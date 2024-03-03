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【台北串燒】柒串燒屋｜串燒只要20元起｜平價銅板美食｜堅持現點現烤不油炸

2024-03-03 20:18:33 范范 人氣：107
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窩客好文

范范

發表篇數：800篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：柒串燒屋
phone02-2567-2770
place台北市中山區長安東路一段46號之1
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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開業十年的柒串燒屋將在3/31結束營業了，

未來將以斬新的風貌和更多的美味和大家見面，

喜歡吃柒串燒的朋友快把握時間吃最後一波

串燒只要20元起，

堅持現點現烤不油炸，還有和風焦糖、經典椒鹽、德州風味三種口味可挑選，

種類豐富又多樣化，還有各式海鮮，

是下班後小酌、朋友聚餐都適合的好地方
(開車不喝酒，喝酒不開車喔!)

【台北串燒】柒-串燒屋｜串燒只要20元起｜平價銅板美食｜堅持現點現烤不油炸 (14).JPG

柒串燒屋位於中山區的長安東路上，

可以外帶、也可以內用，想吃串燒來這裡就對了

【台北串燒】柒-串燒屋｜串燒只要20元起｜平價銅板美食｜堅持現點現烤不油炸 (4).JPG

外帶的朋友可以在這裡直接拿取，

也可以劃單點餐

【台北串燒】柒-串燒屋｜串燒只要20元起｜平價銅板美食｜堅持現點現烤不油炸 (3).JPG

酒精性飲品、非酒精性飲品這裡都可以自己拿取，

自助式的很方便
(開車不喝酒，喝酒不開車)

【台北串燒】柒-串燒屋｜串燒只要20元起｜平價銅板美食｜堅持現點現烤不油炸 (21).jpg

店內寬敞有多人坐位區、單人坐位區、雙人坐位區，

店內有提供運動賽事轉播，

讓熱愛運動的人一起觀賞,

一個人來、情侶、閨蜜一起來、或是和三五好友們一起來都適合

【台北串燒】柒-串燒屋｜串燒只要20元起｜平價銅板美食｜堅持現點現烤不油炸 (1).JPG

串燒皆是使用店家自製配方現點現烤而成，

所以需耐心等候喔~

【台北串燒】柒-串燒屋｜串燒只要20元起｜平價銅板美食｜堅持現點現烤不油炸 (7).JPG

串燒皆20元起、還有多樣化的烤海鮮，

就像是居酒屋般的感覺

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入坐後就送上免費泡菜，

開胃又解膩

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還有免費熱呼呼的雞湯可以喝，

喝起來帶有香菇風味，

爽口又不油膩，

冷冷的天氣來上一碗超滿足

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飲品我們選擇了檸檬紅茶、綠茶、果汁，

都是適合搭配燒烤解膩的好幫手

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去骨雞腿，沒有骨頭吃起來很方便，表面焦香，裡面軟嫩多汁，讓人大口吃肉好滿足

蔥肉串，裡面包著青蔥，烤出青蔥自然的鮮甜味，好吃又不膩口

四季豆，脆甜又多汁

雞軟骨，入口爽脆，還帶點肉的咬勁，讓人愈吃愈涮嘴

青椒，嚐起來脆口又鮮甜

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雞翅，表皮烤得酥酥的，內裡細嫩多汁，超涮嘴

豬血糕，表皮烤的酥酥的，一口咬下Q軟又有咬勁

香菇，一口咬下超多汁的，還帶有醬汁味道還蠻不錯的

櫛瓜，超多汁的鮮甜又好吃

豆干，烤得適中又軟Q

百頁，嚐起來軟嫩還有醬汁的鹹甜感

米腸，表皮酥香，米粒軟而不爛

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豬肉串，一口咬下紮實又有嚼感，嫩口又好吃

雞肉串，無骨雞肉，雞皮的地方特別焦香，吃起來也不會很油膩

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鯖魚

烤得焦香且肉質細緻，

再擠上些檸檬汁

嚐起來更清爽

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天使紅蝦

超大一隻，口感飽滿，

蝦控一定要試試

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生蠔

個頭大多汁又飽滿，肥美又鮮甜

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柒串燒屋的特色醬汁加上多口味的粉，

平價多樣化，

滿足每個人不同的喜好，

吃串燒也能很不一樣，

是下班後小酌、朋友聚餐、吃消夜的好選擇

(開車不喝酒，喝酒不開車喔!)
 
店家資訊:
柒串燒屋
地址：台北市中山區長安東路1段46號之ㄧ
電話：02-29021770
 

柒-串燒屋粉絲團

#台北串燒 #柒串燒屋 #平價 #銅板美食 #台北平價燒烤 #台北平價美食 #台北平價串燒 #串燒 #中山區美食
本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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