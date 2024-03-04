桃園附插座不限時咖啡館/寵物友善咖啡店【紅菓咖啡桃園經國店x齊食】早午餐CP值爆表~手作三明治35元/現打綿密奶泡熱鮮奶茶只要30元/爆漿湯種麵包必買(齊食MENU)
我又來買多口味爆漿麵包(餐包)啦! 趁堂妹休假載她來吃答應妹超久平價咖啡店可口早午餐+買齊食手作麵包回家當下午茶點、隔天早餐
紅菓咖啡桃園經國店x齊食
電話:03-317-9088
營業時間:(平日)7:00~17:00(假日)8:00~17:00
地址:桃園市桃園區經國路266號(經國國中旁)
預訂麵包、餐點(可先加入店家)LINE官網預訂 https://shorturl.at/nyKNW
粉絲頁:紅菓咖啡x齊食
店址位置停車資訊(點我)查看之前食記寵物友善/不限時咖啡館【紅菓咖啡經國店x齊食】中秋限定~咖啡拿鐵蛋黃酥/好吃手作爆漿麵包/司康(齊食蛋黃酥)
紅菓咖啡經國店 可內用也可外帶! 提前訂購~數量多還有外送服務喔!
平日早上7點就營業!假日8點開店
每天一早店門口架上會擺放各式現做三明治、沙拉熱狗堡等...平價手作早點麵包! 方便隔壁經國國中師生與附近藝文特區居民、通勤上班族選購
有外送服務。 公司團體午茶會議點心~可以預訂紅菓咖啡+齊食手作麵包點心CP值棒棒
寵物友善咖啡店 ~內用寵物可落地請繫繩!
我幾乎都是晚晚(近中午)騎車路過時順路來吃早午餐或喝下午茶!
齊食現做西式早餐(每日新鮮限量製作)一早放店外架上販售。
過了學生上學、上班族上班時間後老闆會將現做早點移到店內冷藏保鮮! 如果您是中午過後想來紅菓咖啡X齊食吃三明治早午餐則是要碰碰運氣! 看看當日店內還有哪些手作美味鹹食三明治、熱狗堡類可點食!
手作麵包系列/脆皮香蒜法國麵包/歐式麵包則是全天都有供應(口味以當日現貨為準)
若您有想吃想買的口味~建議提前致電預約預訂才不會遇當日熱銷完售沒買到。
熟客老饕都知道! 提前預訂、請店家幫保留! 再依約到店自取(買回家)當小寶貝們隔天上學早餐、媽咪就不用一早衝齊食購買；自己在家加熱讓孩子們吃飽再上學、不用匆匆忙忙趕著一早買早餐或起床自己做早餐。
三明治系列非常超值! 價格賣的比超商便宜
而且都是一早熱騰騰現做現包、吐司口感柔軟綿密濕潤細緻~不乾不硬!
總之~若您沒買吃過! 可以自己來(選購)買吃看看
光想到:大家若到咖啡廳喝咖啡單點~鹹甜食點心(單價)再看看(齊食)麵包烘焙商品價格~真心覺得這兒是桃園藝文特區(蛋白區)難得的平價咖啡店捏!
鮪魚玉米沙拉蛋堡 $40元
這款常常早早就被經國國中學生搶購一空；之前買外帶只拍一張相片(沒拍內部特寫)只吃下肚
鮪魚醬+玉米粒混沙拉mix拌勻之內餡超飽滿~鮪魚玉米沙拉餡、甜甜的好吃又涮嘴(小紫朋友兒子也超愛這款)
(下圖) 早餐飲品MENU
菜單2024-1月拍攝，避免未來店家商品品項或售價調整(僅供參考)請以現場MENU為準!
古早味紅茶每天一早新鮮現煮!限量供餐~賣完就需等明天喔!
假如您是奶茶控! 紅菓咖啡桃園經國店(有加紅茶之現調鮮奶茶系列飲品) 主要從早餐時段供應到當日準備之紅茶售完為止(數量有限)
若您是午餐時段內用時想喝、記得提前預訂(請店家幫您保留)
內用環境
有插座! 每次來內用都會看到客人帶著筆電點杯咖啡+麵包甜點在此線上工作或洽公
內用低消: 每人一杯飲品 (禁帶外食)
收現金也可LINE Pay或刷卡
紅菓咖啡桃園經國店飲品MENU
2024-1月菜單、避免未來菜單更新(僅供參考)
歐蕾系列是指無添加紅茶，以現打鮮奶綿密奶泡特調各鮮奶風味飲so若您想喝以紅茶特調的『鮮奶茶』除了早餐時段外、其它時間真的要碰碰運氣! 基本上(中午過後)幾乎無緣喝到喔!
