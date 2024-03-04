林口最有故事的美式餐廳！

位於林口長庚商圈、機捷A8長庚醫院站附近的

【Restaurant BREVA 布浬法餐廳】

特色芝加哥深盤披薩、美式漢堡和手工薄皮披薩，

是大家來用餐時必吃的品項，

還可以根據個人口味提供客製化服務，

也供應美味不減的「蔬食款」餐點！

布浬法的餐點好吃、cp值高、氣氛佳，

是林口聚餐、約會、慶生的好場所，

喜歡披薩、漢堡的朋友們，絕不能錯過！

【Restaurant BREVA 布浬法餐廳】

布浬法餐廳主廚Brian, 是位亞裔美籍，

在芝加哥出成與成長，在巴黎藍帶學院美國芝加哥分校學習廚藝，

也有多年在芝加哥四五星飯店、米其林餐廳的工作經歷，他的料理讓人感到溫馨，

而這間”Restaurant BREVA”，

取自主廚Brian和她老婆Eva名字的結合，很浪漫吧!!!💕

【Restaurant BREVA 布浬法餐廳】

▼布浬法餐廳裝潢別出心裁，

寬敞的空間裡，有著色彩活潑、多樣化的座位，

搭配老闆娘精心設計的花藝裝飾，

讓用餐氛圍更顯溫馨和活力。

▼半開放式的廚房，乾淨明亮，

可近距離觀賞廚師們巧手烹飪的過程。

▼設有10~12人的獨立包廂，

是享用私廚料理的好場所！

▼其實老闆娘EVA是位花藝老師，

她的花店「▶️ 花敢森活」就在布浬法餐廳附近，

有提供花藝課程、花禮、佈置，有興趣可以參加！

【布浬法菜單】

店內招牌菜是芝加哥深盤披薩（建議提前預訂以免久候），

而手工薄皮披薩和美式漢堡也是店內主打菜品，

額外支付$125至$799不等的價格，就可以享受到升級套餐喔！

此外還提供多種沙拉、副餐和甜點供客人選擇。

近期也有推出季節私廚料理(需預訂)，質感更升級。

▶️ (布浬法菜單)

▼今日我們到林口聚餐，

點了滿滿一桌來分享！

【泰式牛肉沙拉】

BREVA開胃菜首選！

新鮮生菜淋上店家自製的南洋風沙拉醬，

再搭配炙烤後的生牛肉，

吃起來有獨特的酸辣風味，

相當開胃又解膩。

(ps.這道餐點可以不要加牛肉哦！)

​

​

【怪物薯塊】(豬)

炸過的薯塊，融合著莫札瑞起司與豬絞肉

(亦可替換成牛絞肉或蔬食)

再淋上主廚自製的奶油伏特加醬後烤製，

最後灑上羅勒葉製作而成的「怪物薯塊」，

吃起來鬆軟鹹香中帶有濃郁的起司香氣，

做為開胃菜或配菜都很合適，

是大人、小孩都會喜愛的餐點！

【韓式雞翅膀】

為什麼這裡會出現韓國料理呢？

原來是在韓國出生長大的主廚媽媽，

傳承給兒子的韓式秘方醬汁！

每一口都帶有道地的韓式辛辣風味，

均勻裏在鮮嫩多汁的雞翅上，

讓人吮指，愈吃愈有勁~🌶

【泰式椰奶雞肉濃湯】

新鮮的雞肉切成嫩滑的肉塊，

搭配新鮮香濃的椰奶，

湯中還加入了泰式香料和香草，

喝起來濃郁且滑順，

還有迷人的泰式酸辣風味~~

【芝加哥深盤披薩-搖滾Rock!】$680/小

BREVA必點深盤披薩！

深盤披薩，可以說是芝加哥美食文化的代表之一，

厚實的餅皮中，包裏著豐實的內餡，

咬一口就能感受到芝加哥深盤披薩的美妙滋味，

口感很有層次，深受大家的喜愛，

亦有「蔬食深盤🍄🥦」可供選擇！

📌做工繁複，建議先預訂以免久候!!

(全程現點現做，手桿餅皮、撲料、烘烤，至少要半小時喔~）

​

▼約五公分高的「深盤披薩」餅皮厚實，外酥內軟，

底層填充了大量的起司，中間用義式香腸帶出鹹度，

表層再鋪上歷經6小時熬煮，超級濃郁鮮酸的番茄泥，

各層滋味融合在一起實在太香太享受!!

