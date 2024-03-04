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【信義區/吳興商圈】 COTD之2024迎來全新改版，全新團隊的 A LIVING LABB 生活域所2.0

2024-03-04 23:49:50 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：108
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窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：191篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：A Living Labb | 生活域所
place台北市信義區信安街56號
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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封面

生活域所就位在我母校旁，走路大概5分鐘的距離

記得以前就學、實習期就很常經過，那時候經過就很常被他們的空間設計吸引

但因為那時一是窮學生，二也不是寵物友善，一直沒有走進去過

直到今年初生活域所換了新團隊，新菜單而且還變成寵物友善

想當然我們怎麼可能會錯過呢！？

 

 

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 A LIVING LABB 生活域所整間店皆是白、綠的配色

加上長型空間的設計，其中一側有著滿滿一大面的落地窗

讓整間店無時無刻都充滿明亮的自然光

(去的這天已經是陰天了，更不用說天晴時光影會有多漂亮)

(因為前方就是公園，一片綠意讓人用餐起來也很舒服)

 

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店內有分三區座位

包含進店左側的大桌，中間區的階梯式座位還有右側面窗的桌椅

完全適用於不同需求的客人

 

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外面還有一區室外座位

（不過室外座位旁是間設計公司辦公室，並非生活域所所屬，所以坐這區要小心不要吵到人家上班喔～）

 

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更換了經營團隊後生活域所變成了超級寵物友善

光從入門之處就可以看到“歡迎小狗的警示牌”，店內這個“別人有錢我有小狗”我也好喜歡

毛孩在店內不但沒限制，可落地、可座椅

我們入店後也立即提供水和店家自製的紅蘿蔔雞鮮食

(另外也有販售毛孩的雞胸肉跟炒蛋喔)

 

題外話是除了生活域所對面的公園外，旁邊也開設新的信義區景勤狗公園喔

非常適合在吃完飯後帶毛孩去走走玩耍

 


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生活域所以販售早午餐、咖啡為主

因為目前還在更新MENU，所以也一直有新菜色的推出

我這天吃的是燻雞可頌三明治，麵包很酥，肉量也給得很大方

讓我比較意外的是這份三明治還給了滿滿的生菜沙拉

畢竟現在很多小店，價位不低但餐點上桌也都是小小一份

說真的我真的有保持上桌只有一個三明治的心裡準備

 

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玫瑰拿鐵

口感還算中規中矩，沒有太驚艷

 

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去的時候生活域所的甜點選項還不多，主要以櫃檯旁的常溫甜點為主

所以我就點了一個可麗露

上桌時店家有說因為是做冷凍保存，所以需要退冰個10分鐘會比較好吃

可麗露殼還算酥脆，但口味也是中規中矩

 

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店家送的紅羅蔔雞肉鮮食

 

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 A LIVING LABB 生活域所2.0

地址：No, No. 56信安街信義區台北市11053

營業時間：9:00-18:00

電話：0227329908

 

 

 

 

 

文章標籤
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