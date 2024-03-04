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宜蘭縣頭城鎮頂埔阿嬤蔥油餅》宜蘭頭城新店址，半油炸半煎的蔥油餅好好吃

2024-03-04 18:04:22 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1364篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：阿嬤蔥油餅
place宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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頂埔阿嬤蔥油餅頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅算是宜蘭蔥油餅界的始祖輩了，早在雪隧通車之前，這家早已是饕客間口耳相傳的好店了，新店址(原店址左方15公尺)開始營業。半油炸半煎的蔥油餅，餅皮又酥又軟，入口的時候，餅香、蔥香、蛋香融合在一起，簡簡單單卻又令人滿足的美味。附近景點石牌縣界公園外澳服務區頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

頂埔阿嬤蔥油餅 店家資訊

  • 地址 : 宜蘭縣頭城鎮三和路18號
  • 電話：(03)978 9234
  • 營業時間 : 09:00-18:00

頂埔阿嬤蔥油餅 交通停車

原店家位於三角窗位置、排隊人超多，醒目好找，很多車直接停路口轉彎處。

  • 【自行開車】Google導航輸入頂埔阿嬤蔥油餅即可到達
  • 【停車場】可以路邊停車，開車來很方便

頂埔阿嬤蔥油餅 菜單價位

  • 蔥油餅不加蛋30元、蔥油餅加蛋45元、蔥油餅加雙蛋55元
  • 奶茶15元、紅茶10元

頂埔阿嬤蔥油餅 心得評價

排隊人潮一直沒斷過，紅茶、奶茶偏甜


2006年星期日的下午飄著小雨，第一次來吃，那時還是路邊小攤位，看起來真的很多人在等耶，燃起鬥志希望不錯吃!


看著阿婆熟練的倒油，哇~~油不用錢喔…..滿滿的一鍋。那根本是用炸的啊………..
阿婆會把炸好的蛋餅放在鐵盤上讓你自己調味，之後再幫你裝袋。

吃了一口雖然不到驚為天人，不過炸著稣厚的蛋餅皮真的很好吃，而且沒想像中的油膩
加上一點也不辣的辣椒醬佐味很美味，有點後悔只買一份

頂埔阿嬤蔥油餅餅皮現桿的非常酥脆好吃。半油炸半煎的蔥油餅，餅皮又酥又軟，入口的時候，餅香、蔥香、蛋香融合在一起，簡單又美味。個人最喜歡的就是他們的辣醬，吃起來像是甜辣醬，沒有辣的感覺。
下次來宜蘭玩的朋友怕塞車可以走191縣道試看看，或者到頭城玩時別忘了這味的喔！
  

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