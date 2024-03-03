THE·春日本料理終於來板橋囉!
之前看很多格友分享覺得他們家的日本料理很厲害
但想吃~~~路途上有點遙遠…
開分店到新北板橋了~馬上安排上!
雖然是平日晚上我們還約先訂好了5:30的位子
新餐廳就是不一樣
店內的燈光非常明亮但柔和
餐廳以淺色系木頭裝飾餐廳的每一個角落
用餐的空間雖然不大，但不會有擁擠或壓迫感
我們被安排坐在窗邊的位子
單人面朝向外
看著路上人來人往也不賴
菜單上的選擇真的很多，我們只有兩個人
就只能先挑自己最愛吃的，想吃又吃不下就等下次吧!
除了菜單上的菜色
餐廳每天會按照食材推出一些限定商品
鮮魚味噌湯 30元
這湯必點!
一碗30元，湯頭好不說裡頭的料也是多多得
重點!!!它是可以免費續碗，就是一個30元喝到飽
怎麼能不喝呢？太虧了!
炙燒海鮮丼 320元
好搶眼的炙燒海鮮丼，果然不一般呀!
一條長如橋樑的鰻魚就橫跨在碗上
有鮭魚、鮪魚、季節時魚
每款魚肉都鮮甜，THE·春的魚新鮮度可好囉!
舖好舖滿~都快看不到白飯的存在
蝦卵、黑豆、海帶絲
米飯採用的是日本米，吃來粒粒分明卻顆顆Q彈
就像在日本吃的一樣!
鮭魚肚親子丼 390元
哇~~~還是第一次看到這樣的鮭魚肚親子丼
把我最愛的鮭魚卵放在杯中
我喜歡這樣的設計
杯中的鮭魚卵還不算太少
顆顆晶瑩剔透、海味十足!
精選鮭魚油脂最豐富的腹肉，入口就是嫩嫩滑滑
油花香甜滿嘴，這就是濃郁的幸福感!
炙燒鮭魚明太子 90元
干貝佐尊鮭魚子 170元
我和好友的最愛一人挑一款
干貝和鮭魚子一口咬
絕美的搭配~我超喜歡!
好友是鮭魚控、炙燒空
鮭魚明太子也是她本人最愛
鮭魚的厚度夠加上炙燒所帶出的油脂配上鹹口的明太子
一口一個也不為過!
轟炸廣島牡蠣 180元
炸物第一要訣就是趁熱!
外層裏粉酥酥脆脆
內在的牡蠣鮮肥到會噴汁
起士玉子燒 160元
底下的玉子燒輕輕一夾
起司還會牽絲喔~
就是一個迷人又反派的角色
好吃但高熱量
季節時蔬 150元
胡麻醬涼拌龍鬚菜
這…菜量怎麼堆的跟山一樣高？!
給的量還真的多…今天的蔬菜量看來是沒有問題了!
餐廳的環境、服務、食材都讓我們很滿意
有了一次很愉快的用餐經驗
店家不收服務費、只收現金喔!
假日用記得訂位
店址：新北市板橋區莒光路28巷20號
電話：02-2258-750
用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)
更多板橋日本料理推薦
板橋美食|爭鮮SUSHIPLUS-南雅愛買店，期間限定多款美味超值又划算!
板橋美食|封鮨日式食堂，職人手作超澎湃海鮮丼飯!食材鮮、份量多，一吃就愛上!