兩千金釜燒飯 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

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兩千金釜燒飯在西屯路上，店面不大，加上週邊招牌爭奇，其實很容易錯過

我第一眼看到店門我就很喜歡這個昭和風的門口，其實這個實木反而比格柵那種還要花錢說，但質感超好！

後來發現他坐位不多，加上現做關係翻桌率有限，如果不能等的人建議是先打個電話來點餐喔！

長型空間一次大概可以容納6-7 桌，還有吧台位置跟最後的大長桌，但這家並不適合聚餐，畢竟店家一鍋鍋煮，人多可能上菜慢可能會影響氣氛

菜單：

當天的限定菜單都會在櫃台旁

店家有說，每一份餐要等15分鐘喔！是真的要等所以趕時間不適合！(當然也可以先打電話來點餐)

菜色：

主食單點約200內都可以吃遍，套餐的話會有湯/小菜/沙拉/紅茶，價格落在320-385 間

我也滿推這一家的配菜，滿不錯的！當然如果你想要點小菜的話我就會建議單點主食了~

四兩撥千金的主食是四種不同的肉組成的主餐，有牛板腱、煙燻鴨、松阪豬、雞腿肉，鋪滿釜鍋開鍋瞬間就是一個香氣四溢

四種肉是經過半煎半烤的方式將肉汁鎖在裡面，一次滿足4種肉肉，肉肉魂們應該要暴動了！

本來我是覺得沒有菜菜很哀傷，但其實炊飯裡面有菇菇、地瓜、花椰菜等等吸滿了這些味道的飯看起來白卻十分鮮甜！

牛肉我覺得比較一般

鴨肉畢竟是煙燻，我覺得口味較重搭上飯香別具風味

松阪豬脆脆的口感還是滿好的！味道也不錯沒有腥羶味

雞腿肉大概是最適合炊飯的一種肉了，飽含的湯汁又多了一點雞湯的鮮甜。選主食的時候可以挑雞肉類的應該還不錯！

飯的顏色不深，但味道很香。微甜的香氣帶有米飯香，這樣的美味值得等它15分鐘

小菜的沙拉都是水果搭日式油醋，鹹甜鹹甜的還不錯

我其實訪了兩次，水果不同但都很用料實在

湯品是帶有鮭魚肉塊的味噌湯！我很喜歡這一家的口味，第一次看到裡面的肉塊我突然理解了價格。用料實在，價格合理

因為拖太久沒寫，我就先去二訪，第二次選了海鮮款，哇如果肉是甘甜、海鮮類就是鮮甜！

海鮮炊飯比肉類的白一些但味道卻是海味撲面而來！微鹹的海鮮味搭起來獨特的鮮甜，推薦有干貝的類型跟飯很搭，吸了湯香整個就很威呀！

日式炸豆腐，單點$105，因為要等就點了小菜確實可以先墊個肚子

外面帶有麵包粉超級酥脆，裡面是帶有淡淡醬油甜香感的雞蛋豆腐。哇~這款小食被店家做出了天花板，驚艷了我！真的超好吃！

推薦點喔！

兩千金釜燒飯

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 餐點上餐需要一點時間，可以單點小食。炸豆腐非常驚艷有著豬排的酥脆跟雞蛋豆腐的軟嫩真的是一絕！吃過肉類跟海鮮類的炊飯一個甘甜帶有醬香，一個鹹甜帶有大海的鮮香。推薦雞肉跟干貝都很好吃！

營業時間：週二~週日11:00~14:00, 17:00~21:00（定休：週一，不定休請關注店家)

FB： https://www.facebook.com/two.daughter/?locale2=zh_TW&paipv=0&eav=AfbHytORmvmM9WkpgX7ynsWz_RljuGDQWYEZ-JaYdUJLl4oOj-6DNrsIjH1Xf4e67VY&_rdr

IG： https://www.instagram.com/daughters2016/

電話：0423162398

地址：407台中市西屯區西屯路二段69-2號



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