望海
看海景~望龜山島~網路超推~名店果然一位難求
只能留資料等通知~
↑竟然要等~我們就延著自行車道~慢慢健走
順道讓手遊寶可夢的寵物及孵蛋器~走點公里路~
↑走不到200公尺吧~咦~竟還有另一家咖啡館
也在自行車道上~大坑觀景台處~川岩咖啡~
↑看這外觀還有地址~讓小青想到之前來過的灆咖啡
沒錯~要記錄文章前~查了一下~真的是同一地址
同一個地方~灆咖啡變成了川岩River Stone Coffee
↑推門進入瞧瞧~服務員立馬確認人數
要我們自己找位置~再到櫃檯點餐
太好了~有位置~這裡與滿山望海一樣
並列遙望龜山島第一名的無敵海景咖啡廳~
↑這裡有一頁消費須知~請食客遵守
禁帶外食~每人低消200元~用餐限時2小時
不收服務費~需要茶水及餐具都請自取
悠閒的環境~請勿大聲喧嘩~
↑發現本店很可愛~提供的餐點~如咖啡~茶飲~蛋糕~啤酒等
都有食材與口感的說明~讓食客做參考~
↑瞧~我們的坐位~就選在1樓的落地窗前
開啓慵懶放鬆的舒適感~
↑今日帳單記錄~
↑自助吧檯~有奶球~糖水~糖~檸檬水~餐具等
有需要都請自取
↑杯子提供的是金屬銅杯~握起來質感不錯~
↑1樓坐位不少~往2樓的方向~發現好多吉他的擺飾
查了網路~本店會不定時舉辦文創活動~戶外音樂會
喜愛或剛好要來的朋友~可關注店家的粉專資訊喔~
↑2樓坐位區更多了~看到這~想到疫情期間
果然~疫情後的現在~幸福丫~
↑2樓戶外坐位區~可更近距離的看海~聽海
下午的氣候温和~有人索性閉眼休息~好浪漫的情懷~
↑回到一樓~這半開放式的工作場地
看到服務人員忙碌的身影~
↑左~金屬製品220元~完全沒法想像是啥東東
看了說明才知~芒果和乳酸調和的黃色氣泡飲
輕盈酸甜爽口~真的蠻好喝的飲品
右~草莓牛奶200元~這就不難理解~但看了說明後
草莓本尊打成果醬~酸甜口感~讓雨天變晴天
哈~太有意思了~
↑在宜蘭遙望龜山島~看海景的川岩咖啡廳
悠閒放鬆的浪漫感~開心合影~
↑出了川岩~再慢晃健走~與龜山島對望
合影肯定要多拍幾張~
↑店家資訊
店名~川岩River Stone Coffee
地址~宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號
營業時間~11:00-18:00
電話~03-9778635
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