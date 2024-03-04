有店狗的餐廳怎麼能不去？！

桃園中壢【柴聚小吃寵物友善餐廳】近莒光公園，可愛店狗陪用餐，還有寵物專屬餐食

萌犬陪吃，一起來吸狗〜

【柴聚小吃】的位置就在桃園中壢的環中東路二段上，鄰近莒光公園附近，這裡比較不好停車

，騎車來會比較方便一些，開車來的朋友建議停在中山東路的大樹藥局旁的收費停車場，再步行約4分鐘

柴聚小吃不只是一間日本洋食餐廳，還結合寵物美容、食品用品及零食販售

白底黑字的偌大招牌，路過很顯眼

走進店內可以發現店內布置都有小巧思，整家店其實空間不算太大，有吧台座位以及四人座椅

，雖然不是走精緻高級路線，像是家庭式的餐館走溫馨路線

柴聚小吃是寵物友善餐廳，非寵物餐廳，請大家共同守護良好的友善環境

毛孩可落地(避免打鬥，請上牽繩或在推車籠內)

毛孩水煮餐(非專業，但有)

毛孩是小男森，請戴上禮貌帶

最後提醒大家，帶毛小孩出門很開心，但是也不能忘記要尊重旁人、遵守店家的寵物公約喔！！

每桌會附上一張QR CODE，拿出手機掃描後就可以進入點餐

菜單也一併附上給大家參考

點完餐後就可以盡情來擼狗狗們囉！

cookie、三歲、庫瑪(左至右依序)

尤其是三歲真的很貪吃，不僅親人更是親狗，小編吃飯她全程緊盯XD

如果有養寵物的話，可以帶來一起享受美食，有專屬寵物餐點，還能與店狗一起玩樂、交流

【柴聚定食】

綜合-炸蝦、豬腰內、可樂餅

定食均附小菜、白飯、湯品、飲料(白飯、湯品可續)

我推薦直接點柴聚定食，因為一次可以吃到3種主食，一次通通滿足

擺盤來說其實還蠻樸實的，不過份量很有誠意，一般人都可以吃得很飽喔

小菜有醃蘿蔔、泡菜、涼拌海帶絲，吃起來很爽口

搭配著白飯一起吃，白米飯粒粒分明，軟Q好吃，開胃涮嘴，一下子就扒光一碗飯了

南瓜可樂餅

超綿密口感！獨特南瓜內餡在口中化開〜

可樂餅裡包覆著甜而不膩的香濃南瓜，外酥香脆內餡綿密細緻，一口咬下卡滋卡滋的，好吃耶，我個人很喜歡

豬腰內

輕盈酥脆的夢幻麵衣，腰內部位恰到好處的豬肉甘醇在口中散開，清爽香甜口感豐富，忍不住一口接一口！

炸蝦

用料實在，能吃到整隻的蝦，有著酥脆的外衣，一口咬下口感外酥內軟

吃進口中還會飄散淡淡甜香！

小珊珊碎碎念：

這裡真的對寵物超友善唷，喜歡寵物的朋友、有養寵物的朋友都可以來這裡吃個飯

柴聚小吃闆娘活潑能與客人互動，還有拍立得呢馬上寫下願望，一起打造一堵photo wall(照片牆)

整體來說我們都很喜歡這家店，服務超級棒環境舒服，還可以跟其他毛爸媽一起聊天分享育狗經驗呢

【Info】

柴聚小吃（寵物友善餐廳）

地址：桃園市中壢區環中東路二段100號

停車場：桃園市中壢區中山東路二段193號(大樹連鎖藥局(環東店)旁)

營業時間：下午12:00-下午10:00

預約電話：03-4161001

粉絲專頁：柴聚小吃（寵物友善餐廳）

IG：祂倆寵物美容（@ta.lia.chong.wu）• Instagram 相片與影片

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