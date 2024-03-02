圖文原址：https://wp.me/p8mV3w-1eQ

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每到春天就是粉嫩嫩的櫻花綻放之際，來台中賞櫻花吧！從台中平地到深山區，皆有滿棚的櫻花可以欣賞，這次來分享有著台中花都的新社區，除了可以來新社採香菇之外，每年的2月到3月中還可以欣賞到櫻花。台中新社老字號休閒園區『櫻花鳥森林』為複合式休閒園區，佔地廣達8公頃、擁有2000多棵山櫻、八重櫻和香水櫻，園區有著露營區及餐廳，對於親子家庭來說，有著戲水區及櫻花林小火車可以搭乘。雖然園區整體來說設施較為老舊，但賞櫻步道維護得非常好，園區隨處可見緋紅花朵怒放，很適合漫步賞花，尤其是「全台最大的香水櫻花瀑布」，那個滿到快要掉出來的壯觀花景，真的很值得一看。

// 日式浴衣租借

費用：300元/小時

內容：僅只有衣服，配件及鞋子需自行準備

#櫻花鳥森林

■ 地址：台中市新社區協成村協中街6號

■ 官方連結：>官方粉絲團<

■ 電話：04-25815662

■ 門票資訊：櫻花季入園費300元/人-抵消費150元、幼稚園(含)以下免費

→ 2024新增『合掌屋露營屋』

＃台中賞櫻花景點

和平區

武陵農場 （全票$150）

福壽山千櫻園（全票$100）

后里區

泰安派出所（免費）

中科崴立櫻花公園（免費）

東勢區

東勢林場櫻花園 (全票 $250)

新社區

新社櫻木花道（免費）

新社月湖莊園（免費）

櫻花鳥森林 （櫻花季全票$300元，可抵150元消費）

（櫻花季全票$150元，無折抵消費）

門票價錢為2024年各大景點官網公告

———賞櫻專車 ———







＃櫻花林下的露營區

// 園區小火車：一次80元，可以用門票折抵，繞一圈大概10~15分鐘 當天我前往的時候，為平日的早上時分，雖然天公不作美，但是看到滿棚的櫻花林，實在是驚呼，原來離台中市區這麼近的地方就有這麼大片的粉嫩櫻花林，而且步道及櫻花木還維持的這麼美。園區安排一區露營區可以自搭帳，抬頭望去皆是櫻花景色，實在太美了！

＃全台最大的香水櫻花瀑布

園區最著名的就是這個『全台最大的香水櫻花瀑布』，種植在山坡地上的香水櫻隨風搖曳，70度的斜坡讓枝枒上的滿棚櫻花猶如瀑布般垂下，坐在其中，就像是進入櫻花隧道中呀！景色實在太美了！ *註：畢竟是斜坡，旅人們拍照時千萬也特別留意腳步，這個山坡地可是很陡的呀！ \ 我自己是覺得園區不太適合推輪椅和嬰兒車，雖然都是斜坡，但陡度有點大，推起來會非常吃力

＃全新露營區：合掌屋露營區

漫步到鳥森林的最新露營區，雖然命名為合掌屋，即為繽紛色彩的三角小木屋，內部還有安裝冷氣，雖然屋內空間不大，但是喜愛露營者，不用自搭帳實在是太輕鬆，而且還有小木屋可以住，環境實在不錯，合掌屋前為滿開的蜀葵花，夜晚時分還可以去欣賞夜櫻。 2024新開幕.ᐟ.ᐟ合掌屋露營區 合掌屋小木屋費用：2,500元（2大人）

國小以上小孩，一人多收500元的加床費

價錢不分平假日

費用含門票、合掌屋租賃、屋內寢具、公共盥洗區

目前僅開放官方電話諮詢及訂房

以上資訊更新於2024/3/1

＃香水櫻步道

整體來說，櫻花鳥森林的櫻花密集程度沒有沐心泉來的盛大，但是鳥森林擁有壯觀的櫻花瀑布，而且其地理位置就在新社香菇街附近，距離台中市區僅不過30分鐘，交通相對方便，園區人潮也比較少一點，喜歡清幽賞花的旅人，蠻推薦給你。 本篇花況拍攝日期：2024.2.25

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