一中街商圈新開幕的〔 小島町戀 〕主打銅板價日式壽司外帶專門店，壽司、沙拉、生魚片大滿足，高CP值的平價美味。【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 小島町戀 〕交通

👣〔 小島町戀 〕環境

◆ 森林綠跟亮黃配色招牌滿顯眼的，小小的店面除了提供各式方便帶走的外帶餐盒，還有少量的騎樓內用座位。

走近仔細看可以發現店家裝飾的小巧思，特別喜歡這個復古唱片的元素～

菜單放在小椅子上可以自取

👣〔 小島町戀 〕餐點

📌外帶壽司餐盒

▫️單價最低35元起，有各種不同口味選項搭配，我覺得最划算的就是50元專區！而且包的size還滿大顆的，裡面的料也放得很實在喔。

📌鮭魚生魚片$175（半份）📌鮭魚親子大福$180（兩貫）

▫️我真的沒想到會在這家小小的外帶店吃到品質跟新鮮度這麽好的鮭魚！油花很漂亮，入口軟滑鮮美，很貼心的是可以只點半份淺嚐。切成長條的鮭魚搭配鮭魚卵捲成的大福很吸睛，擺上超多鮭魚卵，咬下觸電般的口感好幸福～

📌炙燒明太子 手作玉子燒$65

▫️手作玉子燒蛋香濃郁，濕潤多汁充滿高湯的鮮甜，帶點甜味的口感很討喜，而且一份竟然只要60元，超推薦一定要加炙燒明太子，因為才多5元超划算啦！

📌綜合海鮮沙拉$139

▫️不想吃太多澱粉當正餐的話，這家的沙拉很適合～滿滿的一整碗兩種生菜，高麗菜絲跟美生菜，搭配各種配菜、蝦、魚卵，附上一些通心麵、馬鈴薯泥，他們家的薯泥還滿好吃的，裡面還有拌紅蘿蔔，有四種醬料可以選擇，整體吃下來很清爽又有飽足感。

📌干貝甜蝦鮭魚卵丼$299（附贈魚骨味噌湯）

▫️想吃豪華一點的丼飯這裡也有，這碗有大顆生食級干貝、生食蝦、鮭魚卵、日式小菜*3，醋飯口感有彈性，酸度剛剛好，如果不吃生食的可以加$5升級炙燒！

這裡也有可愛的日本汽水可以點喔



👣〔 小島町戀 〕店家資訊

👣〔 小島町戀 〕菜單

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