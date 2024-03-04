素食刈包 專賣店真的很少見，除了福屋＜看這裡＞再來就是位於清水街上的的 刈遊味津！網友私下分享給PAPA，PA看到就馬上丟LINE給大貓先生 『吃不吃』。身為他的老婆多年本來預期他會說”改天”，沒想到….. 竟然神速回答說” 走!明天出發”

素食刈包 IN清水

刈遊味津-刈包專賣店

地址:台中市清水區新興路343號

電話: 0958 528 383

營業時間: 11:00–18:00 (週日休)

FB: 按這裡

刈遊味津在哪裡

新興路？在哪裡？這家店就在清水街上距離清水－紫雲巖很近，周邊美食不少例如－廟口阿婆冰！阿文肉圓，榮米糕都在附近，這家素食割包專賣店也挺顯眼看到超萌彩繪虎就表示到了，旁邊是彩卷行

附近不好停車（當天紫雲巖停車位已滿），前往的時候還沒有設置內用，當天PA就直接外帶四種口味回家…其實每一種口味都想吃看看。

刈包6種口味均一價$65元

現點現包 ➤ 烤鴨／花枝排／梅干扣肉／滷排／三杯菇菇／豆包６種口味

老闆娘手腳也算快搭配配料基本上都有花生粉/小黃瓜再根據不同口味搭配酸菜或梅乾菜這樣!

PA剛好是最後一組客人，特地拜託闆娘在還沒闔上先借我拍一下!!(甘溫捏) 滿滿好料，讓人好餓

每一個都會這樣包的美美的，口味則會貼在外面!!

烤鴨刈包

大貓娘(婆婆的) 我沒有指染!純拍…搭配甜麵醬，烤鴨則是素豬肚（麵腸的一種）

豆包刈包

留給大貓家的阿姐一看就知道是吸足了湯汁

滷排 刈包

很有口感的滷排看起來應該是先炸後滷，一咬是素排沒錯，搭配著酸菜與花生粉的滋味很搭，小黃瓜增添不只爽口也解膩，如果能來點辣椒會更好。

梅干扣肉

梅干菜超入味，靈魂主角是－假三層肉(素肉) 完全吸收滷汁精華….就像被醃製了77四九天一般，說真的如果再經過炭火稍微烤一下說是”燒肉刈包”也可以!

刈遊味津MENU

除了刈包之外這裡也有販售滷味／炸物／飲料

餐後心得: 份量很足，印象中的台式刈包”重”口味 啊，下回想吃吃看花枝排

PA吃了一口梅干扣肉就招呼著大貓先生， 這個偽三層肉的肥肉區超入味，肉片切的扁扁的一點也沒有那真三層肥肉的油膩感你會喜歡，你要不要吃看看 (大貓已將滷排已經吃掉2/3) 然後…就沒有然後

大貓 : 沒想到光吃這個就覺得好飽喔….

PA（嘟嘴）：當然飽，你一個人就吃掉1.5個包子!!我.我.我才吃兩口(哀怨)

大貓 : 我以為你吃一半了說，早說!

Ｍore….

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