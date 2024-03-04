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【Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店-交通位置】

Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店位在中壢的延平路上，鄰近中央東路這區，開車前來的朋友，店家周圍都有路邊付費停車格或是停在公七停車場、裕民街以及中台路上的私人付費停車場再步行過來；而騎車前來的朋友，可寄車停車或是停在路邊停車格內，就是不要隨意停在紅線上喔！

【Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店-室內裝潢】

原以為Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店的用餐環境不算大，想不到挺大！整個用餐空間屬於長條型，而整個室內裝潢偏屬工業風格但又帶點日系風，用餐座位有分為4人座或是多人座的用餐位置，適合三五好友相約來這吃燒肉喔！

店內中間吧台區則是開放式的餐點製作區，不時都可以看到師傅在切肉擺盤等！

而吧檯正對面則是醬料區、飲品區、冰淇淋區，冰淇淋提供的是泰國明果冰淇淋，吃泰國明果冰淇淋當然不能錯過榴槤口味。

【Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店-菜單/價位】

Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店，僅收現金，而價格分為3種，有超值饗宴599元/人、頂級饗宴699元/人、豪華海陸饗宴899元/人，而點選699元或是899元方案的朋友，還可另外加價77元又可再享啤酒及多款莎瓦無限暢飲；兒童收費的部分則是90公分以下幼童免費，90公分~140公分的孩童為250元計價，以上費用皆需加收10%服務費，用餐時間2個小時，點餐時間90分鐘。

【Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店-餐點】

這次我們一家四口來用餐，選擇的方案是豪華海陸饗宴899元外加再加價77元享啤酒及多款莎瓦無限暢飲，簡單跟大家分享我們點選的餐點。

●牛肉

Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店的牛肉選擇真的很多，大推699元方案就有的16盎司的安格斯嫩肩牛排，當然我們也沒有錯過899元方案的澳洲M9和牛、嫩肩牛、霜降牛等。也要說他們家的牛肉肉質油花分布的很均勻，重點是厚度有，烤起來也不會黏網，吃起來也超過癮。

●海鮮

899元方案的蒜蓉鮑魚、酒燒大蛤、天使紅蝦等；699方案的超大魷魚、酒燒白蝦、蛤蠣絲瓜等！真心說699方案的超大魷魚多點個幾隻來吃就挺回本；天使紅蝦則是我們家蔬果姐妹的最愛，新鮮又Q彈。

●豬肉/雞肉/鴨肉/羊肉

899元方案有黃金松阪豬、櫻桃鴨胸可以點選，699元方案的戰斧豬排也很大推喔！另外599方案就有古早味鹹豬肉，包生菜來吃真的超推！

●主食/湯品

點了一份韓式石鍋拌飯、牛滷飯、鮭魚味噌湯來吃，當然也還有墨西哥烤餅、白飯等可以點選，而我們家的檸檬妹超愛吃牛滷飯！

●冷食/小點

冷食部分我們則是點了韓式泡菜跟包肉生菜，吃燒肉配生菜真的會一口接著一口吃不停。

●甜點

Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店的甜點有日式麻糬、烤棉花糖、紅豆紫米粥、奶香起司地瓜、香蕉阿華田。愛吃地瓜的朋友真的千萬不要錯過奶香起司地瓜。

●微醺暢飲

點了微醺飲品，就要記得開車不喝酒、喝酒不開車囉！

【Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店-整體評價】

Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店，整體服務真的很推，點餐後的上菜速度快且桌邊服務一點都不馬虎，服務人員隨時注意桌上的空盤、烤網是否需要更換等；用餐環境寬敞乾淨又舒適；菜色選擇超級多樣化且餐點份量夠，肉質好、海鮮也是新鮮好吃，甜點的供應也不馬虎。

Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店，用餐時間2個小時，價格分為3種，有599元/人、699元/人、899元/人，而點選699元或899元方案的朋友，還可另外加價77元又可再享啤酒及多款莎瓦無限暢飲；兒童收費的部分則是90公分以下幼童免費，90公分~140公分的孩童為250元計價，以上費用皆需加收10%服務費，另外要記得僅收現金喔！

Ann和榜哥是大力推薦Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店給大家，服務品質好、肉質好、海鮮又新鮮，而且只要699元就有16盎司的安格斯嫩肩牛排可以無限吃，這CP值真的高到爆表，來這可說是不怕你不吃，只怕你不來吃！

【Oh!Yaki精緻炭火燒肉-中壢店-店家資訊】