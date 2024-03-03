THE·春日本料理終於來板橋囉!

之前看很多格友分享覺得他們家的日本料理很厲害

但想吃~~~路途上有點遙遠…

開分店到新北板橋了~馬上安排上!

雖然是平日晚上我們還約先訂好了5:30的位子

新餐廳就是不一樣

店內的燈光非常明亮但柔和

餐廳以淺色系木頭裝飾餐廳的每一個角落

用餐的空間雖然不大，但不會有擁擠或壓迫感

我們被安排坐在窗邊的位子

單人面朝向外

看著路上人來人往也不賴

菜單上的選擇真的很多，我們只有兩個人

就只能先挑自己最愛吃的，想吃又吃不下就等下次吧!

除了菜單上的菜色

餐廳每天會按照食材推出一些限定商品

鮮魚味噌湯 30元

這湯必點!

一碗30元，湯頭好不說裡頭的料也是多多得

重點!!!它是可以免費續碗，就是一個30元喝到飽

怎麼能不喝呢？太虧了!

炙燒海鮮丼 320元

好搶眼的炙燒海鮮丼，果然不一般呀!

一條長如橋樑的鰻魚就橫跨在碗上

有鮭魚、鮪魚、季節時魚

每款魚肉都鮮甜，THE·春的魚新鮮度可好囉!

舖好舖滿~都快看不到白飯的存在

蝦卵、黑豆、海帶絲

米飯採用的是日本米，吃來粒粒分明卻顆顆Q彈

就像在日本吃的一樣!

鮭魚肚親子丼 390元

哇~~~還是第一次看到這樣的鮭魚肚親子丼

把我最愛的鮭魚卵放在杯中

我喜歡這樣的設計

杯中的鮭魚卵還不算太少

顆顆晶瑩剔透、海味十足!

精選鮭魚油脂最豐富的腹肉，入口就是嫩嫩滑滑

油花香甜滿嘴，這就是濃郁的幸福感!

炙燒鮭魚明太子 90元

干貝佐尊鮭魚子 170元

我和好友的最愛一人挑一款

干貝和鮭魚子一口咬

絕美的搭配~我超喜歡!

好友是鮭魚控、炙燒空

鮭魚明太子也是她本人最愛

鮭魚的厚度夠加上炙燒所帶出的油脂配上鹹口的明太子

一口一個也不為過!

轟炸廣島牡蠣 180元

炸物第一要訣就是趁熱!

外層裏粉酥酥脆脆

內在的牡蠣鮮肥到會噴汁

起士玉子燒 160元

底下的玉子燒輕輕一夾

起司還會牽絲喔~

就是一個迷人又反派的角色

好吃但高熱量

季節時蔬 150元

胡麻醬涼拌龍鬚菜

這…菜量怎麼堆的跟山一樣高？!

給的量還真的多…今天的蔬菜量看來是沒有問題了!

餐廳的環境、服務、食材都讓我們很滿意

有了一次很愉快的用餐經驗

店家不收服務費、只收現金喔!

假日用記得訂位

店址：新北市板橋區莒光路28巷20號

電話：02-2258-750

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