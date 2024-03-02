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聞香閣宴會餐廳春節送暖｜潮州最佳宴會場地｜亞太年度十大名廚｜社團聚餐人氣餐廳

2024-03-02 19:05:31 我是木易楊，木先生 人氣：107
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窩客好文

我是木易楊，木先生

發表篇數：23篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：聞香閣宴會餐廳
phone08-7803338
place屏東縣潮州鎮四維路550號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

快過年前和女友當了一回志工，她參加的團體要協辦屏東潮州送暖送年菜活動，拉我一起做愛心（當勞動力）！

春節送暖歲末關懷活動：屏東縣7鄉鎮市同步辦理春節送暖活動，潮州鎮由在地妙光禪寺發放紅包、社團法人屏東縣佛教會準備物資，並結合聞香閣餐廳發放年菜，提早迎春節。

 

▽潮州鎮送暖活動地點辦在聞香閣宴會餐廳，黃主廚出年菜又出場地很有誠意！每年送暖活動共襄盛舉，捐贈美味年菜！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

聞香閣佔地很大，我們也不用擔心一次太多人太擁擠。餐廳內部也有很多空間，場地租借來辦各種活動都很適合，晚點帶大家來看看！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽一早就到餐廳幫忙分裝，年菜一道道包裝整齊，用包裝盒裝著乾淨好拿！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽這次發送四道年菜，道道皆是過年充滿喜氣的必吃菜色！相信大家帶回家一定能過個好年！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽甘露清蒸鱸魚

清蒸鱸魚做法相對簡單，但對食材的要求很高，鱸魚新不新鮮，一吃就知道！我們特地維持生魚裝盒，晚餐準備年夜飯時，蒸一下就能享用，也能維持肉質鮮嫩，不用反覆加熱！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽東坡肉

東坡肉的製作過程比較複雜，需要經過長時間的燉煮才能達到肥而不膩的效果。肉質軟糯，醬香濃郁，肥肉部分入口即化，瘦肉部分也不柴。

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽百菇全雞湯

一道營養豐富的湯品，雞湯鮮美濃郁，菇類香氣撲鼻。雞肉軟嫩，菇類口感豐富，湯頭鮮甜，讓人喝了還想喝！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽櫻花蝦米糕

櫻花蝦米糕是一道經典的台灣辦桌菜！米糕軟糯香甜，櫻花蝦鮮香酥脆，米糕的香甜和櫻花蝦的鮮香完美融合，讓人食指大動。

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

我也是初次來到聞香閣，順便帶大家一起逛逛。

▽關於聞香閣和黃主廚的介紹，原來這是一間傳承三代、逾70年之久的宴會餐廳屏東在地形象很好，喜宴辦桌也是以實惠美味著名！

聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08-780-3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽今天也有兩組餐會在聞香閣舉辦。

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽走廊挺氣派的！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽正在佈置中的場地。

宴會廳開闊，備有專業視聽設備，辦活動、辦婚宴，可以直接省下一筆租設備的錢XDD

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽聽說明天也有兩組婚宴場，婚禮背板可以提前佈置好，隔天不用手忙腳亂！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽走了一圈也到了發送年菜的時候，活動帳篷前已排滿人潮！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

 

▽穿上背心趕緊上前幫忙，今天就記錄到這裡啦！

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

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▽最後送上一張長官們的合照XD

屏東潮州送暖送年菜，聞香閣宴會餐廳共襄盛舉！屏東在地辦桌70

聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08-780-3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）

文章標籤
屏東辦桌 屏東喜宴 屏東婚宴 屏東外燴 屏東餐廳 屏東餐廳高級 屏東餐廳推薦 屏東年菜 屏東年菜推薦 屏東場地租借 潮州聞香閣宴會餐廳
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