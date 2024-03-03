開業十年的柒串燒屋將在3/31結束營業了，

未來將以斬新的風貌和更多的美味和大家見面，

喜歡吃柒串燒的朋友快把握時間吃最後一波

串燒只要20元起，

堅持現點現烤不油炸，還有和風焦糖、經典椒鹽、德州風味三種口味可挑選，

種類豐富又多樣化，還有各式海鮮，

是下班後小酌、朋友聚餐都適合的好地方

(開車不喝酒，喝酒不開車喔!)

柒串燒屋位於中山區的長安東路上，

可以外帶、也可以內用，想吃串燒來這裡就對了

外帶的朋友可以在這裡直接拿取，

也可以劃單點餐

酒精性飲品、非酒精性飲品這裡都可以自己拿取，

自助式的很方便

(開車不喝酒，喝酒不開車)

店內寬敞有多人坐位區、單人坐位區、雙人坐位區，

店內有提供運動賽事轉播，

讓熱愛運動的人一起觀賞,

一個人來、情侶、閨蜜一起來、或是和三五好友們一起來都適合

串燒皆是使用店家自製配方現點現烤而成，

所以需耐心等候喔~

串燒皆20元起、還有多樣化的烤海鮮，

就像是居酒屋般的感覺

入坐後就送上免費泡菜，

開胃又解膩

還有免費熱呼呼的雞湯可以喝，

喝起來帶有香菇風味，

爽口又不油膩，

冷冷的天氣來上一碗超滿足

飲品我們選擇了檸檬紅茶、綠茶、果汁，

都是適合搭配燒烤解膩的好幫手

去骨雞腿，沒有骨頭吃起來很方便，表面焦香，裡面軟嫩多汁，讓人大口吃肉好滿足

蔥肉串，裡面包著青蔥，烤出青蔥自然的鮮甜味，好吃又不膩口

四季豆，脆甜又多汁

雞軟骨，入口爽脆，還帶點肉的咬勁，讓人愈吃愈涮嘴

青椒，嚐起來脆口又鮮甜

雞翅，表皮烤得酥酥的，內裡細嫩多汁，超涮嘴

豬血糕，表皮烤的酥酥的，一口咬下Q軟又有咬勁

香菇，一口咬下超多汁的，還帶有醬汁味道還蠻不錯的

櫛瓜，超多汁的鮮甜又好吃

豆干，烤得適中又軟Q

百頁，嚐起來軟嫩還有醬汁的鹹甜感

米腸，表皮酥香，米粒軟而不爛

豬肉串，一口咬下紮實又有嚼感，嫩口又好吃

雞肉串，無骨雞肉，雞皮的地方特別焦香，吃起來也不會很油膩

鯖魚

烤得焦香且肉質細緻，

再擠上些檸檬汁

嚐起來更清爽

天使紅蝦

超大一隻，口感飽滿，

蝦控一定要試試

生蠔

個頭大多汁又飽滿，肥美又鮮甜

柒串燒屋的特色醬汁加上多口味的粉，

平價多樣化，

滿足每個人不同的喜好，

吃串燒也能很不一樣，

是下班後小酌、朋友聚餐、吃消夜的好選擇

(開車不喝酒，喝酒不開車喔!)



店家資訊:

柒串燒屋

地址：台北市中山區長安東路1段46號之ㄧ

電話：02-29021770



柒-串燒屋粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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