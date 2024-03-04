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【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日式喫茶店，還有誘人的沙織蒙布朗。台南深夜甜點|台南下午茶|台南甜點|台南酒吧

2024-03-04 22:10:26 愛比妞 人氣：106
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窩客好文

愛比妞

發表篇數：238篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：皮諾可PINOKO
place台南市中西區西門路二段365巷5號1樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

#新店報報【皮諾可PINOKO】日式喫茶店 

今天要來分享這間「皮諾可PINOKO」

好喜歡店內的氛圍，結合了台式泡沫紅茶店和日式洋酒喫茶店，

還有甜點沙織蒙布朗也好誘人，台南甜點台南下午茶台南咖啡廳

台南酒吧台南深夜咖啡，又多一家可以選啦～

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

台南咖啡廳「皮諾PINOKO」店址位於永樂市場附近巷內，鄰近普濟殿

是位在中西區咖啡店，巷內不易停車，建議徒步進入，就在365合日旅所一樓。

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

走到後方座位區，窗邊好美，有植栽造景。

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

台南深夜甜點【皮諾PINOKO】店內環境

一走進店內，很有日式喫茶店復古氛圍，很適合來約會吃下午茶。

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

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【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

台南美食【皮諾PINOKO】菜單

餐點有泡沬系列茶飲、奶油啤酒、吐司、沙織蒙布朗、布丁...等

想小酌的朋友另有酒單，但當天我沒拍。

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

台南中西區咖啡店【皮諾PINOKO】餐點介紹

當天點了2杯飲料及若竹蒙布朗，擺起來有夠可愛，店家還附贈小餅乾呢～

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

若竹蒙布朗390元

這個好起來好誘人，外面有這滿滿的抹茶。裡面包裹著冰淇淋，要趕快吃，

外層吃起來有抹茶的獨特香氣，還有一點微鹹滋味，搭配起來意外協調，

整體不會太甜膩，這顆我覺得兩個人吃剛好。

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

薄荷綠茶170元

我最愛的薄荷綠，雖然有不少色素，不知道為何就是很喜歡，

有點涼爽的口感，就像以前泡沫紅茶店會喝到的那種飲料。

泡沫綠茶170元

這杯喝起來就中規中矩。

【皮諾可PINOKO】新店報報，台南中西區咖啡廳♥復古氛圍日

喜歡這種日式氛圍及甜點的朋友，可以來試試啦～

—————————————
店名：皮諾可 │ PINOKO

地址：台南市西門路二段365巷5號1樓

營業時間：週一～三14:00-24:00；週五～日14:00-02:00

公休日：請看店家公告

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●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

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