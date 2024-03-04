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【頂埔阿嬤蔥油餅】和【頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅】算是宜蘭蔥油餅界的始祖輩了，早在雪隧通車之前，這家早已是饕客間口耳相傳的好店了，新店址(原店址左方15公尺)開始營業。半油炸半煎的蔥油餅，餅皮又酥又軟，入口的時候，餅香、蔥香、蛋香融合在一起，簡簡單單卻又令人滿足的美味。附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!
頂埔阿嬤蔥油餅 店家資訊
- 地址 : 宜蘭縣頭城鎮三和路18號
- 電話：(03)978 9234
- 營業時間 : 09:00-18:00
頂埔阿嬤蔥油餅 交通停車
原店家位於三角窗位置、排隊人超多，醒目好找，很多車直接停路口轉彎處。
- 【自行開車】Google導航輸入頂埔阿嬤蔥油餅即可到達
- 【停車場】可以路邊停車，開車來很方便
頂埔阿嬤蔥油餅 菜單價位
- 蔥油餅不加蛋30元、蔥油餅加蛋45元、蔥油餅加雙蛋55元
- 奶茶15元、紅茶10元
頂埔阿嬤蔥油餅 心得評價
排隊人潮一直沒斷過，紅茶、奶茶偏甜
2006年星期日的下午飄著小雨，第一次來吃，那時還是路邊小攤位，看起來真的很多人在等耶，燃起鬥志希望不錯吃!
看著阿婆熟練的倒油，哇~~油不用錢喔…..滿滿的一鍋。那根本是用炸的啊………..
阿婆會把炸好的蛋餅放在鐵盤上讓你自己調味，之後再幫你裝袋。
吃了一口雖然不到驚為天人，不過炸著稣厚的蛋餅皮真的很好吃，而且沒想像中的油膩
加上一點也不辣的辣椒醬佐味很美味，有點後悔只買一份
【頂埔阿嬤蔥油餅】餅皮現桿的非常酥脆好吃。半油炸半煎的蔥油餅，餅皮又酥又軟，入口的時候，餅香、蔥香、蛋香融合在一起，簡單又美味。個人最喜歡的就是他們的辣醬，吃起來像是甜辣醬，沒有辣的感覺。
下次來宜蘭玩的朋友怕塞車可以走191縣道試看看，或者到頭城玩時別忘了這味的喔！
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