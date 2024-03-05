吃過《醉地府》沒？這間從台南開到台中的醉地府鐵鍋燉，從開幕人潮就一路爆滿，周末假日沒提前訂位，真的要來提早排隊，畢竟風格太獨特了，目前台中只有《醉地府》一間，醉地府鐵鍋燉是主打陰曹地府風格的台中主題餐廳，店內跟店外是兩個世界，暗色系空間與豔麗的霓虹燈光飾，還有巨大的黑白無常使者，剛進門就覺得太酷拉～《醉地府》鍋物是道地的東北料理，大份量與特色食材組合，還集結世界各國多達300種以上的啤酒可以品嚐，醉地府最棒的莫過於他開到半夜兩點！台中聚餐、台中宵夜來這就對了～

醉地府

醉地府鐵鍋燉是去年開幕的台中餐廳，剛開幕就引起不少話題，不僅料理很有特色，就連餐廳風格也是獨領風騷，濃濃的中式風格，加上燈籠、地府故事場景加持，跟先前吃過的台中鍋物、台中火鍋風格都不一樣！阿偉在去吃《醉地府》之前，知道醉地府是間噱頭很厲害的公益路餐廳，但吃過後才知道，《醉地府》不僅風格獨特，就連料理也不失風采，這次吃的就是醉地府招牌鐵鍋燉大魚，兩種讓人眼睛為之一亮的吃法，加上湯底豐富滋味，來吃醉地府這間台中美食，好味道不會讓人失望～

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醉地府鐵鍋燉資訊

醉地府線上訂位

電話：0423213569

時間：17:00–02:00

地址：403台中市西區公益路168號 / 地圖

醉地府鐵鍋燉在哪

台中醉地府鐵鍋燉就開在公益路與忠明南路交會口附近，在諾貝爾圖書城這一側，招牌很大很獨特，開車騎車經過只要有瞄到，都能一眼認出，停車也非常方便，附近就有兩個停車場，走過來也只是幾分鐘的路程。

醉地府 / 入口

《醉地府》門口直接印上地府入口，造型真的超級酷！打開門的方式也很有趣，不是人到門前就自動開門，是手動感應開門，感應也不是摸一下、按一下就開，而是按壓3~5秒才會開，不知道有多少第一次來醉地府的人，傻站在門口不進去🤣

《醉地府》等位區還有殭屍道士陪你等候，這造型介於殭屍跟木乃伊之間，融合的很是獨特。

進門後歡迎的不是旗袍美女，而是黑白無常…《醉地府》玩超大的啊！好在使者的高度很高，不然面對面一定會被嚇到。

醉地府餐廳環境

醉地府人潮真的很厲害！別看阿偉拍的是《醉地府》空景，那是因為下午剛開店就來，加上大家特別喜歡坐二樓，後面來的客人都是直上二樓沒人要跟我搶位置，真的是賺到了，可以說當天的一樓算是被我包下來了😂不過也只有半小時，開吃到一半，後面也有客人陸續入座，好在今天提早來，不然這麼酷的中國陰間主題餐廳，一定會被遮掉不少亮點。

原本上到《醉地府》2樓看到橋墩造型還有點愣，在看到背景是大霧、河川、小船跟船夫，欸？這不就忘川河嗎😂所以這橋就是奈何橋囉？有人知道孟婆在哪裡嗎🤣

醉地府二樓的空間更寬敞，氣氛也更勝！ 大紅燈籠加上造型霓虹燈，還有棉花白雲，五光十色的燈光交錯，讓我聯想到色彩斑斕的老香港。

牆面霓虹燈造型好酷！還有趣味的詩詞佳句😂

醉地府包廂

上到《醉地府》2樓，奈何橋的右側有醉地府包廂區，有提供包場聚餐服務。牆面上有大大的月亮跟符咒，跟醉地府主題陰間、地府、殭屍、道士有相應關係，最酷的是還有台灣拳的划酒令，讓人意外也感到很有趣。

《醉地府》座位大多是4人桌，桌面最大特色就是有超大鍋槽，跟以往吃過的台中火鍋、台中鍋物都不一樣，加上氛圍跟店內特色，來《醉地府》用餐是滿滿的驚喜感。

阿偉在醉地府這面牆沉思了一會，似乎在記憶中，在某個台中熱炒有聽過這划拳聲。

《醉地府》有來自世界各國的啤酒，品項多達3百多種，在二樓有一整排的冰櫃冷藏，啤酒價格從80~180元，不喝酒也有國外飲料可以選擇。未成年請勿飲酒，酒後不開車

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醉地府菜單

醉地府菜單必點的當然是醉地府招牌鐵鍋燉，每一鍋的份量大約1-3人吃，而且鍋裡有基本食材，4個人來可以加點其他單品就吃夠吃，醉地府用餐時間是120分鐘，沒有低消，有加收10%服務費。

還有另一張醉地府菜單，這張都是生猛海鮮，有鮮蛤、北海道大干貝、經典雙人跟豪華雙人拼盤等等。

醉地府推薦 / 鐵鍋燉大魚

這次吃的是醉地府招牌鐵鍋燉大魚，有原味跟麻辣兩種口味可選，我點的是麻辣湯底，看到剛剛點的食材跟餐點陸續上桌，阿偉還在想說醉地府的鐵鍋燉會怎麼呈現，沒想到木鍋蓋就直接打開，放菜加湯開始了！鐵鍋燉…是真的超大一鍋！正常食量一鍋2~3人吃不是問題，加點些配菜直上4人也很OK。

