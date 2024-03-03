為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖採草莓一日遊!

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖採草莓一日遊!

2024-03-03 23:55:32 靜怡＆大顆呆 人氣：102
share
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2182篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 內湖區

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

已經連續幾年我們都會到內湖採草莓內湖白石湖休閒農業區有多間草莓園可以選擇，這時期前往採草莓還可以順便賞櫻花，還能順遊白石湖吊橋、同心池、夫妻樹、碧山巖觀景平台等景點，也有多家咖啡廳像是穠舍田園咖啡、coco32咖啡、茗穀屋烘培坊等可以用餐喝咖啡，每年的3月至4月是內湖草莓的盛產期，今年還沒採到草莓的可以把握時間，安排內湖採草莓一日遊

這篇幫大家規劃好內湖採草莓一日遊行程，採草莓、賞櫻花、喝咖啡、賞景一次滿足！

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖採草莓一日遊!

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

分享行程前也跟大家分享一下2024內湖草莓季活動，活動3/2開始

有加入內湖草莓季LINE官方好友抽農園折價券及FB打卡抽好禮活動，詳細資訊請參考「內湖草莓季官網

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

也附上內湖草莓園資訊及地圖給大家參考

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖白石湖休閒農業區是週休假日全家旅遊好去處，除了採果賞櫻花外也可以來走步道

開車前來可以將車子停放在碧山巖停車場，大眾運輸可以搭乘捷運文湖線內湖站，一號出口右轉直走到底轉乘小二區間公車碧山巖站下車

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

白石湖吊橋

內湖白石湖休閒農業區絕對不能錯過這紫色龍骨造型，宛如一條巨龍盤踞守護著白石湖地區的白石湖吊橋，全長116公尺，是台北市第一座大跨距吊橋，很壯觀也很適合拍照

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

黃文成草莓園

內湖有21家草莓園，白石湖這裡有17家，另外4家在大湖街及安泰街區，這回我們來比較少遊客知道的黃文成草莓園，沒有濃厚商業氣息，園主也特別親切

黃文成草莓園白石湖吊橋旁，走在吊橋上往左邊看，就能看到一棟棟的白色網室，從碧山巖走過吊橋後，左轉步行約200公尺即可到達

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖ADD:台北市內湖區碧山路32號

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖TEL:0939-880-355

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖開放時間:週六及週日 09:00-17:00

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖FB粉絲專頁

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

果園範圍很大，有好幾個溫室可以盡情享受採草莓樂趣，人多時也不會覺得擁擠

溫室種植就連下雨天也可以採，地上也都有鋪上地墊，不會踩到鞋子都是爛泥巴，要注意的是這裡僅開放週六及週日，平日沒有開放

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

高架設計採草莓更方便，不收入園費，採多少算多少

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

結實累累的草莓，嬌豔欲滴模樣太誘人，但切記勿邊採邊吃喔！

然後要看好再下手，千萬不要採了後亂丟，若有小朋友同行，務必注意孩子的動態，勿亂剪

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

草莓數量多，才採一下下就化身為草莓富翁

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

黃文成草莓園知名度不高，但草莓品質很不錯，賣相佳之外草莓口感及風味也都很棒

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

採果後再來一杯香甜的草莓冰淇淋，可以吃到新鮮的草莓果香與果粒，真是太滿足了！

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

同心池

來到白石湖除了吊橋外，最廣為人知的就是象徵永結同心的同心池了，是大家造訪白石湖必拍照留影的人氣景點

池畔還有可以休憩的永結亭，若是五月份前來，還有百合花盛開美景可以欣賞

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

夫妻樹

由同心池步行至夫妻樹約三分鐘，除了可以欣賞優美相對而立的夫妻樹外，也可以在觀賞平台上休憩賞景

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

穠舍田園咖啡

白石湖知名的義式料理餐廳，提供道地義式料理、鬆餅、甜點、咖啡及各式飲品等，採果遊玩後來這裡用餐很不錯

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖ADD:台北市內湖區碧山路38號

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖TEL:02 2793 5448

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖營業時間:11:00-18:30

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖FB粉絲專頁

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

有戶外及室內用餐空間，環境很不錯，穠舍也是親子友善餐廳，很適合帶孩子來用餐

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

我們點了紅藜麥薑黃野菇奶油燉飯、義大利麵、草莓歐蕾及夏威夷冰鮮果茶，料理美味、份量也很不錯，比較可惜的是沒有提供套餐，只能單點

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

碧山巖觀景平台

吃飽喝足後再到碧山巖觀景平台賞景，穿過碧山巖牌樓步行一段階梯後就能抵達碧山巖開漳聖王廟，觀景平台就在廟前，除了欣賞大台北美景外還可以參拜保平安

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

視野絕佳，101大樓、圓山大飯店、松山機場等都能盡收眼底，遼闊視野療癒舒心，夜晚來可以賞夜景喔！

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

往地下一樓走還有碧山巖藝文休閒中心，是很棒的景觀咖啡廳，賞景喝咖啡真是享受，咖啡沒有價格，隨喜功德

桌位數很多，都是美景第一排，座哪都可捕捉大台北美景

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

碧山巖櫻花隧道

來採草莓還可以順便賞櫻花也太幸福，碧山巖櫻花現在正開始綻放，趕緊安排起來，錯過就要再等一年

碧山巖櫻花隧道地點在碧山巖階梯，右邊是圓覺寺牌樓，導航可以搜尋＂圓覺寺＂或＂碧山巖清風亭＂，但其實就在大馬路旁，開車經過見到盛開櫻花很難不注意到

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

這裡的櫻花品種是椿寒櫻，粉嫩的顏色真是浪漫，我們造訪時尚未盛開，若是滿開場景又更迷人了

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

石階步道、石燈柱、羅漢像搭配粉嫩櫻花，讓人有到日本的感受，特別美好！

內湖草莓季 ❙ 黃文成草莓園、碧山巖觀景平台與櫻花隧道，內湖

趁著內湖草莓季安排內湖一日遊，來採草莓賞櫻走步道絕對值得，大人小孩都能玩得開心盡興！

另外也不要忘了3/2開始的2024內湖草莓季活動喔！

內湖草莓季官網:https://www.neihu-strawberry.com.tw/index

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

更多台北旅遊景點請點我

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文章標籤
內湖草莓季 2024內湖草莓季 台北採草莓 黃文成草莓園 碧山巖觀景平台 碧山巖櫻花隧道 穠舍田園咖啡 同心池 白石湖吊橋 白石湖一日遊 內湖一日遊 內湖採草莓一日遊 夫妻樹
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

鐘媽媽小吃❙不加味精，茶油麵線、茶油雞必吃，

映象水岸❙峇里島發呆亭湖畔咖啡、踩天鵝船遊湖

chevron_right
延伸閱讀
疍宅Egghost 台北 松江南京站 閒散靜巷，我與午後有約
 VERONICA
Bunny House 兔兔窩傢飾.咖啡 滿福堡套餐給你一天該有的滿足感(❁´◡`❁)
 Joan Chen
無私藏咖啡廳推薦! 台北｜ 微兜 petit doux
 愛吃的喵
【台北不限時咖啡廳】勺日zhuori，韓系質感木質調，大片落地窗採光太美
 奶油狐狸
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up