吳生ごさん鍋処小料理

地址：300016新竹市北區城北街173號

電話：0910 179 975

營業時間：（週二、週三、週五～週日）18:00-23:00，週一、週四公休

＊每人低消500元，僅接待14歲以上成人，不接受四人以上訂位

推薦菜色：刺身、鍋巴雞湯、博多明太子甜酒玉子燒、蜜柑鯛特大鹽烤下巴

平均消費：1000/人

等待時間：有訂位（預約制 一定要訂位）

店內氣氛：★★★★☆

美味程度：★★★★☆

再訪率：★★★★☆

不知道是好吃的餐廳變少了，還是嘴越來越挑，總覺得越來越難遇到驚豔的餐廳，寫網誌的頻率也降低很多

終於在前陣子吃到這家「吳生ごさん鍋処小料理」，很特別的日本家庭料理，每道都充滿驚喜

吳生ごさん鍋処小料理位於城北街，離市區有一段距離，離空軍醫院、大魯閣商圈比較近

開車的話可以停中正路上的中正停車場（華麗風采宴會館、全聯樓上那邊），走路過去三分鐘

吳生ごさん鍋処小料理 店門很可愛，特別喜歡招牌的字體，搭配上方那盞燈，整個氛圍感拉滿

餐廳採預約制，可以透過 IG 私訊 或電話預約（0910-179-975）

店內規則有點多，建議去之前可以先看一下，避免用餐體驗與預期不同

＊每人低消500元，僅接待14歲以上成人，不接受四人以上訂位

手寫的菜單很可愛，種類不多，以精緻小食為主。有蠻多特別、沒看過的餐點

除了食物外，店內選酒好像也蠻厲害的！！可惜當天開車不方便喝酒

還有一區下酒限定的餐點，一定要點酒才能點這區餐點

小黑板上還有些當日限定菜單可以參考

刺身二人份（＄550）

刺身有四款，從右下角開始，順時鐘依序為：蜜柑鯛、鰆魚、鳴門花枝、甜蝦

味道由清爽到濃郁，也是老闆推薦吃的順序

蜜柑鯛就跟他的名字一樣，靠近時會先聞到柑橘清香，入口的味道淡雅而細膩

鰆魚非常特別，口感很綿密，第一次吃到這種口感的生魚片

鳴門花枝有海苔捲在裡面，讓花枝的鮮甜多了一層味道疊加

甜蝦很新鮮，很好吃～～

博多明太子甜酒玉子燒（＄150）

這玉子燒絕對是我吃過最最好吃的玉子燒！！！

玉子燒還看得到一層層捲起來的痕跡，口感軟軟綿綿的

甜酒味道很濃郁 每口都帶有酒香，搭配中間辛辣的明太子，甜中帶辣 完全不會膩～

鍋巴雞湯（＄360）

這道餐點是北海道鄉土料理，第一次看到！！

小鐵鍋內裝著滾燙的雞湯，雞湯非常濃，有點稠稠的，滿滿雞的香醇帶點蒜的嗆辣味，一碗接一碗根本停不下來啊～～

雞肉也很嫩很好吃

鍋巴可以依個人喜好，若2~3分鐘就拿起來的話，口感會比較脆

泡久一點的話，口感會比較像麻糬，ＱＱ軟軟的

不管哪種都很好吃！鍋巴非常入味，每口都能感受到濃郁雞湯

蜜柑鯛特大鹽烤下巴（＄750）

這隻魚跟第一道生魚片一樣，都是蜜柑鯛

烤過的蜜柑鯛柑橘香味沒這麼濃郁，但也是聞得到淡淡的柑橘香味

老闆有特別教要怎麼吃這個魚頭，其實魚肉蠻多的，魚肉質很細 很好吃！

最後是環境照～

店內很小，座位僅有17席，都是吧台（不接受四人以上訂位）

用餐完畢記得將碗盤放到吧台上方唷

店內的裝潢、燈光、碗盤都很溫馨可愛

整體來說我很喜歡吳生ごさん鍋処小料理的餐點

食材新鮮，還有些特殊的日式鄉土料理，道道都令人驚艷

不過餐點真的是走精緻路線，我們兩個女生吃完 人均1000元左右，大約5-6分飽

可以吃點晚餐，再過來喝酒、享受餐點，會比較適合

吳生ごさん鍋処小料理

地址：300016新竹市北區城北街173號

電話：0910 179 975

營業時間：（週二、週三、週五～週日）18:00-23:00，週一、週四公休

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