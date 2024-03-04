蘆洲火鍋推薦「XO SHABU SHABU 蘆洲店」，上次到蘆洲吃晚餐經過這間裝潢新穎的火鍋店，大片落地窗相當亮眼，上網搜尋看到還有XO SHABU SHABU 板橋店，網路評價很高的火鍋。

XO SHABU SHABU 蘆洲店菜單提供單人套餐、雙人套餐、六人套餐和八人套餐等多種組合優惠，適合一個人或多人吃火鍋推薦，價格不貴還不收服務費，平日來吃也不傷荷包。

蘆洲火鍋 XO SHABU SHABU 地點

XO SHABU SHABU 蘆洲店火鍋在蘆洲李宅附近，可以順遊景點＋品嚐美食，餐廳前面的中原公園周邊有機車停車格，騎車來很方便。

XO SHABU SHABU 蘆洲店

地址：新北市蘆洲區長樂路2-9號1樓

電話： 02 8283 3672

營業時間：11:00–23:00

粉絲團：XO SHABU SHABU 蘆洲店

食記：【蘆洲火鍋】XO SHABU SHABU 蘆洲店，新北蘆洲餐廳推薦

蘆洲火鍋 XO SHABU SHABU 環境

XO SHABU SHABU 蘆洲店提供內用、外帶和外送平台合作

用餐可以帶寵物

走進店內先看到大魚缸裡的活體龍蝦和海鮮

用餐座位很寬，桌數也不少

比較特別的是吧台座位，這是一間結合飲酒的火鍋店

菜單提供多種酒飲可以小酌

XO裝置就是火鍋店名，上面擺放超多種酒，想喝什麼調酒都可以和調酒師詢問。

牆上展示店內使用的肉品來源

桌邊的置物推車好可愛喔！

特別說，他們洗手間也很特別，裡頭超可愛～

自助區提供多種飲料喝到飽，有沙瓦、氣泡飲、咖啡、無糖綠茶和美粒果等。

提供多種醬料搭配，旁邊還有玫瑰鹽可以搭配涮好的肉片。

蘆洲火鍋 XO SHABU SHABU 菜單價錢

XO SHABU SHABU 蘆洲店 菜單價錢

價錢398元起～用餐不收服務費

湯底有10種選擇，清燉食蔬雞湯不用另外加價

菜盤不吃可更換其他菜單標示品項



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲火鍋 XO SHABU SHABU 餐點

剝皮辣椒湯底60元

麻辣牛奶湯底100元

麻辣湯底80元

這次和朋友總共三位來吃火鍋

各自點了想吃的湯底，不想加價也有清燉食蔬雞湯可選擇

我點了剝皮辣椒湯底

基底有多種蔬菜熬製的風味

味道甘甜有層次，辛香不嗆辣

朋友點了招牌麻辣牛奶湯聽說很不錯，香味四溢，奶香十足

除了自助區有提供沾醬

這間火鍋最特別的就是自製的XO醬和柚子醋醬

相當夠味的XO醬沾麵或肉片很推薦，好吃到又和店家續了一次

開鍋有附一顆紅雞蛋

菜單配色豐富，都以新鮮蔬果為主

有紫色洋蔥、高麗菜、南瓜、木耳、蝦子、水璉、杏鮑菇、娃娃菜、金針菇等

裝盛的碗盤很大，看起來不多，但其實東西不少

不要菜盤還可以換美國小肥牛、蛤蠣、梅花豬或去骨雞腿擇一

30oz雙人肉王 1480元

大肉王系列有30oz、60oz和100oz

雙人到四人份量選擇

雙人肉王有

美國小肥牛、澳洲板腱牛和嘉一香梅花豬各10oz

還加碼送20顆蛤蠣

雖然沒有浮誇的超大擺盤

不過直接給三盤大肉盤也很有份量

美國小肥牛油脂部位較多，肉質口感滑嫩是我的最愛

澳洲板腱牛油脂少，口感軟嫩帶有嚼勁，涮朋友的麻辣牛奶湯底很好吃呢！

雙人肉王加碼送20顆蛤蠣

新鮮又大顆，這個很可以呢

豪華魚片鍋 578元

這魚肉切的超厚

真的很少看到火鍋店給這麼厚的XD

有鯛魚、多利魚、鮭魚和鱸魚四種

菜單標示＋100元還有5oz的特定肉品可選擇

一個人點這一份可以吃很滿足

鮭魚的擺盤還附上新鮮檸檬切片，這厚度真的很有誠意，魚片也很新鮮，愛吃魚的必點。

附餐選了白飯和烏龍麵

免費XO滷肉是店家自製，不定時隨機出現

牛肉塊扎實軟嫩，味道很香，加點有辣的XO醬更好吃

慾望 隱藏版 350元

餐後點了一杯酒飲，不在菜單的隱藏版調酒

以伏特加、生命之水、紅石榴糖漿加上玫瑰等調製

口感偏酸又甜的的風味，噴火相當吸睛

吃完火鍋還有免費冰淇淋可自取。

XO SHABU SHABU 蘆洲店

地址：新北市蘆洲區長樂路2-9號1樓

電話： 02 8283 3672

營業時間：11:00–23:00

粉絲團：XO SHABU SHABU 蘆洲店

食記：【蘆洲火鍋】XO SHABU SHABU 蘆洲店，新北蘆洲餐廳推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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