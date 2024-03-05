

這次來吃ROAST Burger 爐烤熟成牛肉堡跟想像中的美式餐廳不太一樣，店門口輕鬆活潑，餐點份量很多，吃完超級滿足。





ROAST Burger 爐烤熟成牛肉堡位於忠孝復興站及大安站的中間，搭捷運的話可以搭到其中一站在走路過來，當作散步也不會太遠。走到復興南路上看到橫式招牌就到囉!



店內擺設跟我想像中的美式不太一樣，想像中的都是西部牛仔風暗暗的那種，這裡燈光明亮外面的LOGO有點美式，但又有可愛文青風的質感，用餐環境很輕鬆，中午也有提供商業午餐的套餐喔，不需要多人分享，一個人也可以來用餐。



牆上看到現在餐廳有做活動，現在只要加入餐廳的LINE好友還有送濃湯或飲料二選一，還蠻不錯的。



店內小巧整潔，位置數量比較少，只有這排大約七個座位算是美式速食簡餐店，但用餐起來感覺很舒適可以一邊看著窗外景色，一邊吃漢堡沒有人打擾。如果怕沒位置也是可以外帶回家吃，當天就看到蠻多客人來外帶。



很喜歡餐廳這一面窗景，上面的塗鴉有休閒美式風格，用餐當天剛好下雨在這躲雨順便愜意吃個早午餐。蠻不錯的享受。



餐廳是開放式廚房所以製作餐點的時候都能看到，店員的製作過程迅速又俐落，環境也很乾淨。



主要的餐點有爐烤牛肉，漢堡則有六種選擇，我跟朋友兩人分食，我們點了店內招牌爐烤安格斯帶骨牛小排還有墨西哥牛肉堡升級套餐-C餐，有附可樂、濃湯、帶皮薯條。



點完餐後就看到店員開始製作我們的餐點，有點嚇到原本以為他切的肉的份量還有包含別人的，結果這些牛肉都是我們墨西哥牛肉堡上的。份量超級多。這個牛肉切的時候看牠的肉質是已經是熟成好的熟成牛肉，這邊使用的都是美國熟成牛肉，上面還有黃芥末醬，視覺上已經非常的美味了。



麵包有兩種選擇一個是帕瑪森起司軟法，一種是巧巴達拖鞋麵包。在想軟法吃起來會不會都軟軟的口感，所以選了比較少吃得巧巴達拖鞋麵包，麵包看起來也是很大一個。後來才知道麵包也是店家手工製作的，單吃也很好吃。



佐料也是很多，顏色豐富看起來新鮮好吃。



墨西哥牛肉堡升級套餐C餐 298元+128元-餐點送上來後看起來份量很多，尤其是那個漢堡主體，好厚實喔!推薦喜歡吃牛肉的人來吃牛肉給的份量真的很多



熟成牛肉層層堆疊，肉汁很多。餡料十足，好險有跟朋友分食不然我一個人應該吃不完。



墨西哥牛肉堡的餡料真的好多，除了原本的熟成牛肉之外還有洋蔥、生菜、酸黃瓜，層層堆疊吃在口中層次感豐富之外，醬汁不斷地流出來，美味可口有辣度，熟成牛肉雖然是切薄片但是吃起來也很有份量超級軟嫩，讓人一口接一口，拖鞋麵包口感也很好上面外皮有烤過酥酥脆脆的嚼起來很香。



帶皮薯條是屬於比較厚的薯條，吃起來蠻厚實的，外皮炸得很酥脆，內部鬆軟。雖然吃很飽但就是會嘴饞的拿起來吃個一兩塊。



濃湯是當日例湯，可能每天都不太一樣，這天是南瓜濃湯，喝起來很細緻，南瓜味濃鮮甜，不會太膩口，我把它拿來沾薯條吃也是很搭!



座位旁邊有調味料可以自己取用，也有手套跟酒精讓你清潔手部，哈!吃到一半才發現有手套，趕緊拿來用!不然牛肉堡的肉汁會流的滿手都是。



接著就看到店員在處理我們的爐烤安格斯帶骨牛小排，牛小排烤的時間大概十分鐘不用等太久，烤完店員會在餐檯上先去除骨頭把肉切下來，現場看店員一次就把牛肉從骨頭上切下來超厲害的而且切得很乾淨，整條切下來再切成一小塊，吃起來很方便不用自己切。



爐烤安格斯牛小排 小份-880元: 你看看牛小排上的肉都幫你分好了只要用叉子插著吃就好，很方便，牛肉上面的醬汁是店家自己調煮的使用了多種配方燉煮吃起來香甜可口，爐烤牛小排的肉吃起來很鬆軟牛肉的香氣十足，一般牛小排吃起來都比較有嚼勁，這個不會，吃起來很好入口有種在吃燉牛肉的口感鬆鬆軟軟的。還有附一個拖鞋麵包，可以把牛小排的肉沾點醬汁跟麵包一起吃也很美味。後來單吃麵包也覺得好吃，麵包在口中細嚼有麵團的香氣，甜甜的忍不住又多吃了幾口。



總結:ROAST Burger 爐烤熟成牛肉堡 雖然是美式簡餐店的形式，但是餐點不馬虎，漢堡份量十足，用料實在，爐烤牛小排口感也很不錯，不用怕美式餐廳需要多人分享，一個人也能前來享用，非常推薦喜歡吃牛肉的人來吃吃看。

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ROAST Burger 爐烤熟成牛肉堡 仁愛復興店

電話：02 2700 8576

地址：106台北市大安區復興南路一段255-1號1樓

營業時間:週一至週日11:00-19:30