為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注意啦！

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注意啦！

2024-03-04 17:51:25 小珊珊 人氣：102
share
窩客好文

小珊珊

發表篇數：1232篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：柴聚小吃（寵物友善餐廳）
phone03-4161001
place桃園市中壢區中山東路二段193號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

有店狗的餐廳怎麼能不去？！093跑圈

桃園中壢【柴聚小吃寵物友善餐廳】近莒光公園，可愛店狗陪用餐，還有寵物專屬餐食004拍手

 

萌犬陪吃，一起來吸狗〜103吼叫

【柴聚小吃】的位置就在桃園中壢的環中東路二段上，鄰近莒光公園附近，這裡比較不好停車

，騎車來會比較方便一些，開車來的朋友建議停在中山東路的大樹藥局旁的收費停車場，再步行約4分鐘

柴聚小吃不只是一間日本洋食餐廳，還結合寵物美容、食品用品及零食販售

白底黑字的偌大招牌，路過很顯眼

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

走進店內可以發現店內布置都有小巧思，整家店其實空間不算太大，有吧台座位以及四人座椅

，雖然不是走精緻高級路線，像是家庭式的餐館走溫馨路線

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

柴聚小吃是寵物友善餐廳，非寵物餐廳，請大家共同守護良好的友善環境

毛孩可落地(避免打鬥，請上牽繩或在推車籠內)

毛孩水煮餐(非專業，但有)

毛孩是小男森，請戴上禮貌帶

最後提醒大家，帶毛小孩出門很開心，但是也不能忘記要尊重旁人、遵守店家的寵物公約喔！！

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

每桌會附上一張QR CODE，拿出手機掃描後就可以進入點餐

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

菜單也一併附上給大家參考

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

點完餐後就可以盡情來擼狗狗們囉！

cookie、三歲、庫瑪(左至右依序)

尤其是三歲真的很貪吃，不僅親人更是親狗，小編吃飯她全程緊盯XD

如果有養寵物的話，可以帶來一起享受美食，有專屬寵物餐點，還能與店狗一起玩樂、交流

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

【柴聚定食】

綜合-炸蝦、豬腰內、可樂餅

定食均附小菜、白飯、湯品、飲料(白飯、湯品可續)

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

我推薦直接點柴聚定食，因為一次可以吃到3種主食，一次通通滿足

擺盤來說其實還蠻樸實的，不過份量很有誠意，一般人都可以吃得很飽喔

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

小菜有醃蘿蔔、泡菜、涼拌海帶絲，吃起來很爽口

搭配著白飯一起吃，白米飯粒粒分明，軟Q好吃，開胃涮嘴，一下子就扒光一碗飯了

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

南瓜可樂餅

超綿密口感！獨特南瓜內餡在口中化開〜

可樂餅裡包覆著甜而不膩的香濃南瓜，外酥香脆內餡綿密細緻，一口咬下卡滋卡滋的，好吃耶，我個人很喜歡

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

豬腰內

輕盈酥脆的夢幻麵衣，腰內部位恰到好處的豬肉甘醇在口中散開，清爽香甜口感豐富，忍不住一口接一口！

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

炸蝦

用料實在，能吃到整隻的蝦，有著酥脆的外衣，一口咬下口感外酥內軟

吃進口中還會飄散淡淡甜香！

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

小珊珊碎碎念：

這裡真的對寵物超友善唷，喜歡寵物的朋友、有養寵物的朋友都可以來這裡吃個飯028揪耳朵

柴聚小吃闆娘活潑能與客人互動，還有拍立得呢馬上寫下願望，一起打造一堵photo wall(照片牆)

整體來說我們都很喜歡這家店，服務超級棒環境舒服，還可以跟其他毛爸媽一起聊天分享育狗經驗呢

柴聚小吃。中壢寵物友善餐廳，最萌柴柴陪吃陪玩，狗派的朋友們注

 

【Info】

柴聚小吃（寵物友善餐廳）

地址：桃園市中壢區環中東路二段100號

停車場：桃園市中壢區中山東路二段193號(大樹連鎖藥局(環東店)旁)

營業時間：下午12:00-下午10:00

預約電話：03-4161001

粉絲專頁：柴聚小吃（寵物友善餐廳）

IG：祂倆寵物美容（@ta.lia.chong.wu）• Instagram 相片與影片

V提供WIFI   V一成清潔費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

文章標籤
柴聚小吃 祂倆寵物美容 中壢寵物友善餐廳 莒光公園 日式定食 中壢寵物友善 桃園寵物友善餐廳 桃園寵物友善 寵物友善餐廳 寵物友善 店狗 柴犬店狗 中ㄌㄧˋ壢美食 莒光公園附近美食
創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

新竹火鍋推薦，浮誇系火鍋「六野鴛鴦鍋物」新開

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西

chevron_right
延伸閱讀
2024新北新莊，讓麵煮一會 雞白湯らーめん，天冷⛄來一碗熱湯麵吧🍜。
 揚子陵
試用｜DR.OXFORD 生醫級洗髮露
 快樂飯丸日記
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up