份量可不少，讓人飽足感十足！

p.s.我們今天吃的小份深盤(切4塊)，建議2人以上再點唷！

另有大尺寸(9吋)深盤(切6塊)，推薦給4人以上聚餐共享！

【手工薄皮披薩-翻轉吧！瑪格麗特】(素食)

主廚創意經典之作！

以傳統的瑪格麗特披薩為靈感，

但卻有著顛覆傳統的外表，

將傳統的紅醬改為了新鮮的青醬，

並將原本的番茄醬替換為了多汁的番茄切片，

從而打造出了一款「綠色瑪格麗特」帶來視覺上的驚喜！

▼青醬融合莫札瑞起司的香氣，

配上新鮮番茄整體口感很清新，

薄脆口感讓人不禁一片接著一片！

​

【手工薄皮披薩-夏威夷】

店家用心自製的新鮮鳳梨泥，

搭配上自家調配的紅醬、火腿、香芹、起司，

吃的到濃郁的番茄香氣🍅，

以及鳳梨的酸、香、甜🍍，

每一口都有絕妙的口感和美味，清爽又不膩！

【手工薄皮披薩-美墨西哥披薩】

以炸披薩餅皮為底(也可選不炸)，

鋪滿莫札瑞起司、絞肉、玉米粒、黑豆、甜酸辣椒…等多樣配料烤製而成，

餅皮吃起來特別薄脆，餡料豐富且帶點微辣風味，口感獨特又涮嘴，

讓人一片接一片停不下來~~😋

▼布浬法餐廳必吃漢堡▼

【培根蛋起司漢堡2.0】

布浬法招牌必點！

集結了經典美式漢堡食材的元素，

讓人一口滿足吃漢堡的慾望！😍

安格斯牛肉排搭上煎的香脆的培根，鹹香又多汁，

中間的太陽蛋更是劃龍點睛地增添了滑順的口感，

讓整體的風味更圓融，愛了~❤️

【翻轉吧!漢堡】

布浬法必點新品漢堡！

刷上黃油煎烤後的布里歐麵包，

翻轉過來夾入烙鐵安格斯牛肉排、焦糖化洋蔥，

以及起司、洋蔥、培根…等配料，

一出場視覺效果十足，超誘人食慾！

▼「翻轉吧漢堡」裡頭的焦甜脆口的焦化洋蔥是大亮點，

配上沒有人不愛的培根、起司，

還有充滿靈魂又鮮嫩juicy的安格斯牛肉漢堡排，

再用黃油烤過的布里歐麵包夾心，

OMG真的從頭到尾是我的菜！😍

也是我在2000年以後吃過最好吃的漢堡！😋

吃完直接翻轉人生！！😆👍

【蔬食漢堡】

Vegetarian最愛蔬食漢堡！

鬆軟的漢堡麵包，夾入起司、洋蔥、

以及主廚使用黑豆製作的植物漢堡排，

吃起來厚實卻細緻，還加入了酪梨，

一口咬下，口感豐富滋味好，

是蔬食主義者的好選擇！😋

【甜鹹瑪德蓮】

現點現烤的甜鹹瑪德蓮，

是美國南部常見的點心。

表面酥脆，內部鬆軟的瑪德蓮，

還夾著粒粒飽滿的玉米粒，

鹹甜交織的風味非常特別！

做為下午茶點心或餐後甜點都合適，

搭配茶飲或咖啡，更是享受。

【義式香蕉布丁】

布浬法招牌甜點！

滿滿的燕麥灑落在綿軟的香蕉布丁上，

吃起來微甜綿細香軟，

還帶有香脆的口感，滋味很豐富。

《蛋寶543》

這一次來到林口、捷運長庚醫院站附近的

【Restaurant BREVA 布浬法餐廳】

實在深得我心，等不及要推薦給你們！

店內的芝加哥深盤披薩，料多豐盛超級香，飽足感十足，是絕對必吃！

手工薄皮披薩與美式漢堡，不僅有特色、選擇多也好吃！

亦供應「蔬食款披薩與餐點」，每一項餐點，都深獲大家的喜愛呢~

來這裡用餐、聚餐、約會、慶生…等都合適，

更特別的是熱愛作菜的主廚，每季都會設計獨家的私廚套餐，

給喜歡他料理的朋友們更全面的用餐感受，很棒吧！

真心推薦給大家❤️

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