小紫今天運氣不錯!
早上10點來吃早午餐(今日早上現煮紅茶)大約還剩約3杯量
立馬點了一杯(熱)鮮奶茶 只賣30元~真的是佛心價! 濃醇香~奶泡超綿密 (好好喝)
現點現磨現做美式咖啡、拿鐵咖啡『可寄杯』
(咖啡~寄杯卡)無使用期限/認卡不認人。美式買10送3。拿鐵買10送2(冰熱不限)超划算
無論內用or外帶均可做兌換。
熱香草拿鐵 $90元
您沒看錯(內用)百元以下就有美美拉花、醇香現磨咖啡豆現做熱拿鐵可喝
架上的手作麵包都是畢業於『日本東京藍帶學院』老闆夫妻手工自製、深受附近居民喜愛(早已成為社區媽媽們)必買早餐、午茶點心店家
歐式麵包是近期新品 我還沒買吃過(下回有買再分享)
丹麥蘋果派 很大一個
丹麥菠蘿
(下圖) 架子內手作餅乾/司康/軟餅乾等...手作點心 $40元/份 （任選3個優惠價$100元）
齊食手作司康、加熱後很香
英式葡萄司康
外層酥鬆(紥實)、內層濕潤(蓬鬆)咀嚼時帶著奶香與葡萄乾香氣(低糖微甜)
(下圖) 今天點的早午餐餐食合照
因價格實在so紅菓咖啡桃園經國店內用都是單點價(尚無~組合套餐之MENU)
插播一下! 小紫之前買吃過的『豬肉小總匯三明治』35元
內容物有: 生菜/蛋/豬肉/火腿/起司頗豐富的而且這兒的三明治size不小喔!
香草雞腿蛋三明治 $40元
迷迭香雞腿肉~帶著義式香料香、整體口感清爽可口
齊食賣的三明治早餐，不會塗厚厚美乃滋(因吐司口感濕潤綿密)吃的時候不會有乾乾難吞嚥的感覺! 反倒非常受不愛一早吃太油膩早餐客群的喜愛
總之有路過我就會順便進來『撿』便宜買回家當下午茶點心或隔天早餐
原本今天妹妹排休我要騎車載她遊北橫(角板山)
因霸王寒流來襲山上氣溫低又下雨昨天臨時決定改變行程! 先載妹妹來齊食請她吃早午餐後再載她去買想吃的(古早味蛋糕)、晚餐再去吃人氣牛肉麵(吃吃喝喝趴趴GO)
冰 抹茶歐蕾 $80元
出餐時有3層美美漸層色澤。歐蕾奶泡超綿密(店員貼心提醒)需先攪拌均勻再飲用!
起司厚切牛三明治 $40元
咖啡館外下著雨(又濕又冷) 妹點餐後店員有問: 三明治想吃加熱後口感？還是直接吃？
妹選(加熱後享用)
之前載妹妹中壢一日遊時有聊到齊食手作三明治好吃又便宜。
若下回她來桃園時間是早餐時段再載她來嚐鮮趣!
(齊食吐司)特別柔軟! 那濕潤綿密口感、給人一種吃生吐司錯覺!
妹妹今天點厚切牛肉排三明治品嚐後跟我說: 若不是等會兒小紫還會載她到處吃吃喝喝、晚上她才會搭火車回新北市；否則這佛心價『三明治』讓她一度超想掃貨(將架上)剩貨全買回家當隔天早餐與午餐
哈哈~我早早就說過啦! 價格便宜、新鮮又可口會想加購買回家吃(對吧)笑~
抹茶歐蕾 攪拌後再喝~
入口先是喝到濃濃鮮奶奶香、尾韻濃郁抹茶香
不會苦、奶泡綿密是她這『抹茶控』喜歡的口感和風味
不是像我們某次去吃淡水河畔咖啡下午茶(店家冷飲冰塊加太多稀釋掉抹茶味之~無味水水抹茶歐蕾)
紅菓咖啡的抹茶歐蕾妹~喜歡! 而且價格是那家的半價超划算!
內用餐具自取
打拋豬肉捲 $65元
這~不是好市多產品。更不是市售冷凍包餡麵包烘烤，貨真價實『齊食手工自製』連內餡(打拋豬肉餡)也是店家自己手炒100%自製手工麵包
內用餐具自取(老闆很貼心) 不忙時會幫客人隨餐附上餐具
打拋豬肉捲 內餡炒微辣。對我倆吃小辣的人而言~沒有感覺到辣意!
