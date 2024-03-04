隱藏中都社區的植man食麵坊，自家特製陽春麵條

注入從小吃到大的家常風味，植MAN麵 一碗來自小時候的傳統香味

蔬食麵食專賣店，五辛素、蛋奶素都有

自家熬煮湯頭、醬料、特製小菜，溫馨店鋪有如日式餐館的植man食麵坊

植MAN麵、植man食麵坊

位置:高雄市三民區力行路240號

服務專線: 0922 093 711、0956 758 973

營業時間:11:30~14:00、17:00~20:00(週一公休)

IG:vege_tableman2024

粉絲團:Facebook

第一次來植man食麵坊用餐，還以為是日式料理店

植物色系顏色讓我很愛，很沉穩又有文青感

中午、晚上兩個時段供餐，自家製麵、每日新鮮限量供應

高雄麵食推薦 植man食麵坊，蔬食麵、無肉也可以吃得很滿足的麵食

保有傳統風味，帶有自家特色的 植man食麵坊

老闆把家常風味帶入麵食內，從小吃到大的熟悉風味

店鋪不大，大概十多個位置

一個人來用餐也很OK，猶如日本拉麵的板前座位

很有溫度感的植man 食麵坊，路過好幾次終於來用餐了

可以內用亦可外帶，採用自助式點餐機點餐，無需服務費

公司行號、大量訂購，都可以先打電話預訂

每個位置旁都有菜單可參考，先找到位置再到點餐機前點餐

隱藏於中都老社區的文青麵食館，吸引很多在地人持續追隨的特製麵食

有麵食套餐、單點，甚至吃素食的饕客還有蛋奶素可選

小菜也很經典，招牌必吃 紅油炒手

還有醬料可自取

推薦愛吃辣的， 一定要加店家自製辣椒醬，沾著小菜或者加入麵食內都很開胃

自家製 五辛素，一碗來自小時候的傳統香味

別於一般市面上的傳統麵食，結合大陸風味的調味

讓餐點更加有自家特色，還不斷的推出新餐點

湯頭都每天新鮮熬煮，鍋邊素、吃素食饕客都可以來追

附近雖然也有排隊的中都素食麵館，風味完全不同

這裡也不會有素料，都是自家特製、挑選過的

湯頭都是使用大量的洋蔥、蔬菜煨煮，蛋奶素湯頭則使用蔬菜、香菇煨煮

最多人點的麻醬，獨門秘製調配過，絕對香濃開胃

陽春麵條都自家特製，是細麵

口感比較彈牙，比較不會爛唷~

植man 食麵坊 一開業，也吸引很多年輕人來朝聖

鄰近三民區、鹽埕區，來吃碗有溫度的麵食

自家自製陽春麵，口感很彈牙，不是那種軟爛口感唷!

餐碗、餐具等擺盤都是精心配置過的，溫暖家常麵食

紅油炒手

好吃推薦必點紅油炒手，自家手工做的餛飩

搭配特製紅油醬汁調配，有夠威!

醬汁很濃厚，尾韻會有層次辣度

帶有滑溜與扎實的手工餛飩帶有香麻辣度

越吃越開胃，保有內餡本身的鮮度唷!

傳香湯麵套餐 (蛋奶素)

點套餐很澎派，直接一次滿足

湯麵搭配自家熬煮的古早味紅茶

麻醬拌麵 主食套餐

招牌人氣的麻醬麵，好吃推薦必點

乾麵搭配的是湯品，當天例湯是為味噌湯

胃口大的饕客，點餐時可以直接升級加麵

麻醬拌麵的醬料於底下，吃的時候記得均勻攪拌

一邊攪拌整個麻醬香氣一直湧上來，好香阿~~直吞口水

喜歡吃辣可以吃完原味再加入特製辣椒醬，香麻夠味層次又不同

麻醬香氣調配剛剛好，整個讓陽春麵都沾附到

香濃夠味保有麵條本身的Q度，一口接一口超唰嘴美味

滷蛋也是完美的調配，自家滷汁燉煮

整個蛋黃不會有邊邊的黑圈，讓蛋黃保有濕潤度

滷蛋保有滷汁甘甜香氣，非常好吃

傳香湯麵是蛋奶素，讓素食者可以大口享用

很爽口帶出甘甜香氣的湯頭，陽春麵帶Q度滑溜口感

原本以為味道會很淡雅，一喝湯整個甘甜香氣都湧上來，湯頭好好喝

像我本身沒有特別吃素不吃素，喜歡喝湯就直接點湯麵

湯頭很爽口，帶有大量蔬菜、菇類香氣，很爽口不油膩

塔香紫米糕

極力推薦這款塔香紫米糕，讓我們秒殺吃完

素食亦可吃的塔香紫米糕，使用紫米製作

很入味帶有胡椒香氣，口感很Q彈唷~

軟綿中帶Q度，整個塔香、胡椒香氣很入味，有夠好吃

例湯味噌湯

涼拌海帶芽也是店家自家調配，爽口好吃帶海帶鮮味

套餐當天提供的是古早味紅茶

帶有傳統家常風味的麵食館，很文青優雅

可以很舒適享用每一口溫暖滋味的麵食

植MAN麵、植man食麵坊

位置:高雄市三民區力行路240號

服務專線: 0922 093 711、0956 758 973

營業時間:11:30~14:00、17:00~20:00(週一公休)

IG:vege_tableman2024

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