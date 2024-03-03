已經連續幾年我們都會到內湖採草莓，內湖白石湖休閒農業區有多間草莓園可以選擇，這時期前往採草莓還可以順便賞櫻花，還能順遊白石湖吊橋、同心池、夫妻樹、碧山巖觀景平台等景點，也有多家咖啡廳像是穠舍田園咖啡、coco32咖啡、茗穀屋烘培坊等可以用餐喝咖啡，每年的3月至4月是內湖草莓的盛產期，今年還沒採到草莓的可以把握時間，安排內湖採草莓一日遊！

這篇幫大家規劃好內湖採草莓一日遊行程，採草莓、賞櫻花、喝咖啡、賞景一次滿足！

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖採草莓一日遊!

分享行程前也跟大家分享一下2024內湖草莓季活動，活動3/2開始

有加入內湖草莓季LINE官方好友抽農園折價券及FB打卡抽好禮活動，詳細資訊請參考「 內湖草莓季官網 」

也附上內湖草莓園資訊及地圖給大家參考

內湖白石湖休閒農業區是週休假日全家旅遊好去處，除了採果賞櫻花外也可以來走步道

開車前來可以將車子停放在碧山巖停車場，大眾運輸可以搭乘捷運文湖線到內湖站，一號出口右轉直走到底轉乘小二區間公車到碧山巖站下車

白石湖吊橋

來內湖白石湖休閒農業區絕對不能錯過這紫色龍骨造型，宛如一條巨龍盤踞守護著白石湖地區的白石湖吊橋，全長116公尺，是台北市第一座大跨距吊橋，很壯觀也很適合拍照

黃文成草莓園

內湖有21家草莓園，白石湖這裡有17家，另外4家在大湖街及安泰街區，這回我們來比較少遊客知道的黃文成草莓園，沒有濃厚商業氣息，園主也特別親切

黃文成草莓園在白石湖吊橋旁，走在吊橋上往左邊看，就能看到一棟棟的白色網室，從碧山巖走過吊橋後，左轉步行約200公尺即可到達

ADD:台北市內湖區碧山路32號

TEL:0939-880-355

開放時間:週六及週日 09:00-17:00

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果園範圍很大，有好幾個溫室可以盡情享受採草莓樂趣，人多時也不會覺得擁擠

溫室種植就連下雨天也可以採，地上也都有鋪上地墊，不會踩到鞋子都是爛泥巴，要注意的是這裡僅開放週六及週日，平日沒有開放

高架設計採草莓更方便，不收入園費，採多少算多少

結實累累的草莓，嬌豔欲滴模樣太誘人，但切記勿邊採邊吃喔！

然後要看好再下手，千萬不要採了後亂丟，若有小朋友同行，務必注意孩子的動態，勿亂剪

草莓數量多，才採一下下就化身為草莓富翁

黃文成草莓園知名度不高，但草莓品質很不錯，賣相佳之外草莓口感及風味也都很棒

採果後再來一杯香甜的草莓冰淇淋，可以吃到新鮮的草莓果香與果粒，真是太滿足了！

同心池

來到白石湖除了吊橋外，最廣為人知的就是象徵永結同心的同心池了，是大家造訪白石湖必拍照留影的人氣景點

池畔還有可以休憩的永結亭，若是五月份前來，還有百合花盛開美景可以欣賞

夫妻樹

由同心池步行至夫妻樹約三分鐘，除了可以欣賞優美相對而立的夫妻樹外，也可以在觀賞平台上休憩賞景

穠舍田園咖啡

白石湖知名的義式料理餐廳，提供道地義式料理、鬆餅、甜點、咖啡及各式飲品等，採果遊玩後來這裡用餐很不錯

ADD:台北市內湖區碧山路38號

TEL:02 2793 5448

營業時間:11:00-18:30

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有戶外及室內用餐空間，環境很不錯，穠舍也是親子友善餐廳，很適合帶孩子來用餐

我們點了紅藜麥薑黃野菇奶油燉飯、義大利麵、草莓歐蕾及夏威夷冰鮮果茶，料理美味、份量也很不錯，比較可惜的是沒有提供套餐，只能單點

碧山巖觀景平台

吃飽喝足後再到碧山巖觀景平台賞景，穿過碧山巖牌樓步行一段階梯後就能抵達碧山巖開漳聖王廟，觀景平台就在廟前，除了欣賞大台北美景外還可以參拜保平安

視野絕佳，101大樓、圓山大飯店、松山機場等都能盡收眼底，遼闊視野療癒舒心，夜晚來可以賞夜景喔！

往地下一樓走還有碧山巖藝文休閒中心，是很棒的景觀咖啡廳，賞景喝咖啡真是享受，咖啡沒有價格，隨喜功德

桌位數很多，都是美景第一排，座哪都可捕捉大台北美景

碧山巖櫻花隧道

來採草莓還可以順便賞櫻花也太幸福，碧山巖櫻花現在正開始綻放，趕緊安排起來，錯過就要再等一年

碧山巖櫻花隧道地點在碧山巖階梯，右邊是圓覺寺牌樓，導航可以搜尋＂圓覺寺＂或＂碧山巖清風亭＂，但其實就在大馬路旁，開車經過見到盛開櫻花很難不注意到

這裡的櫻花品種是椿寒櫻，粉嫩的顏色真是浪漫，我們造訪時尚未盛開，若是滿開場景又更迷人了

石階步道、石燈柱、羅漢像搭配粉嫩櫻花，讓人有到日本的感受，特別美好！

趁著內湖草莓季安排內湖一日遊，來採草莓賞櫻走步道絕對值得，大人小孩都能玩得開心盡興！

另外也不要忘了3/2開始的2024內湖草莓季活動喔！

內湖草莓季官網: https://www.neihu-strawberry.com.tw/index

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