若您想買回家給平時有吃微辣小朋友吃ok唷!
打拋豬絞肉內餡炒的相當入味又不會乾柴
對了~在這裡『內用』可加熱麵包系列~點餐後(出餐前)店家都會貼心加熱過再出餐、熱騰騰麵包就像剛烤出爐般(加值服務)不加價! 服務真的超大心
手作麵包外Q內軟(麵包體)愈嚼愈香非常耐吃
打拋豬內餡肉汁會被內部麵包體吸附;咬食到吸附醬汁『麵包部位時』滋味真讚真香! 每次我都會捨不得將最後一口麵包吃下肚!
常常太晚來外帶或內用, 與熱鮮奶茶擦身而過是日常!
今天小紫算幸運! 到店時還有古早味紅茶可調製鮮奶茶
一杯16oz 約480ml只賣30元銅板價!
平常在手搖飲店購買加奶精調製的『奶茶』單價就比這杯貴! 奶茶控~來店時別忘了詢問店員，今天還有『鮮奶茶』可以點飲嗎？
古早味紅茶+紐西蘭牛奶
熱鮮奶茶 竟然是使用咖啡機現打! 賣這便宜價格真的超佛心! 完全是薄利多銷、跟客人博感情的佛系咖啡店+手作麵包烘焙店
咖啡機現打(加熱)熱鮮奶茶 甜度適中順口好喝、還喝的到綿密鮮奶奶泡只賣30元~真心覺得我賺到了
奶油小可頌 1包3入$60元
妹妹想嚐鮮~我第一次點內用
平常若買外帶~回家後我都直接常溫開嗑!
沒想到(內用)竟然還幫我們加熱烘烤過才出餐
寒流來襲室外溫度不到10度的天氣! 可以吃到熱熱可頌~好感動!!
奶油小可頌層次分明 淡淡奶油香! 不會有油膩感! 妹妹吃了很滿意
剛剛老闆出餐時有分享! 許多內用客人創意可頌吃法! 會在咬食一口可頌後將(小可頌)沾佐拿鐵或鮮奶茶吃
我剛好有點熱奶茶~好奇的將可頌沾奶茶，讓可頌吸飽飽奶茶後再吃
哇塞! 真的好吃捏! 這口感立馬變成爆汁可頌麵包啦! 一口咬~甜甜奶茶在可頌麵包內爆汁、奶茶風味可頌口感棒棒
特製蛋沙拉堡 $40元
別看它好像平凡無奇、無特色! 我們這份剛好是店家現做出餐so麵包外酥內Q
內餡底層有先舖一層生菜再舖滿特製蛋沙拉!
我與妹妹一人吃半個(分食著吃)
蛋白是切粗細不一『粗蛋丁』再拌成沙拉餡。
看不到蛋黃! 入口卻有著濃郁蛋黃美乃滋(蛋香)
我猜蛋黃已與沙拉醬mix做成蛋黃風味沙拉醬調和蛋沙拉了吧？總之搭配表層灑佐的義式香料與濕潤蛋沙拉內餡(沙拉堡)真的非常可口、好吃程度不輸『鮪魚玉米沙拉蛋堡』兩款我都愛
每款手作麵包、三明治、可頌、歐式麵包、司康、湯種麵包等....餐食都可吃到店家的用心
說這裡是一家(有溫度)複合式麵包烘焙咖啡店!
一點兒也不為過~手作麵包真材實料且價格不貴吃!
起司火腿可頌 很大一個！
香蒜脆皮法國麵包 $30元 現點現烤! 也是我常購買的品項!
大仁哥喜歡齊食香蒜麵包、抹醬香外層酥脆不油膩口感
軟法麵包 剛出爐膨塞塞(對半切)再塗上自調香蒜抹醬即是齊食熱銷"午茶點心"
期待未來老闆能推出~香蒜脆皮法國麵包(宅配)讓外縣市饕客訂購後~可以輕鬆宅自烤!
表層卡滋卡滋(酥脆)法國麵包。搭配淡淡奶香(香蒜醬)尾韻微甜(頗具齊食個人品牌特色)不會膩
然後~我又看到老闆在做明天早餐要用的『沙拉堡』麵包啦!
看他在揉製麵糰時手感! 感覺很像是湯種麵糰 ？
我好奇的走近詢問兼哈啦! 賓果~這是使用湯種麵糰做的熱狗堡麵包、麵包吃起來比較軟Q、不會太乾或太硬、能保有麵包體濕潤度與柔軟度。
老闆超好奇! 為何小紫一眼就可看出這是使用"湯種麵糰？"
哈哈(笑~) 因為我曾經有一段時間常常為了家中小帥哥想吃宅DIY手作(湯種吐司、各式麵包、手工餅乾等...)有烘焙基礎所以看的出來呀!
