這家位於羅東火車站、鐵軌旁的家庭日式定食、丼飯料理真的超推！雖然位置有點低調隱密，但因為google評價很高 還是吸引很多人上門，建議假日最好事先預約。
我個人最喜歡野生鮮魚定食，都是時令鮮魚，每日從漁港進貨，有什麼就吃什麼的概念，每次來都不一樣！而且還能根據自己喜好選擇料理方式，當然天丼定食我也很推，不輸日本餐廳的水準。
山喜和食｜交通位置
位在羅東火車站附近，開在鐵軌平交道旁邊的巷弄小路內
店門口就附有超大停車場，強烈建議事先預約比較安全。
地址：宜蘭縣羅東鎮民生東路12號
電話：039 556066
時間：11:30–14:00/17:00–20:00｜每週三公休
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這停車場真的很寬敞。
而且外觀像獨棟民宅，就很家庭式。
這天剛好也是初一十五拜拜日
我們一開店就來了，畢竟沒預約很怕沒位子
結果平日中午還好，但假日或平日晚上建議還是先預約比較好。
裝潢就是很日式的那種家庭料理
還有單身友善區
山喜和食｜MENU
主要以日式定食＆丼飯為主。均價落在300元左右，丼飯加價90元即可升級定食，套餐都有附麥茶、白飯、湯和飯後解膩的梅醋、甜點，麥茶、白飯跟湯都可以續。
- 每人低消須點一份套餐
- 餐點定價加收一成服務費
點野生鮮魚定食的話可以挑選料理方式
店家也會告知價格，確認沒問題才會製作。
野生鮮魚定食｜時價
因為是時令野生鮮魚，加上料理方式不同，價格也不一樣，因此是以時價計算。店家也會事先報完價確認後才會製作。
白飯跟湯還有麥茶都可以無限續喔。
梅醋、甜點會隨著定食一起出餐
小菜部分也是每天都有所調整，沒有一定
不過附上干貝也算很有誠意。
今日的野生鮮魚是煙仔虎
店家建議採用蔥燒料理，鹹香入味很下飯
煙仔虎肉質柔軟，採用蔥燒料理更入味好吃
魚肉有事先煎過，外酥脆內鮮甜嫩口
蔥燒醬汁也可以淋一點在白飯裡更好吃。
山喜天丼
這一份丼飯330元，我們有加價90元升級成定食
滿滿小菜還有白飯、湯、麥茶、梅醋、甜點，感覺很豐盛
天婦羅的麵衣是店家用新鮮吐司製作的
吃起來就是我們熟悉的日式天婦羅
而且炸的很香酥不油膩，非常好吃。
就是太酥脆了有點刮嘴，不過我很愛就是了。
看看這炸蝦的尺寸多有誠意
而且肉質很鮮甜。
餐點定價還有加一成服務費
價格不算便宜，但我覺得很超值
不管是料理、服務、還有食材部分都很夠水準。
山喜和食
地址：宜蘭縣羅東鎮民生東路12號
電話：039 556066
時間：11:30–14:00/17:00–20:00｜每週三公休
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