新開幕！后里最美韓系質感咖啡廳「Happy Yooo Cafe」，早午餐拼盤豐盛又大份量，義大利麵也很夠味，甜點擺盤又很用心！收藏起來，保證不會後會！

隱身在后里鄉間小路的隱藏版咖啡廳「Happy Yooo Cafe」，這絕對是后里最美、最有質感咖啡廳，整間店以白皙韓系的裝潢，結合觀葉植物，加上桌椅設計感十足，真的隨便拍隨便美。「Happy Yooo Cafe」早午餐拼盤豐盛又大份量，義大利麵也很夠味，甜點擺盤更是用心，重點是離國道一號后里交流道超近，還有專屬停車場，開車來超方便，東西好吃、裝潢又美，第一次來就留下深刻印象，收藏起來，保證不會讓你後悔。

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「Happy Yooo Cafe」位在國道一號后里交流道附近，周圍鄰近后里科學園區、麗寶樂園，下交流道五分鐘車程內可以抵達，看到葉子造型的店LOGO，就是專屬停車場，開車來超方便。

「Happy Yooo Cafe」整間店最具代表性的東西，絕對是門口這個天井，望上去還有一顆白楊木聳立在天空中，看上去整個心曠神怡，走出外面眺望遠方還可以看到火炎山跟麗寶樂園摩天輪。

店內裝潢非常有設計感，台式復古模石子地板，白皙的韓系裝潢，設計感十足的桌椅，還擺放不少綠色植物，用餐空間非常舒適。

「Happy Yooo Cafe」也有隱密度較高的12人座包廂，不少后里園區科技廠都會這包場開會用餐。內用以QR Code方式點餐，還特別設計韓系的銀色小板子來點餐，整個很用心，另外餐具、調味料、水杯都是自行取用，所以不額外收取服務費。

🔺費城牛肉可頌 $310

「費城牛肉可頌」超澎湃超大一盤！可頌一口咬下，外皮非常酥脆，內餡充滿牛肉香、焦糖洋蔥的甜味以及起司的鹹香，一旁還附酥炸薯條、烤季節時蔬以及胡麻醬生菜沙拉可以搭配著享用，整體食材豐盛且份量十足，好吃又有飽足感，推一個！

🔺肉醬脆薯 $160

「肉醬脆薯」一上桌就香氣逼人，搭配新鮮蕃茄熬煮的茄汁肉醬，再淋上起司醬、刨上起司絲，誰能不愛這樣的組合，而且份量也很十足，很推薦可以點一份來分食。

🔺蒜香清炒骰子牛義大利麵 $420

如果你是大蒜控，很推薦你點這道「蒜香清炒骰子牛義大利麵」，絕對不會讓你失望，醬汁非常濃郁，完美吸附在義大利麵上頭，再撒上滿滿蒜片、起司絲，每一口都讓你蒜香味十足，而且義大利麵口感軟硬度適中，搭配滿滿肉汁的軟嫩骰子牛，真的好好吃。

🔺檸檬磅蛋糕 $65

🔺草莓可頌鬆餅 $220

🔺提拉米蘇可頌鬆餅 $150

🔺西西里氣泡咖啡 $130

🔺棉花糖熱可可 $150

又酥又Q的可朗芙鬆餅也要來幾份！「提拉米蘇可頌鬆餅」烤至金黃酥脆的可朗芙鬆餅，鋪蓋滿滿的雪白馬斯卡彭鮮奶霜後，撒上可可粉，吃起來香甜不膩口，飯後來一份很可以。

冬季限定的「草莓可頌鬆餅」，擠上香甜不膩口的馬斯卡彭鮮奶霜，再擺上在地小農的草莓，一旁還有香草冰淇淋可以搭配享用，整體香甜爽口又有層次，真的好滿足。

小巧可愛的「檸檬磅蛋糕」，以檸檬糖霜來妝點，入口是酸爽的檸檬香氣，蛋糕體濕潤又膨鬆，好吃推一個。

「西西里氣泡咖啡」咖啡順口且不苦澀，檸檬香氣、酸度都很夠，很適合飯後來一杯。

最後飲料部分，「棉花糖熱可可」入口非常香濃且帶點微微苦韻感，巧克力控肯定會非常喜歡。

對了，咖啡廳隔壁就是自家經營的柚子民宿，從這裡還能直接眺望麗寶樂園，因此有不少人來這住宿跨年，輕輕鬆鬆就能在頂樓看麗寶樂園的跨年煙火秀！

「Happy Yooo Cafe」是取自「柚」的諧音，加上三兄妹一起經營，所以取名為Yooo，希望客人都能快快樂樂地來這裡用餐。很難想像在后里的鄉村小路上，有這麼一間美美的咖啡廳，開幕至今，也默默累積了不少后里園區的工程師來這用餐，很推薦各位可以把「Happy Yooo Cafe」放進后里一日遊行程名單裡，或是有去麗寶樂園逛Outlet的話，也能順道過來，5分鐘就能抵達，這間「Happy Yooo Cafe」絕對是后里必吃咖啡廳之一。