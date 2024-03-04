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桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕不可錯過！

2024-03-04 03:19:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：104
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窩客好文

舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：108篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一涴川辛堂
phone03-3173321
place桃園市桃園區新埔七街30號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕

⭐桃園藝文特區美食系列~這次跟著我們來吃辣，辣刺激了味蕾也同時帶來愉悅的感受，所以很多人喜歡吃辣。

桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
聽在桃園工作的朋友說有家麵食館很讚，
所以我們就排了假特地來幫大家試吃，
那就是一涴川辛堂_原先是主打麵食
現在多了新選擇鍋物系列誰不愛呢？
桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
店從裡到外都讓人感到舒適明亮，裝潢的色調很符合（川辣）二字，位子也還算寬敞而牆面的食物圖樣讓人很有食慾。
桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
那就看菜單劃好餐點，川辛小品每樣我都想點但礙於不浪費櫃檯結帳就等餐吧！
桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
自助區：飲料、醬料、筷子湯勺
桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
醬料區：當然基本的醬油、蔥花、辣椒、
芝麻、香油、醋更是吃辣人都配備。
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川辛小品：肉麻辣子雞這道小點先上桌
桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
👨‍🍳肉麻辣子雞香、辣、麻交錯一起連一旁的薯條都很帶勁，咬一口外衣酥脆雞肉細嫩帶汁突然麻辣感瞬間嘴裡爆發....辣的我要命啊連喝了幾杯奶茶緩緩。
桃園藝文特區美食:一涴川辛堂香氣四溢的麻辣香鍋及肉麻辣子雞絕
但最後習慣辣度還是能陪著白飯吃完，大家想來試試大辣的爽感嗎？
 
👨‍🍳老饕川椒酸菜魚
使用天然醃製的長酸菜搭配泡野山椒、二荊乾辣椒及花椒、滿天星屬於猛辣型還有多種辛香料共同熬製。
第一口湯喝起來酸香有勁辣挺溫和的殊不知後勁有點強，而鮮嫩的魚肉很讓人滿足，口中除了酸香味辣椒的香氣也在裡頭爆發麻感接踵而來，但過一會就消散了吃辣的朋友絕不要錯過這酸菜魚。
 
👩‍🍳哞哞雪花牛+油條及芋頭貢丸
這鍋大辣那個辣椒香氣直衝腦門，這股辣大家爽能感受到嗎？
麻辣香鍋是一道麻辣菜，轉載網路敘述由四川的乾鍋改造而來，多種辛香料炒在裡頭讓食材很入味香氣逼人油條炒過卻不會軟爛，還保有點脆感老闆你真行！
 
 
紅糖糍粑：紅糖淋過軟糯的糍粑吃起來QQ彈彈的讓我倍感甜蜜，可能最近太難過吃到這口感的甜食讓我心情療癒了！
 
用餐心得：
整家店很舒服餐點都很優秀尤其是辣度，讓我非常滿意而麵食也是不錯的選擇但吃不了太多下回再來試試，真心推薦給愛美食的朋友們！
現在還有龍年賀喜三重揍：
我喜歡通通有獎凡的店消費滿250即可抽好禮回饋卷活動到4/30號唷！
 
店家資訊：
一涴川辛堂
桃園市桃園區新埔七街30號
營業時間： 11:30–20:30
公休日了：每週二
一浣川辛堂臉書粉絲專頁追蹤一下才知道有什麼好康喔！
 
文章標籤
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