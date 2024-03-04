陽明山海芋季節在3月14日到4月23日，是觀賞陽明山竹子湖海芋的最佳時機。陽明山海芋景點主要分佈在竹子湖的頂湖區和下湖區。下湖區交通方便，周邊還有商家和小吃。海芋景點包括竹子湖海芋步道和苗榜海芋。頂湖區的海芋田較大，也比較有停車位，還可以一起打卡小油坑和七星山，但周邊餐廳小吃較少。海芋景點包括名陽匍休閒農莊、大賞園海芋和財福海芋田。

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陽明山海芋季日期

每年的陽明山花季，陽明山國家園區的櫻花在1月至2月繁盛盛開後，隨後是每年3-4月的陽明山海芋季，再來則是繡球花季。

陽明山海芋季景點

財福海芋田(2024已開花)

財福海芋田是網友公認的好拍攝地點，氛圍也很好。海芋田位於小油坑谷，只要抓對鏡頭就可以捕捉到整片海芋田和冒煙的山谷。坐落在田中央的小木屋也很適合拍照。這裡的美景猶如日本鄉間的花海。賞花後，您還可以在園區內點份下午茶，度過一個愜意美好的春日午後。

採海芋套裝活動（2HR300元 ) 內容| 迎賓茶點+採海芋教學+花田體驗6朵+花田小禮

時段 | 13：00、13：00、15：00、16：00 採海芋花束包裝活動（3HR490元) 內容| 迎賓茶點+採海芋教學+花田體驗5朵+海芋花束包裝+花田小禮

時段| 13：00、15：00

｜地址：台北市北投區竹子湖路68號往前68公尺 ｜交通：公車請至風架口站下車 步行10分 ｜時間：11:00-18:00(3-4月)、非花季假日13:00-18:00(平日須預約) ｜預約：臉書私訊預約海芋套裝活動

名陽匍休閒農莊

名陽匍休閒農莊位於台北陽明山竹子湖頂湖區，有夢幻盪鞦韆和歐風小木屋。 在海芋花季期間每人園費$150，附發入園卡，可抵園區內消費，如海芋、花卉、飲品、店內產品等。停車空間有限，建議假日搭乘大眾運輸。名陽匍休閒農莊每天會決定是否開放自採，若花量很少則會暫停採海芋，另有一小區不開放採花，那區花況最好。 入園前，請先看名陽匍休閒農莊官方粉絲團的花況，再決定是否購買入園卡。如果想在海芋花海中盪鞦韆，欣賞群山環繞和小油坑裊裊蒸騰的輕煙，一定要來名陽匍休閒農莊！

｜地址：台北市北投區竹子湖路（Google地圖） ｜門票：$150/人，可折抵園區消費。

花谷海芋園

花谷海芋園以平價消費獲得 Google 上不錯的評價，門票僅 100 元，可直接折抵採摘海芋或換取咖啡或一盆多肉植物。店家提供方便的青蛙裝和上鎖置物櫃，讓你輕鬆採摘，然後在美麗的環境中拍照，不用擔心弄髒衣服。採摘完後，你還可以去旁邊的觀景平台遠眺小油坑。不過，園區位置比較偏遠，汽車停車位不好找。

｜地址：台北市北投區竹子湖路68號旁邊 ｜交通：竹子湖頂湖站或風架口站

小瀑布海芋園

圖片授權IG@maruko_1227

相較於其他海芋園，小瀑布海芋園位於較深山處，因此人車不多，但網友稱讚這邊費用上的CP值高，非常值得一探究竟。在小瀑布海芋園同樣可以傍著遠山拍下美麗的花海，山谷間迷濛的山嵐更讓景色千變萬化。不過園區設施比較少，走一個自然原味風，需要留意腳下泥濘，小心別顧著賞花拍照而踩進泥巴裡喔。

｜地址：台北市北投區竹子湖路35號 ｜交通：位於公車竹子湖站對面，沿著賞花步道即可抵達

大賞園

大賞園位於竹子湖頂湖地區，是一個非常美麗的景點，擁有海芋園和繡球花田，非常值得一遊。該園種植的海芋屬於陸地型，適合下田採摘，除了視野寬廣，最值得推薦的是，背景還有秀麗的小油坑，讓花海與山相連，形成一幅美麗的畫面，深受網友好評。如果你正在尋找一個充滿自然美景的地方，來到大賞園將是一個很好的選擇。

｜地址：台北市北投區竹子湖路67-7號 ｜交通：到「風架口」站牌下車後步行500公尺，約6分鐘即可抵達

陽明山海芋季交通

大眾交通工具

｜從捷運劍潭站搭乘公車260與紅5路線，於陽明山總站(終點站)下車，再搭公車108深入陽明山。

｜如果要先前往竹子湖賞花或是要去不位在主線(公車108)上的特色景點，建議從石牌捷運站搭乘小8，等到要開始前往陽明山上的經典景點時，再由遊園途中各站轉乘公車108。

花季專車

陽明山花季期間，台北市政府特別準備 「花季專車」 124、260路公車，協助遊客上山 ，如遇大雨則停駛。

陽明山海芋季管制

圖片授權：IG@blink_tseng

陽明山花季期間，每周末、例假日將在仰德大道實施交通管制，限制小型車進入。如欲避開管制時段，則需在早上7點前上山。

上山管制

｜地點：復興橋頭、至善路2段1巷巷口 ｜管制時間：7:00~16:00

下山管制

｜地點：陽明路一段中橫街口 ｜管制時段：14：00-18：00

陽明山海芋季停車

竹子湖海芋店家內或路邊大多可停車。其他陽明山停車場資訊可參考以下。

花鐘停車場

花季期間，僅供公車停靠調度及「持有身心障礙證明文件者」之車輛停放

立體停車場

小型車計時收費07:00-19:00每小時60元、19:00-07:00每小時30元、機車計次收費20元。

第二停車場

07:00-19:00大型遊覽車計次收費200元，30分鐘內免費，19時至7時全面暫停開放。其中第1層為拖吊保管場及機車計次收費(機車計次20元)、第2、3層為大型車計次收費、第4、5層為公車調度、小型車(平日)計時收費。

第二停車場(樹下小型車停放區)

假日供公車調度、非假日供小型車停放。小型車(非假日)採計時收費每小時60元。

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