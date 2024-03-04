

這次臨時回花蓮，時間很緊湊只有一天的時間，跟朋友相約吃飯就約在花蓮火車站裡面的魚骨頭Fish Bone澳式小廚，每次搭火車都是從前站上來，二樓的商店街通常也不會走到底沒想到這邊還有一家輕食餐廳蠻特別的。



之前是先找餐廳，一直以為魚骨頭Fish Bone澳式小廚的店址是電影院那邊的國聯三路，後來GOOGLE了一下很驚喜的是餐廳在花蓮火車站二樓的商店街裡面，搭乘早上的火車到站後直接來這用餐很方便，等車前餓了也可以先來吃飯。



如果從前站上來二樓後往商店街的方向走一直走到底的最後一間就是了，從後站走更近，手扶梯一上來第一間。



店外環境整潔明亮，簡潔的裝潢設計，如果需要等比較久的火車可以來這點個餐坐一下環境蠻舒適的。



店內空間還算蠻寬敞的，但座位數其實不算很多，臨時來可能會比較沒位置。建議最好是能先訂位，如果要現場等待的話客人都是旅客比較多所以流動還算快也不用等太久。



平常都沒有走到這麼後面來，走過來看到魚骨頭店門旁邊的這面牆還蠻不錯的可以在這打卡拍照，拍完再進去用餐。(後站一上來就看到囉!)



魚骨頭餐點有提供主食排餐、燉飯、義大利麵、輕食等，單點小品有薯條、洋蔥圈炸物及湯品等，也有飲料、甜點可以選擇，餐單的選擇上還蠻豐富的。



點餐方式很簡單就是畫完單去櫃台結帳就好了，這次我們點了一個新推出的剝皮辣椒菇菇燉飯+129元有飲料跟蛋糕，韓式泡菜雞柳輕食+飲料。還單點了一個綜合炸物。



這邊沒有收服務費所以餐具自取、吃完自己回收也很合理。



蛋糕口味可以自己選擇，有四種口味可以選擇，我們選了藍莓口味。



餐點很快就送上來了，哇!一送來的時候覺得好像點太多了份量有點多^^"兩個人好像吃不完!最後炸物真的沒吃完!



剝皮辣椒菇菇燉飯-這道是餐廳新推出的餐點，是在點餐的時候發現的還沒有在菜單上，來花蓮沒有買名產也要吃吃看算是花蓮名產之一的剝皮辣椒，剝皮辣椒菇菇燉飯的份量很多，吃起來米飯軟硬適中，白醬口味加上剝皮辣椒有剝皮辣椒的鹹香，微微的辣度讓白醬吃多了也不會膩，燉飯中佐有花椰菜碎、鴻喜菇，整體口感吃起來層次豐富。



韓式泡菜雞柳輕食-輕食的主餐裡面都有附上花椰菜、水煮蛋、紫地瓜、玉米、番茄、香菇、季節蔬菜等，這道是我點的一送上有驚訝到!份量好多喔!而且算是營養輕食，看起來很健康裡面都是五色蔬菜類，裡面的花椰菜看起來毫不手軟的給了半顆的份量，如果你想要吃得飽又不想太多負擔可以點這道輕食。這個輕食單吃，吃起來的口味都是比較低鹽低調味的，味道偏向食物本身的味道，食物很新鮮吃起來味道雖然是淡淡的，但是都能嚐到原來食物的鮮甜，像是玉米就很大顆吃起來粒粒分明又甘甜，地瓜外面有先烤外皮焦焦裡面鬆軟口感豐富，如果不想要太清淡搭配著泡菜一起吃風味更佳。



綜合炸物-炸物很豐富，裡面種類也很多有薯條、地瓜球、還有雞米花，份量也是好多，跟朋友兩個人最後沒吃完，地瓜球炸的軟Q好吃有嚼勁，薯條香酥美味就是能讓人欲罷不能。



草莓氣泡飲&美式咖啡-這裡很不錯的是有點主餐的話單點飲料是半價，所以我就點了草莓氣泡飲，朋友則是升級餐點有附飲料選了冰美式咖啡，草莓氣泡飲的漸層顏色很美耶!要攪拌後再喝，草莓加上氣泡水香甜清爽，不會太甜很剛好，美式算是順口的口味，朋友說濃淡適中。



甜點是藍莓起士蛋糕，蛋糕很紮實，上面是起士下層是巧克力，上層吃起來起士味道濃郁滑順，底層巧克力是海綿體吃起來紮實巧克力味道豐富，兩種不同口感享受。

總結:餐廳就藏身於花蓮火車站的商店街，用餐環境整潔舒適，搭車前想要先吃個東西的時候可以來魚骨頭休息用餐很方便是不錯的選擇，餐點的種類選擇及份量上也很豐富，價格也算平價，推薦女孩想要瘦身可以選擇輕食不用怕吃不飽營養又豐富。

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魚骨頭fish bone cafe 花蓮車站店

電話號碼： 038362262

地址：970花蓮縣花蓮市國聯一路100號3樓 (花蓮車站大廳)

營業時間:週一至週日 10:00 – 20:00

