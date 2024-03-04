#新店報報【皮諾可PINOKO】日式喫茶店

今天要來分享這間「皮諾可PINOKO」

好喜歡店內的氛圍，結合了台式泡沫紅茶店和日式洋酒喫茶店，

還有甜點沙織蒙布朗也好誘人，台南甜點、台南下午茶、台南咖啡廳、

台南酒吧、台南深夜咖啡，又多一家可以選啦～

台南咖啡廳「皮諾PINOKO」店址位於永樂市場附近巷內，鄰近普濟殿，

是位在中西區咖啡店，巷內不易停車，建議徒步進入，就在365合日旅所一樓。

走到後方座位區，窗邊好美，有植栽造景。

台南深夜甜點【皮諾PINOKO】店內環境

一走進店內，很有日式喫茶店復古氛圍，很適合來約會吃下午茶。

台南美食【皮諾PINOKO】菜單

餐點有泡沬系列茶飲、奶油啤酒、吐司、沙織蒙布朗、布丁...等

想小酌的朋友另有酒單，但當天我沒拍。

台南中西區咖啡店【皮諾PINOKO】餐點介紹

當天點了2杯飲料及若竹蒙布朗，擺起來有夠可愛，店家還附贈小餅乾呢～

若竹蒙布朗390元

這個好起來好誘人，外面有這滿滿的抹茶。裡面包裹著冰淇淋，要趕快吃，

外層吃起來有抹茶的獨特香氣，還有一點微鹹滋味，搭配起來意外協調，

整體不會太甜膩，這顆我覺得兩個人吃剛好。

薄荷綠茶170元

我最愛的薄荷綠，雖然有不少色素，不知道為何就是很喜歡，

有點涼爽的口感，就像以前泡沫紅茶店會喝到的那種飲料。

泡沫綠茶170元

這杯喝起來就中規中矩。

喜歡這種日式氛圍及甜點的朋友，可以來試試啦～

—————————————

店名：皮諾可 │ PINOKO

地址：台南市西門路二段365巷5號1樓

營業時間：週一～三14:00-24:00；週五～日14:00-02:00

公休日：請看店家公告

IG

🔍FB:台南 食。好所在

🔍部落格：台南愛比妞の美食旅遊地圖

#台南美食 #台南 #愛比妞 #台南甜點 #food #yummy

#love #popyummy #instafood #愛比妞吃台南 #instagood

#yummyday #台南下午茶 #台南深夜咖啡 #台南酒吧 #台南下午茶 #中西區美食



愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

●文章為個人主觀感受，僅供參考！！

●圖文版權所有，如欲分享請載明出處與告知。

●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

IG帳號 【台南美食-愛比妞】

【Travelblue寧靜頸枕 】

輸入折扣碼TTB70，享有7折優惠，點我購買

台南租機車推薦平、假日一天300元

台南住宿推薦

2022台南咖啡店懶人包

快加入粉專跟我一起肥~

台南 食。好所在

文章標籤