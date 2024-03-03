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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市信義區【台北美食】KASUI禾穗麵屋，主打淡麗系的純植拉麵 | 清爽湯頭獨特美味 | 台灣拉麵品牌 | 信義美食推薦

台北市信義區【台北美食】KASUI禾穗麵屋，主打淡麗系的純植拉麵 | 清爽湯頭獨特美味 | 台灣拉麵品牌 | 信義美食推薦

2024-03-03 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：110
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：170篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：KASUI禾穗麵屋(信義店)
phone02-87869566
place台北市信義區松仁路58號-3樓
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「KASUI禾穗麵屋」是由善菓餐飲集團創立的VEGAN拉麵品牌，主要以台灣米跟非基因改造的黃豆釀製的味噌，搭配獨家湯底與台灣新鮮蔬果熬製而成，是一間充滿台式風格的拉麵，強調的特色是「淡麗系的純植拉麵」，吃起來的口味清爽不會鹹膩，與常見的日式拉麵濃郁的湯頭比較不同，獨創的台日結合風味是想吃拉麵但又希望可以清爽一點的好選擇。

餐廳資訊

禾穗麵屋

名稱 : KASUI禾穗麵屋(信義店)
電話 : (02)8786-9566
地址 : 台北市信義區松仁路58號B3F (Google地圖)
營業時間 : 週一~週四、週日 11:00-21:30
營業時間 : 週五~週六 11:00-22:00
集團網站 : 善菓餐飲GOOD DEEDS｜蔬食第一品牌
粉絲專頁 : KASUI 禾穗麵屋

紅線捷運台北101/世貿站4號出口步行12分鐘，或是藍線捷運市政府站3號出口步行8分鐘左右就可抵達，餐廳的位置就在遠東百貨信義A13的地下3樓美食街

餐廳環境

店內的空間不算大以中間的吧台桌跟旁邊的一排雙人桌為主

桌上的話只會有面紙沒有其他額外的醬料，也是希望客人以吃原味的為主

開水的部分在櫃檯的旁邊，可以自由去取用

菜單

餐點的選擇以拉麵跟小菜為主，雖然選擇沒有到非常多，不過每一款都有各自的特色

現在還有韓式鍋物定食可以選擇，看到其他桌點份量還滿多的

餐點介紹

這次一共點了兩碗拉麵跟一份小菜，上餐的速度還滿快的

第一碗是「柚香雲吞拉麵」，看到這碗拉麵的配料就知道湯頭一定相當清爽

雲吞的皮屬於比較厚一點，吃起來外皮紮實內餡的肉香味濃郁

麵條是屬於細拉麵的種類，吃起來紮實軟硬度適中

蔬菜的部分有南瓜、青椒跟小白菜，蔬菜的甜味幾乎都已經融入湯底裡面，特別是南瓜完全把甜味熬煮出來，直接吃南瓜還是能感受到鮮甜感

柚子醬是擠在碗邊上，可以慢慢加入或一次全部加進去

湯頭喝起來非常清爽鮮甜，加入柚子醬汁後會多一股淡淡的柚香跟胡椒味

第二碗是「禾穗味噌拉麵」，這碗也是這間店的招牌口味

裡面最重要的就是炸豆皮，外皮酥脆內餡軟嫩口感非常好

還有一顆肉丸吃起來肉香味非常濃郁，泡在湯裡面還會噴汁出來

筍乾吃起來脆口不會過於死鹹，在拉麵中有畫龍點睛的效果

味噌湯頭跟柚香的比起來相對濃郁一點，不過跟印象中的日式味噌湯底比清爽很多

麵條大口吸起來吸附的湯汁十分過癮，會讓人一口接一口吃不停

小菜點的是「和風豆腐」，上面撒上秋葵跟海帶

豆腐非常綿密紮實，搭配醬汁跟秋葵吃起來清爽又開胃，可以中和掉湯頭香濃的口味

結語

台灣的拉麵店也不少，除了道地的日式拉麵店外，也有不少的台式拉麵，兩種口味都有各自的特色，禾穗麵屋將新鮮的食材放入拉麵中，給客人一種全新的清爽體驗，但又能滿足拉口吸拉麵的感覺，讓身體的負擔少一點，加上地點在信義區的百貨裡，用餐時段來可能需要等候一段時間，不過以上餐速度跟翻桌率來看等待時間都比想像的快。

餐廳資訊

名稱 : KASUI禾穗麵屋(信義店)
電話 : (02)8786-9566
地址 : 台北市信義區松仁路58號B3F (Google地圖)
營業時間 : 週一~週四、週日 11:00-21:30
營業時間 : 週五~週六 11:00-22:00
集團網站 : 善菓餐飲GOOD DEEDS｜蔬食第一品牌
粉絲專頁 : KASUI 禾穗麵屋
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