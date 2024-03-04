#新店報報【皮諾可PINOKO】日式喫茶店
今天要來分享這間「皮諾可PINOKO」
好喜歡店內的氛圍，結合了台式泡沫紅茶店和日式洋酒喫茶店，
還有甜點沙織蒙布朗也好誘人，台南甜點、台南下午茶、台南咖啡廳、
台南酒吧、台南深夜咖啡，又多一家可以選啦～
台南咖啡廳「皮諾PINOKO」店址位於永樂市場附近巷內，鄰近普濟殿，
是位在中西區咖啡店，巷內不易停車，建議徒步進入，就在365合日旅所一樓。
走到後方座位區，窗邊好美，有植栽造景。
台南深夜甜點【皮諾PINOKO】店內環境
一走進店內，很有日式喫茶店復古氛圍，很適合來約會吃下午茶。
台南美食【皮諾PINOKO】菜單
餐點有泡沬系列茶飲、奶油啤酒、吐司、沙織蒙布朗、布丁...等
想小酌的朋友另有酒單，但當天我沒拍。
台南中西區咖啡店【皮諾PINOKO】餐點介紹
當天點了2杯飲料及若竹蒙布朗，擺起來有夠可愛，店家還附贈小餅乾呢～
若竹蒙布朗390元
這個好起來好誘人，外面有這滿滿的抹茶。裡面包裹著冰淇淋，要趕快吃，
外層吃起來有抹茶的獨特香氣，還有一點微鹹滋味，搭配起來意外協調，
整體不會太甜膩，這顆我覺得兩個人吃剛好。
薄荷綠茶170元
我最愛的薄荷綠，雖然有不少色素，不知道為何就是很喜歡，
有點涼爽的口感，就像以前泡沫紅茶店會喝到的那種飲料。
泡沫綠茶170元
這杯喝起來就中規中矩。
喜歡這種日式氛圍及甜點的朋友，可以來試試啦～
—————————————
店名：皮諾可 │ PINOKO
地址：台南市西門路二段365巷5號1樓
營業時間：週一～三14:00-24:00；週五～日14:00-02:00
公休日：請看店家公告
🔍FB:台南 食。好所在
🔍部落格：台南愛比妞の美食旅遊地圖
#台南美食 #台南 #愛比妞 #台南甜點 #food #yummy
#love #popyummy #instafood #愛比妞吃台南 #instagood
#yummyday #台南下午茶 #台南深夜咖啡 #台南酒吧 #台南下午茶 #中西區美食
愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念
●文章為個人主觀感受，僅供參考！！
●圖文版權所有，如欲分享請載明出處與告知。
●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。
IG帳號【台南美食-愛比妞】
【Travelblue寧靜頸枕 】
輸入折扣碼TTB70，享有7折優惠，點我購買
快加入粉專跟我一起肥~
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf