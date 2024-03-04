新竹肉量十足的日式咖哩推薦！「一集舒肥咖哩專賣」擁有日式庭院及洞穴式主題包廂，隨便拍隨便美！軟嫩舒肥牛排加上獨家濃郁咖哩醬，真的吃一次就愛上！

新竹肉量十足的日式咖哩飯推薦！竹北新開幕的「一集舒肥咖哩專賣」，主打炙燒舒肥咖哩飯，內用還有免費雞湯、小菜可以無限續，白飯、咖哩醬也都能免費續一次！「一集舒肥咖哩專賣」店外觀走日式庭院風格，隨便拍隨便美，內用更是以洞穴式主題包廂為主，隱密度更高，用餐起來格外舒適！大部分肉品都以舒肥方式料理，上桌前再以大火炙燒，推薦嫩肩牛咖哩，肉量給的毫不手軟，吃起來超過癮！雞腿排也非常鮮嫩、粉紅色澤的櫻桃鴨腿相當多汁，搭配誘人的濃郁咖哩醬，真的是吃一次就愛上！咖哩醬有大人味的濃厚黑咖哩以及香甜可口的番茄奶油咖哩兩種選擇，最後來「一集舒肥咖哩專賣」用餐，記得準備現金，可享免2%的服務費唷！

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「一集舒肥咖哩專賣」鄰近竹北光明商圈，開車族可以停在竹北仁愛國中周圍路邊停車格，或是文化公園周邊的路邊收費停車格，步行過來都相當方便。

「一集舒肥咖哩專賣」擁有質感滿滿的日式庭院風店外觀，還有亮黃色的招牌，走過、路過不易錯過。

店內裝潢更還融合了木頭、岩石等日式元素，座位區還有單人吧檯座位區，以及各式六人座的洞穴式特色包廂。

最後面還有日本傳統的掘座卓，對了，超大包廂可容納約12人。

▲一集舒肥咖哩專賣菜單價格

用餐限時70分鐘，付現金免收2%服務費。點餐方式就像拉麵店一樣，每人一張菜單，先選擇咖哩，接著選擇雞蛋種類，最後選擇主餐，想吃豐盛一點還能再加點肉品、飲料、甜點，另外白飯、咖哩醬都能免費續一次。

🔺一集嫩肩牛排 $330

🔺炙燒舒肥雞腿 $270

🔺炙燒櫻桃鴨腿 $320

👉🏻肉量加價升級：壽喜燒牛五花$80/櫻桃鴨腿$100

咖哩基本配菜有炸金針菇、南瓜、花椰菜、紅蘿蔔、炸麵包粉以及雞蛋，蛋有全熟蛋、溫泉蛋可以選擇，青菜部分，不喜歡吃什麼都能客製化更換，特別喜歡炸麵包粉這個配菜，增加酥脆口感，吃起來更加分。

來「一集舒肥咖哩專賣」用餐，還有免費熱呼呼的雞湯可以喝到飽，連小菜也能免費續，整個超加分！

咖哩醬我個人喜歡「日式濃郁黑咖哩」多一些， 咖哩味道甘醇又濃厚，帶有蔬果香甜，尾韻帶有微微的辣度，吃起來香而不膩口，搭配那粒粒分明的白飯，真的好吃到一口接一口。怕辣的朋友，可以選擇「奶油蕃茄紅咖哩」，番茄香氣也很濃郁，與咖哩味道完美融合，酸甜中帶有奶香，屬於較清爽的口味。

主餐「一集嫩肩牛排」霸氣給你整塊舒肥厚切牛排，上桌前會先炙燒，頗面是美美的粉嫩色澤，軟嫩中帶有一點筋的口感，而且滋味鮮美，有將近20片肉，吃起來超滿足、超過癮！另外還能加價壽喜燒牛五花，直接升級成雙主菜，吃起來是帶有香甜照燒醬的香氣，肉質也不會太肥，口感也很軟嫩，肉食主義者會愛死。

「炙燒舒肥雞腿」給的超大一隻，口感甚至比牛肉還軟嫩，稍微咬一下就在嘴裡化開，就快要是入口即化的口感了，搭配咖哩飯一起享用，真的好對味、好好吃。

「炙燒櫻桃鴨腿」粉紅色澤的頗面，表皮還帶有火烤過的色澤，光看就覺得誘人食慾！一入口被那充滿鴨油的滋味給包夾，咬下去鴨肉汁持續噴發，混合著炙燒香氣，整個香甜又多汁。

🔺卡士達豆腐布丁 $60

「卡士達豆腐布丁」其實是顆布丁造型的豆腐，淋上自製焦糖卡士達醬，再撒上蕎麥米香、OREO碎片，讓整體吃起來特別豐富有層次，由於不是布丁，所以格外清爽，吃完重口味的咖哩飯，很適合來一顆當作飯後甜點。

🔺香檸冬瓜 $70

🔺朝日啤酒 $100

🔺本格梅酒 $100

飲料部分，點了清爽又解膩的「香檸冬瓜」，還點了CP值超高的「本格梅酒」，一大杯只要$100元，喝起來香甜又順口，喜愛梅酒的朋友不要錯過，若是下班後來用餐，也可以來杯日本「朝日啤酒」收尾唷！

「一集舒肥咖哩專賣」擁有高級裝潢店面，沒想到賣的是平價且份量十足的日式咖哩飯，肉品不僅份量十足，還以舒肥方式料理，口感都非常軟嫩，還進一步炙燒，讓整體香氣更豐富多層次！嫩肩牛排肉量十足，炙燒舒肥雞腿價格便宜又好吃，高檔炙燒櫻桃鴨腿滋味相當迷人，如果都想來一點，還能加點變成雙主菜，咖哩醬有辣、不辣兩種選擇，兩款都夠香夠濃郁，是好吃的日式咖哩滋味！總之，「一集舒肥咖哩專賣」絕對是新竹、竹北必吃咖哩店之一，推薦各位收進口袋名單裡吧！