配料蔬菜選擇很多，幾乎每種都是經典搭配，不過馬鈴薯倒是很少見，第一次吃有點驚訝，煮好的馬鈴薯脆口中帶點香綿，味道意外的好吃！推推～

《醉地府》必點食材當然不能少了手工燕餃、手工魚餃、手工紅薯粉跟寬粉，手工火鍋料的餡就是豐滿一點，而紅薯粉超級Q彈，超Q超好吃，寬粉吸滿湯汁不用沾醬配料就很好吃。

吃鍋物怎能少了梅花豬、五花牛，美妙的油汁精華，可是好吃美味的源泉之一。

食材放入後，再把《醉地府》靈魂湯底倒入桌上的鐵鍋之中，隨著大火一滾，香氣整個串了上來，注意！這還只是開胃鍋而已，主菜還沒上阿～

原本還在想說醉地府沒有提供白飯，那吃飽只能透過多種食材，結果《醉地府》有鐵鍋玉米餅，不僅風格是道地的東北風，就連鍋邊的玉米餅也是到底的東北味，每份鐵鍋燉有4片玉米餅，烤好的香氣非常迷人，可軟可脆可焦可酥，變化非常多樣，強力推薦必吃看看～

玉米餅可以鍋邊煎烤也可以下鍋煮，我喜歡焦脆香，所以選了鍋邊，下鍋煮也有試試，吸飽湯汁吃起來也不錯。

不得不說《醉地府》氣氛真的很棒，難怪醉地府開幕後不僅噱頭有了，人潮也是絡繹不絕。

隨後鐵鍋燉大魚主角上桌了！為了看仔細些，店家還特別擺好位置給我們拍，下鍋煮後，原本酥炸的外衣，飽吸湯汁後變的滑溜，有點像蚵仔煎的粉漿口感，魚肉變的更多汁鮮甜，口感變化超級大。

下鍋煮後，沒過多久就沸騰了，這次來《醉地府》，真的沒多點什麼，都是吃台中火鍋的基本盤，但這份量卻讓我們…一一舉了白旗，竟然越吃越有種吃不完的感覺，一鍋鐵鍋燉大魚完全可以當成3人分在吃，好在沒有加點很多，都是一些基本的金針菇、紅蘿蔔、大陸妹、高麗菜、玉米跟手工魚餃手工燕餃，在經過麻辣湯頭增味後，在辣度的刺激下，還是被我們吃到差不多，麻辣湯真的很加分～

醉地府推薦 / 醋溜土豆絲

醋溜土豆絲非常開胃，吃起來的口感帶點脆口，有加了酸豆跟肉末，但整體味道呈現不會很酸，處在恰好開胃的酸度上，雖然帶點微辣，但感受上不是很明顯。

醉地府的麻辣鴨血跟麻辣豆腐可別忘了點，不僅可以下鍋煮，也可以當成單點享用，CP非常的高。

鴨血新鮮脆口，那嫩的口感非常棒，味道上對阿偉我來說有稍微鹹了一點點，但還算可以接受啦～

豆腐超級入味，飽吸滿滿滷汁，嫩口清香的滋味，讓每一口都變得超好吃。

醉地府推薦 / 名古屋雞翅

雞翅炸的超級厲害，薄皮鎖雞汁，外表代代點焦香味，雞肉吃起來很多汁，胡椒香與淡淡的甜味更是互相加分。

醉地府推薦 / 溜肉段

溜肉段味道很像糖醋料理，不過清爽度更棒，個頭大小跟厚薄度切的剛剛好，吃起來很飽滿，加上類似糖醋的手法，酸甜酸甜的越吃是越香。

醉地府推薦 / 紅糖滋粑

滋粑就是麻糬啦！這道必須熱熱吃，吃起來Q彈飽滿紮實，加上紅糖的提味，口感是非常的棒。

醉地府甜點 / 桂花冰粉

冰粉口感就像愛玉，但本身沒有味道，主要是由桂花香甜、花生、堅果跟白芝麻的搭配，讓層次豐富多變，整體吃起來是QQ的凍感跟冰涼古溜的滋味。

醉地府調酒

如果可以喝酒，那最不能錯過的，就是《醉地府》多達三百種以上的啤酒，不過一款一款喝的話，好像有種喝不完的感覺，還是來試試醉地府的特調吧！用了4種啤酒+1種茶飲調配，喝起來的氣泡感，讓茶香更為強烈，直接抑制了酒味，所以喝起來非常順口。未成年請勿飲酒，酒後不開車

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如果不喝酒或是有司機職責，那這杯醉地府特調不會讓你失望，雖然環境交為昏暗色澤看不太出來，但喝起來十分清爽，酸酸甜甜的滋味，以及內含古溜的滑溜口感，喝起來相當對味，仙界奶茶也很不錯，茶香與奶香非常平衡，前香後韻非常好喝。

醉地府評價

《醉地府》是真的好吃！本以為又是一間浮誇系的台中餐廳，不過吃過後阿偉真的誤會醉地府了，醉地府鐵鍋燉環境很有特色，昏暗與霓虹交錯，燈光似亮似暗，來台中醉地府聚餐聊天，不用擔心忽然的陌生對視，餐點美味好吃夠份量，停車也非常方便，最棒的地方莫過於開到半夜兩點，周末假日聚餐不怕吃宵夜沒台中美食可以吃～

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店家/景點資訊

店家名稱：醉地府鐵鍋燉-台中公益店

所在地址：403臺灣台中市西區公益路168號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-02:00

店家電話：0423213569

評價：★★★★★ Google即時導航





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