塑形好的熱狗堡麵糰~等等烤好後!明天一早加入內餡口味之變化即將成為齊食客人喜愛的平價美味『營養早餐』啦
老闆拿了2顆自製『紅寶石蔓越莓牛軋糖』請我們嚐鮮
拆袋當下(有驚艷到) 這... 牛軋糖『蔓越莓果粒』加好多是我買過、吃過及朋友送過的同口味牛軋糖品牌中『餡』最多的ㄝ
入口更驚喜! 不會硬也不會黏牙口感很像在吃『嗨啾軟糖』
蔓越莓果乾咀嚼時還會有微微爆汁的錯覺、微微酸尾韻甜甜的，很好吃
湯種麵包 口味愈出愈多
(今天架上有: 爆漿花生/紅豆ㄍㄚˋ麻糬/爆漿巧克力/加洲核桃/萊姆蔓越莓/法式香蒜)
湯種麵包 我都稱它們『湯種餐包』一顆20元。一次任選6顆/特價100元
麵包size大約像示售奶油餐包大小，
內用吃完早午餐 我與妹妹各買100元~綜合口味回家慢慢吃
好事花生(爆漿花生) 吃的到花生粉+花生顆粒口感! 濃濃花生香很可口
這家結合咖啡店與烘焙店複合式咖啡
店家真的凡事親力親為(手工製作)店內販售之麵包、餅乾烘焙點心等美食
可說是一刻不得閒
才做完湯種沙拉堡麵包又接著不曉得在炒什麼料？
我這好奇寶寶又湊近~走到櫃檯前查看@@ 好像是在製作剛剛老闆請我們姐妹嚐鮮的『手作牛軋糖？』
經老闆同意~拍了幾張相片分享
我還開玩笑的問: 你不怕您們的商業機密被我公開於網路？
老闆回: 敢在現場(開放式空間製作)就是想讓客人知曉(齊食)真的很用心嚴選烘焙食材與物料、手作每一款麵包和甜點。不是買裂質食材或來路不明品牌原料製作，寧可選購貴一點的知名原料手作，除了販售更是自己與家人愛吃的麵包甜點。
來吃早午餐 剛好親眼目睹(杏仁牛軋糖)製程!
選用長青穀典低溫烘焙杏仁當內餡~杏仁超誇張(加超多)
倒入模具整形(定型)後~再手切一顆顆包裝
(齊食)是老闆夫妻自創手作烘焙品牌名稱。他們加盟(紅菓咖啡)結合自製麵包、早餐so店名取『紅菓咖啡x齊食』
紅菓咖啡精品濾掛包系列(有優惠折扣)買10包打9折。20包打8折
除了買濾掛咖啡禮盒、也可以單買
新年到試手氣(送禮自喝)抽車趣!
門口布條印著『錢錢龍來掛耳咖啡禮盒』有刮刮樂好康~最大獎『 Tesla Model3 』汽車1台
咖啡店內有3款(年節禮盒)可選購!
花開好日~牛軋糖禮盒(1盒裡面有兩種口味)
這就是我剛剛看店員在吧咍內手炒、手工製作『杏仁牛軋糖』與老闆請我們嚐鮮的『蔓越莓牛軋糖』組合之年節伴手禮(禮盒)
(下圖)這盒子好眼熟! 長的好像前幾天朋友送小紫的(龍年伴手禮)？
回家後立馬到零食櫃查看(賓果)
真巧~朋友送我的禮盒! 竟然就是齊食~龍厚禮禮盒(牛軋糖)口感獨特又好吃、老人與小孩都咬的動，不用擔心假牙被黏起來、也不會硬到咬斷牙齒『軟糖口感』牛軋糖真的很少見。我決定好好拍寫一篇(開箱文)記錄朋友送的好吃牛軋糖與好喝果香濾掛咖啡
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美美香檳金+討喜紅禮盒+提袋 好好看。盒子吃完還可以當收納盒裝小物喔!
內用不限時/寵物友善/有插座咖啡店
除了販售自製早餐、麵包/餅乾/司康，每年中秋節也有賣『法式中秋月餅』早餐系列CP值超讚! 爆漿麵包(餐包) 更是家中冰箱必囤點心
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每個人對齊食自製麵包餐食喜好不盡相同。1月食記心得僅供參考；商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？您的支持是我繼續寫文的動力!幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝按個讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食和景點go