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（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅、魷魚羹湯超好吃～尤手工小籠包菜單

2024-03-03 15:51:55 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：103
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1468篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：尤手工小籠包
place新北市板橋區四維路128巷2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

尤手工小籠包位於新埔站巷弄內，每天從下午一路賣到晚上，再地許多人都喜歡吃這家，我超愛手工厚皮小籠包

這家的調味剛剛好，沾點辣椒就很夠味，還有無糖的豆漿紅茶，熱騰騰的花枝羹，搭配小籠包都很速配~

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

之前經過好幾次都以為是賣早餐，這次終於才知道是宵夜晚餐場，店家一顆顆白胖胖小籠包都是手工製作，吃起來特別飽滿可口~

尤手工小籠包生意蠻好的，外送單跟外帶客人一個接一個，反而只有我一個內用的客人，感覺得到大部分客人都是熟客，吃過一次以上

尤手工小籠包交通很方便，從捷運、公車過來都可以，招牌很明亮相當醒目~

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

尤手工小籠包內用座位簡單清爽，空間不會油膩，台味十足的桌椅相當舒服，在這邊用餐相當舒服~

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

尤手工小籠包菜單

小籠包平均一顆十元，其實價格不算低，但現在肉、麵粉都很貴，一顆十元算是可以接受的範圍~

 

 

 

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

小籠包 8顆 80元/籠

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

內餡新鮮又相當實在，麵皮自己製作，非常Q彈又帶有香甜的滋味，完全不會有酸味，外皮處理得一級棒！

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

一口咬下內餡相當飽滿，肉用得挺好不會粉粉的，濕潤的內餡完全就是我的菜，也不會有豬肉的腥味，我超級喜歡～

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

自助區有豆瓣辣醬跟一般的醬油，好可惜不是我愛的醬油膏，而且也沒有薑絲跟白醋可以配，但整體來說吃原味就很好吃

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

花枝羹60元

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

花枝羹吃得到整塊花枝，份量蠻多，一碗好多塊，湯頭調味很好，不會太燙也不會太冷，喝起來相當滿足~

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

紅茶豆漿25元

很難得有無糖選擇，這點真的要大推，運動完補充蛋白質相當棒，吃完喝上一杯相當清爽，蠻解膩的挺推薦！

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

尤手工小籠包是相當不賴的選擇，推薦愛吃小籠包的朋友可以嚐看看～

（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅

💭店家資訊 尤 手工小籠包
🏠地址: 新北市板橋區四維路128巷2號
🚌交通: 捷運新埔民生站５分鐘
⏰時間: 1600-2300
😪公休: 週日公休
💰消費: 現金
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406871177
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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