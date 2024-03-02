為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解憂號/旅人休憩所/恆春墾丁旅遊樞紐 in『藍皮意象館 BREEZ…

《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解憂號/旅人休憩所/恆春墾丁旅遊樞紐 in『藍皮意象館 BREEZY BLUE STATION』 Iven の窩分享生命中的

2024-03-02 22:05:05 Ivenの窩 人氣：3,567
share
窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：493篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：屏東縣 > 枋寮鄉

《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

▲綿綿細雨乍暖還寒的春天，特別想念陽光閃爍的日子，今天來分享去年(2023/12/24)，與朋友們的鐵道之旅，來到國境之南，屏東枋寮的百生枋寮藝術村《藍皮意象館》《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

屏東我來了，雖然生長在台灣，這可是我生平第一次到訪國境之南邊界的呼喊。《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

屏東百生枋寮藝術村就位在屏東枋寮車站附近的儲運路，交通非常方便。《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

林蔭大道間，百生枋寮藝術村裡的『藍皮意象館 BREEZY BLUE STATION』雅意招牌迎賓。《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

▲國境之南的溫暖陽光，從不吝嗇，恣意揮灑大地。《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

『藍皮意象館 BREEZY BLUE STATION』設計雅致的門廳，工作人員忙碌其中。《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

館裡設計以天空藍色為意象，走道寬敞，環境清幽。《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

「解憂號」承載著過去許多人的青春記憶，珍惜現在的日子，憧憬未來美好的日子。《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

2022年七月雄獅旅遊歷時半年打造於屏東枋寮打造《藍皮意象館》，這裡不僅是藍皮解憂號旅客在登車前的休憩等待空間，也成為屏東往返恆春及墾丁的區域樞紐。《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

 結合休閒與購物，館裡有販賣一些衣物、保養品，紀念品，以及食品等，高品質的多元化經營。《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《藍皮意象館》附設咖啡&啤酒餐廳，三五好友在這裡休閒聊天，也是挺好的，這裡是旅人悠閒的休憩所。《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

《藍皮意象館》戶外休閒區，解憂站台上，我們做為短暫的過客，在這裡落腳拍照，為此寫下到此一遊唄。《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍

《屏東枋寮景點》鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍皮意象館/藍皮解

▲讓嘴角揚起的微風，乘著微風，沿著浪花，夾岸旁的青山脈脈蒼翠，童年時的藍皮老派日常，成年後的解憂新潮主張，開著車窗，享受著南風溫柔的洗禮，列車上的風景駛進舊 雄獅旅遊為日式復古建築－藍皮意象館賦予了新生命，此刻為儲運路上最新潮的復舊建築。設計核心概念是以火車行進間，而產生速度的律動為主軸，再延伸至移動中的火車(下載自《屏東枋寮鐵道之旅》藍皮意象館/藍皮解憂號/旅人休憩所/恆春https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/breezyblue/station)

《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍

▲2023年將成為過去的12月天，我們漫遊在國境之南，屏東枋寮百生枋寮藝術村《藍皮意象館》 ，解讀了藍皮解憂號的歷史，這裡有羅曼蒂克的藍，幽靜的藍，遠離都會的塵囂，在這裡沈澱心靈，悠閒的渡過一個美好時光，推薦給有來屏東枋寮的旅客們。《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍《屏東枋寮景點》2023年12月鐵道之旅/百生枋寮藝術村/藍



  『藍皮意象館 BREEZY BLUE STATION
地       址：屏東縣枋寮鄉儲運路15號
電       話：08 820 3520
營業時間：09:00~18:30
粉絲團：《屏東枋寮鐵道之旅》藍皮意象館/藍皮解憂號/旅人休憩所/恆春藍皮解憂號vs藍皮意象館《屏東枋寮鐵道之旅》藍皮意象館/藍皮解憂號/旅人休憩所/恆春

《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命

#屏東 #屏東景點 #屏東枋寮鄉 #枋寮景點 #枋寮火車站 #枋寮   #屏東百生枋寮藝術村  #藍皮解憂號 #藍皮意象館 #ivenの窩趴趴走分享生命中的美好 

 

文章標籤
屏東 屏東景點 屏東枋寮鄉 枋寮景點 百生枋寮藝術村 枋寮火車站 枋寮 藍皮解憂號 藍皮意象館 ivenの窩趴趴走分享生命中的美好
創作者介紹
創作者 Iven の窩 的頭像
Iven の窩

Ivenの窩




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

《新竹後站夜市排隊美食》推薦回頭率高超涮嘴的
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。
 沾墨點落
過年哪裡去?跟著Ayumi到屏東落山風藝術季+屏東四重溪溫泉季走春拍拍美照吧~
 星晴小步
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up