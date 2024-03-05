週末下班不管是跟同事還是好友都會想要聚一聚放鬆一下身心，第一個想到的一定都是居酒屋，在台北居酒屋滿滿皆是特別是在東區，一條巷子裡就會有好幾間居酒屋可以選擇，這間「柒息地」是有名的連鎖居酒屋，有著招牌的秘醬串燒和私房菜色，而串燒最便宜的一串只要19元，在美食戰區有著平價串燒居酒屋的別名，加上離捷運站近吃飽喝足也不用擔心交通問題，謹記開車不喝酒、喝酒不開車的原則。

餐廳資訊

柒息地 名稱 : 柒息地串燒居酒屋(延吉店)

電話 : (02)2777-1157

地址 : 台北市大安區延吉街99號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 18:00-01:30

粉絲專頁 : 柒息地台北延吉店

從捷運忠孝敦化站2號出口步行7分鐘，或國父紀念館站1號出口步行5分鐘就可抵達，因為串燒的冰箱是在門口，所以遠遠就能看到許多用餐的顧客在排隊夾串燒

餐廳環境

店內的座位都是以四人桌為主，如果人多一起聚餐的話會安排左側的座位併桌使用

桌子旁邊有小垃圾桶跟調味料可以使用

食材是新鮮當場處理設備也十分乾淨，冰箱打開不會有任何異味，現場看到密密麻麻這麼多種的口味真的會很猶豫，記得拿完串燒要趕快把冰箱的門關起來，以免影響到下一位使用者使用喔~

冰箱旁邊有籃子可以讓客人裝取想要的串燒，看這個籃子的深度真的會不知不覺就裝滿一籃

拿完串燒後就直接給櫃檯並告知是坐哪一桌即可，店員就會把品項一起記錄到訂單中，最後吃飽再買單

在櫃檯旁邊是飲品的冰箱，有部分的飲品是直接放在冰箱中可以直接拿取，店員會依照拿的飲料直接記錄在訂單裡

菜單

串燒的價目表在冰箱的上方，每種口味放的位置也跟價目表的一樣，讓大家拿的時候可以清楚知道選擇的口味是哪一種，最便宜的價格是19元，其他種類也是依照不同食材來定價

剩下的私房菜色可以掃描桌上的QR-Code來點餐，包含飲品跟酒類都是直接線上點餐，全部菜單看下來種類選擇非常多樣化，真的會想要都吃吃看然後就一個不小心手滑都點下去~

餐點介紹

入座後每桌都會提供一小碗的開胃泡菜，這是無限量供應只要吃完店員就會馬上換一碗

酒類的部分點了兩種，分別是左邊的「冬之鹽草莓風味沙瓦」，右邊兩杯是「Kirin生啤」，草莓沙瓦喝起來清甜沒什麼酒精味，適合不太喜歡酒味的人，而生啤就是一口串燒一口啤酒非常過癮

私房料理點的是日式風味的「鯖魚」，上面有撒上些許的胡椒鹽，旁邊還有附檸檬跟胡椒鹽可以使用

魚肉吃起來紮實細密，搭配胡椒鹽跟檸檬有不同的風味

吃了幾口魚之後串燒就陸續上桌，上面都有刷上店家特調的醬汁，端上來燒烤的香味不斷撲鼻而來

第一串是「牛肋條串」，外表看起來乾乾的，不過肉汁都鎖在裡面吃起來非常有嚼勁

第二串是「秘醬燒花椰菜」，花椰菜因為吸飽醬汁吃起來會偏軟一點，不過相對非常多汁

第三串是「雞腿肉串」，雞肉紮實飽滿一口咬下香濃多汁

第四串是「秘醬燒香菇」，香菇吃起來非常多汁，在嘴中會不斷散發香菇得有的香氣

第五串是「秘醬燒青椒」，如果不太敢吃青椒的人也可以試試看，刷上秘製醬後會稍微中和調青椒本身的味道，加上醬汁烤起來讓青椒比較軟一點入口的味道會更清爽

第六串是「秘醬燒豆皮」，刷上醬汁烤到有點微焦微焦的感覺，吃起來外皮酥脆裡面軟嫩多汁會越吃越涮嘴

第七串是「秘醬燒牛五花串」，吃起來多汁滿滿蔥香味，中間的蔥還能中和掉一些油膩感

第八串是「秘醬燒蔥肉串」，肉片的大小比牛五花大一點，吃起來的口感也比較軟嫩一點

第九串是「秘醬燒豆干」，豆干吃起來非常紮實，即便外面刷滿醬汁還是可以吃到淡淡的豆香味

第十串是「豬五花包番茄」，吃的時候要特別小心，因為番茄不只會噴汁還非常燙，這樣搭配起來十分清爽番茄也很鮮甜

吃完第一輪後覺得不過癮又開始第二輪的點餐

第二道私房菜是「鯛魚下巴」，魚下巴一直都是我很喜歡吃的食材之一，外皮詐的酥脆裡面鮮甜多汁，魚的肉質十分軟嫩

除了秘醬燒蔥肉串是重複點之外，另外兩種都是新拿的

第十一串是「秘醬燒雞軟骨」，軟骨吃起來非常Q彈帶勁，也是這次讓我滿印象深刻的一樣串燒

第十二串是「秘醬燒四季豆」，雖然吸附不少醬汁但四季豆本身的脆度還在，也是從肉串轉換口味非常適合的一樣食材

最後還點一份「明太子山藥」，山藥新鮮脆口上面鋪滿一層炙燒過的明太子，吃起來甜鹹甜鹹非常順口

結語

居酒屋一直都是上班族在忙碌過後的晚餐或是宵夜好選擇，也是三五好友聚餐的地方，有的居酒屋是以私房菜色為主，有的是以串燒燒烤為主，不過這間不只是串燒口味多樣價格也相當實惠，讓人可以多品嚐不同的口味，醬汁的部分鹹甜夠味搭配飲品十分過癮，上餐的速度也滿快的不用擔心東西吃完下一道遲遲無法上桌。想要前往用餐的話建議先上網訂位，不然現場幾乎都是客滿的狀態排隊要等上滿長一段時間。