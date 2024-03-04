這家位於羅東火車站、鐵軌旁的家庭日式定食、丼飯料理真的超推！雖然位置有點低調隱密，但因為google評價很高 還是吸引很多人上門，建議假日最好事先預約。

我個人最喜歡野生鮮魚定食，都是時令鮮魚，每日從漁港進貨，有什麼就吃什麼的概念，每次來都不一樣！而且還能根據自己喜好選擇料理方式，當然天丼定食我也很推，不輸日本餐廳的水準。

山喜和食｜交通位置

位在羅東火車站附近，開在鐵軌平交道旁邊的巷弄小路內

店門口就附有超大停車場，強烈建議事先預約比較安全。

地址：宜蘭縣羅東鎮民生東路12號

電話：039 556066

時間：11:30–14:00/17:00–20:00｜每週三公休

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這停車場真的很寬敞。

而且外觀像獨棟民宅，就很家庭式。

這天剛好也是初一十五拜拜日

我們一開店就來了，畢竟沒預約很怕沒位子

結果平日中午還好，但假日或平日晚上建議還是先預約比較好。

裝潢就是很日式的那種家庭料理

還有單身友善區

山喜和食｜MENU

主要以日式定食＆丼飯為主。均價落在300元左右，丼飯加價90元即可升級定食，套餐都有附麥茶、白飯、湯和飯後解膩的梅醋、甜點，麥茶、白飯跟湯都可以續。

每人低消須點一份套餐

餐點定價加收一成服務費

點野生鮮魚定食的話可以挑選料理方式

店家也會告知價格，確認沒問題才會製作。

野生鮮魚定食｜時價

因為是時令野生鮮魚，加上料理方式不同，價格也不一樣，因此是以時價計算。店家也會事先報完價確認後才會製作。

白飯跟湯還有麥茶都可以無限續喔。

梅醋、甜點會隨著定食一起出餐

小菜部分也是每天都有所調整，沒有一定

不過附上干貝也算很有誠意。

今日的野生鮮魚是煙仔虎

店家建議採用蔥燒料理，鹹香入味很下飯

煙仔虎肉質柔軟，採用蔥燒料理更入味好吃

魚肉有事先煎過，外酥脆內鮮甜嫩口

蔥燒醬汁也可以淋一點在白飯裡更好吃。

山喜天丼

這一份丼飯330元，我們有加價90元升級成定食

滿滿小菜還有白飯、湯、麥茶、梅醋、甜點，感覺很豐盛

天婦羅的麵衣是店家用新鮮吐司製作的

吃起來就是我們熟悉的日式天婦羅

而且炸的很香酥不油膩，非常好吃。

就是太酥脆了有點刮嘴，不過我很愛就是了。

看看這炸蝦的尺寸多有誠意

而且肉質很鮮甜。

餐點定價還有加一成服務費

價格不算便宜，但我覺得很超值

不管是料理、服務、還有食材部分都很夠水準。

山喜和食

地址：宜蘭縣羅東鎮民生東路12號

電話：039 556066

時間：11:30–14:00/17:00–20:00｜每週三公休

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