虎閣燒肉亭韓式吃到飽

店家地址：基隆市仁愛區仁二路257號2.3樓

聯絡電話：02-24248282

營業時間：每日 12:00-23:00

用餐價位：499 ( 限週一到週四 ) / 599 / 799 + 10%

用餐限制：2小時

官方臉書： 虎閣燒肉亭韓式吃到飽 基隆仁二店

官方IG： tiger_keelung

和母親大人到基隆市區逛街，順便吃飯閒聊，一到二信循環站下車，

本來想說就地在微風廣場找個餐廳吃飯，沒想到看到斜對面有一家 虎閣燒肉亭韓式吃到飽 ，

馬上決定過個馬路來對面找他，哈

想來這裡用餐的朋友，如果開車來的話可以把車停在微風廣場也很方便~

虎閣燒肉亭韓式吃到飽 在這裡的2.3樓都是他們家，

人多聚餐也不用擔心不夠座位坐，先打電話來訂位就對了

用餐環境很寬敞，自助吧有飲料和冰淇淋。

飲料私心推薦韓式柚子茶，裡面還可以喝到柚子的果肉，好好喝~

這裡吃到飽的價位總共有三種可以選擇，除了 週一到週四 限定的499元，中價位的599元，

還有我們這次來用餐所選擇的799元，再加一成清潔費。

餐點擺滿桌的樣子好美，看到食物就讓人心情大好，哈

一開始在等烤的時間，我們可以先來吃他們家的小菜，

有韓式泡菜、黃金泡菜、黃金海帶絲、黑胡椒毛豆、百香果脆薯以及韓式和風魚皮，

每一樣都好好吃好涮嘴，最特別的應該就是這個百香果脆薯了，

如果他有出單賣可以買回家的產品，我肯定要買一些帶回家

我自己是一個怕酸的人，但是他這個百香果脆薯完全不會酸，還保留了很清新的百香果氣息，喜歡~

可以搭配燒肉一起享用的手推車百搭配菜小品，會不定期更換，每種都可以來一點吃吃看~

桌上還有玫瑰鹽、韓式辣粉、韓式辣醬和韓式醬油可以搭配使用，

讓人在品嘗的過程中可以保有多變的風味，不容易膩~

雞肉的部分有蒜香雞丁、椒麻雞丁、檸檬雞丁和椒鹽雞軟骨，個人最愛椒麻雞丁和椒鹽雞軟骨，

尤其是和烤的微微焦的表皮一同入口，香氣十足，讓人回味無窮~

喜歡起司的朋友，可以試試他們的起司沾醬，不只有原味還有辣味的可以選，

我自己是有吃辣習慣的人，我個人覺得辣味的不怎麼辣，反而有種解膩感，大家可以安心享用~

柴香洋蔥小黃瓜與和風洋蔥小黃瓜，小黃瓜好新鮮多汁，個人更偏愛柴香的

豬肉的部分有韓風霜降松阪豬、醬燒厚切豚五花、黑胡椒豬排和煙燻培根卷

煙燻培根捲又再細分為蒜香、香草和黑醬豚五花，

我自己更偏愛這個黑醬豚五花，很能刺激食慾的一款風味~

很喜歡韓風霜降松阪豬的口感，一口塞飽滿嘴，吃起來很有滿足感~

服務人員很貼心的幫我們分門別類放置好烤好的肉肉，真的是只要負責吃就好，哈

牛肉的部分有沙朗牛排、厚切雪花牛排和韓風醬燒牛肋條，

喜歡吃粉嫩內在美的狀態，特地和服務人員說不要烤太熟，粉紅色的肉感真的很嫩口~

也可以沾起司入口，吃起來更濃郁~

除了包生菜，也可以包餅皮吃吃看，可以咀嚼出餅皮的香氣

海鮮的部分有韓式蝦餅、起司扇貝和天使紅蝦~

天使紅蝦肉質細嫩，很值得吃。

起司扇貝的肉跟殼滿好分離的，味道也很鮮甜~

還有慶尚南小花枝，小隻的好可愛~

魷魚服務人員也很貼心的幫我們剪成方便食用的大小，很喜歡吃帶點焦焦的魷魚觸手，越嚼越香

選擇799元的價位，還有這個韓式泡菜鍋可以享用喔~

讓大家可以在多肉進食的狀態下轉換一下口味，母親大人好像很喜歡，一直稱讚他

裡面不只有泡麵還有年糕，吃起來感覺好飽

吃飽飽之後絕對不能錯過的就是飯後甜點了，

有巧克力布朗尼、蜂蜜銅鑼燒、格子鬆餅、原味和抹茶年糕，通通來點

這裡的冰淇淋也很推，這次來還吃到了櫻桃口味的，還有果肉在裡面呢，好好吃~

我是吃完甜點才去挖冰淇淋吃，有點後悔，我應該先去弄冰淇淋，

這樣就可以搭配蜂蜜銅鑼燒和格子鬆餅做成另一種甜點了。

我覺得以799元的價位來說，可以吃到這麼豐盛的種類和新鮮的食材滿划算的，

很推薦各位喜歡吃吃到飽的朋友們，可以到 虎閣燒肉亭韓式吃到飽 吃吃看喔~

想要慶生的朋友，他們也有壽星優惠呢。

壽星優惠 （499饗宴吃到飽&兒童&素食者不適用）

•當日壽星四人同行，需按讚追蹤社群，Google評論五顆星，壽星本人享有5折優惠，同行友人撰寫評論享9折優惠

•當月壽星四人同行，需按讚追蹤社群，Google評論五顆星，壽星本人享有6折優惠。

•壽星優惠擇一，無法合併使用。

虎閣燒肉亭韓式吃到飽

店家地址：基隆市仁愛區仁二路257號2.3樓

聯絡電話：02-24248282

營業時間：每日 12:00-23:00

用餐價位：499 ( 限週一到週四 ) / 599 / 799 + 10%

用餐限制：2小時

官方臉書： 虎閣燒肉亭韓式吃到飽 基隆仁二店

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