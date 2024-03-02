▲綿綿細雨乍暖還寒的春天，特別想念陽光閃爍的日子，今天來分享去年(2023/12/24)，與朋友們的鐵道之旅，來到國境之南，屏東枋寮的百生枋寮藝術村之《藍皮意象館》。

▲ 屏東我來了，雖然生長在台灣，這可是我生平第一次到訪國境之南邊界的呼喊。

▲ 屏東百生枋寮藝術村就位在屏東枋寮車站附近的儲運路，交通非常方便。

▲ 林蔭大道間，百生枋寮藝術村裡的『藍皮意象館 BREEZY BLUE STATION』雅意招牌迎賓。

▲國境之南的溫暖陽光，從不吝嗇，恣意揮灑大地。

▲ 『藍皮意象館 BREEZY BLUE STATION』設計雅致的門廳，工作人員忙碌其中。

▲館裡設計以天空藍色為意象，走道寬敞，環境清幽。

▲ 「解憂號」承載著過去許多人的青春記憶，珍惜現在的日子，憧憬未來美好的日子。

▲ 2022年七月雄獅旅遊歷時半年打造於屏東枋寮打造《藍皮意象館》，這裡不僅是藍皮解憂號旅客在登車前的休憩等待空間，也成為屏東往返恆春及墾丁的區域樞紐。

▲ 結合休閒與購物，館裡有販賣一些衣物、保養品，紀念品，以及食品等，高品質的多元化經營。

▲《藍皮意象館》附設咖啡&啤酒餐廳，三五好友在這裡休閒聊天，也是挺好的，這裡是旅人悠閒的休憩所。

▲ 《藍皮意象館》戶外休閒區，解憂站台上，我們做為短暫的過客，在這裡落腳拍照，為此寫下到此一遊唄。

▲讓嘴角揚起的微風，乘著微風，沿著浪花，夾岸旁的青山脈脈蒼翠，童年時的藍皮老派日常，成年後的解憂新潮主張，開著車窗，享受著南風溫柔的洗禮，列車上的風景駛進舊 雄獅旅遊為日式復古建築－藍皮意象館賦予了新生命，此刻為儲運路上最新潮的復舊建築。設計核心概念是以火車行進間，而產生速度的律動為主軸，再延伸至移動中的火車(下載自 https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/breezyblue/station )

▲2023年將成為過去的12月天，我們漫遊在國境之南，屏東枋寮百生枋寮藝術村之《藍皮意象館》 ，解讀了藍皮解憂號的歷史，這裡有羅曼蒂克的藍，幽靜的藍，遠離都會的塵囂，在這裡沈澱心靈，悠閒的渡過一個美好時光，推薦給有來屏東枋寮的旅客們。





『藍皮意象館 BREEZY BLUE STATION』

地 址：屏東縣枋寮鄉儲運路15號

電 話：08 820 3520

營業時間：09:00~18:30

粉絲團： 藍皮解憂號 vs 藍皮意象館

#屏東 #屏東景點 #屏東枋寮鄉 #枋寮景點 #枋寮火車站 #枋寮 #屏東百生枋寮藝術村 #藍皮解憂號 #藍皮意象館 #ivenの窩趴趴走分享生命中的美好