江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽西門店網路評價4.3顆星西門町吃到飽推薦，江陵阿嬤菜單主打30道韓國道地料理，每人不到500元自助吧吃到飽品項豐富，就連豬肉牛肉生菜包肉都是無限供應，鍋物通通都吃到飽，高CP值難怪江陵阿嬤dcard跟IG聲量都很高，喜歡韓國料理的朋友，絕不要錯過江陵阿嬤>>>原始文章連結請點我

江陵阿嬤店家資訊

店家名稱：江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店

店家地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓(西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)

店家電話：02 2331 0501

營業時間：週日至週四11:00~22:00(收客至20:30)週五、週六11:00~22:30(收客至21:00)(全天供餐，無休息時段)

線上訂位：江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽

FB：https://www.facebook.com/GangneungAMA/

IG：@gangneungama_ximen

江陵阿嬤捷運出口

江陵阿嬤位置就在西門町TiT大樓4樓唐吉訶德樓上，搭捷運出西門站6號出口，走路不到5分鐘就可以抵達，建議可以從武昌街二段進去，這邊會有電梯可以搭到4樓，往右手邊走就能看到江陵阿嬤

江陵阿嬤營業時間

江陵阿嬤西門店營業時間週日至週四11:00~22:00，收客至20:30，週五六11:00~22:30收客至21:00，全天供餐無休息時段，如果想吃江陵阿嬤建議可以先線上訂位，同樓層都是韓式料理餐廳，有江陵阿嬤韓式鍋物、甩鍋雞韓式炒雞鍋、阿豬媽韓式烤肉以及兩餐辣炒年糕，每家韓式料理生意都不錯

江陵阿嬤用餐環境

樹小編平日來到江陵阿嬤西門店，剛開始座位還有很多空位，後來慢慢整家店就坐滿滿，店內用餐空間舒適，自助吧就在座位區的中間

江陵阿嬤菜單價錢

江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽菜單價錢，不分平假日以及用餐時段，成人498+10％、兒童250元+10％，用餐限時90分鐘，平日下午16:30前可單人用餐，用餐方式現點現煮豆腐鍋可以無限續點，有經典嫩豆腐、泡菜、麻辣、蔬菜高湯、綜合菇菇等5種口味，除了綜合菇菇嫩豆腐鍋(五辛素)之外，其他可以選擇牛肉、豬肉、海鮮等配料

江陵阿嬤自助吧吃到飽

江陵阿嬤自助吧提供多種經典的韓式料理、有現煮的肉類料理、拌飯、粥品、韓式傳統煎餅、炸物、涼拌小菜、甜點、飲料等等，這些通通無限供應

韓式涼拌/醃漬小菜

▼韓國泡菜、蜜黑豆、涼拌QQ麵、涼拌綠豆芽、涼拌黃豆芽、涼拌黑麻糊蓮藕、涼拌裙帶絲、涼拌小黃瓜等等，江陵阿嬤有多樣小菜，樹小編最喜歡的是韓國泡菜、蜜黑豆

韓式經典炸物

▼韓式炸雞、酥炸魚排、綜合蔬菜炸物、炸洋蔥圈、Q彈芝麻球、櫛瓜小煎餅、杏鮑菇小煎餅、豆腐小煎餅等等，樹小編有拿到剛炸好的煎餅，吃起來很酥脆，沾點沾醬也很棒

韓式傳統煎餅

▼煎餅口味很多，像是空心菜海鮮煎餅、泡菜起司煎餅這兩樣趁熱吃都不錯，想吃的話建議剛開始都可以拿一些

經典韓國料理

▼韓式六色拌飯旁邊就有6種配料，最後再淋上韓國拌飯醬以及麻油，加了麻油味道很香，拌勻之後搭配著嫩豆腐鍋一起吃，也都不錯

▼菜包肉也是來到江陵阿嬤必吃菜色，肉類會有菜包肉、辣炒豬肉、BBQ鐵板牛、BBQ炒牛肉等等，都能加入蒜片、泡菜以及沾醬後再包入生菜，簡單來說就是不用動手烤肉，就能吃到許多菜包肉，對於肉肉控來說，一定不要錯過爆吃肉肉的機會啊>>>原始文章連結請點我

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