桃園中壢隱藏版鐵板燒—酩人宴，全預約制每日進貨，最頂級的食材給你最奢華的享受，慶生約會新選擇
文章目錄
最近企鵝最喜歡的一間鐵板燒就是—酩人宴鐵板燒。
主打新鮮食材活體海鮮、頂級A5和牛和客製化菜單服務～
剛開幕不久就吸引滿滿人潮，吃過的朋友都很推薦👍
也因為食材皆為每日進貨為了確保每份餐點的品質，全店採預約制～
有預約才吃得到喔🥰 有興趣的建議大家趕快手刀去訂位
訂位專線：03-2805310、網路訂位
酩人宴鐵板燒 品牌故事
酩人宴鐵板燒是一個桃園中壢全新的在地品牌，
延續傳統高級鐵板燒路線以活體海鮮和A5和牛頂級美牛為主的精緻餐廳。
嚴選頂級食材希望能呈現最新鮮、最原始的的風味給消費者～
讓每一位消費者吃下去第一口都能讚嘆不已，同時用餐完畢後也能帶著微笑離開。
為了確保食材的新鮮酩人宴鐵板燒每一季會更換一次菜單~
不管是春、夏、秋、冬哪一個季節都能吃到當季最佳的風味！
此外酩人宴鐵板也傾聽著每一位的需求，獨家提供客製化菜單🥰
酩人宴鐵板燒 店面位置
酩人宴鐵板燒的地址為桃園市中壢區新生路113號2樓
這邊屬於中壢的鬧區，交通方便又有付費停車場~開車騎車還是搭大眾交通工具都很OK👍
酩人宴鐵板燒的店面位於二樓，在尚豪鐵板燒店面旁有個小入口~
要用餐的朋友直接走進去劑就可以囉❤️
酩人宴鐵板燒 用餐環境
酩人宴鐵板燒的用餐環境還滿不錯的，有質感氣氛又好❤️
一走進餐廳裡感覺高級的氛圍，好像來到了一個獨家場所！
入座前都會準備好餐具和餐巾，入座後服務生也會提供茶水~
基本上就是等店員服務就好🤣 算是滿享受的
酩人宴鐵板燒 菜單
這張為酩人宴鐵板燒的冬季菜單，主要分成9-10道左右
有沙拉、干貝前菜、牡蠣、湯品、龍蝦、漢堡排、主餐及主食等等
餐點種類橫跨海陸雙餐，算是非常的豐富😍
用餐時段分為三個時段： 1200~1330、1800~1930、2000~2130~
每次用餐位置大概15-20人左右，很適合小團體慶生或帶長輩慶祝佳節。
酩人宴鐵板燒 餐點分享
在開始製作餐點前，主廚都會先自我介紹以及跟每一位顧客確認餐點和客製需求~
沒問題了才會開始料理，服務算滿很不錯和細心的！
在製作餐點中也會很親切的與我們聊天對話，給人很像朋友般🥰
長輩應該會喜歡這種餐廳了，可以吃到頂級美食又可以與主廚暢談。
下面來跟大家分享酩人宴鐵板燒的詳細餐點：
每一個都經過主廚的認真製作，色香味俱全，邊看邊等的時候口水就快流下來了🤣
主廚沙拉
主廚沙拉是由櫻桃鴨搭配蔬菜和葡萄乾及起司粉🧀
吃起來不油不膩又有開胃的效果，而且櫻桃鴨的肉質口感非常好~
鮮嫩多汁又嫩口，非常好吃👍
北海道生食級干貝
酩人宴鐵板燒生食級干貝的餐點算滿豐富的~不單單只有干貝而已還有節瓜及魚子醬。
可以先單吃北海道干貝和魚子醬品嘗第一口的滋味，最後再和節瓜一起吃~比較有層次感
而且北海道生食級干貝的肉質很不錯，外觀呈現成珍珠白色澤帶著焦香，貝肉則是粒粒飽滿厚實~
吃起來口感軟嫩彈牙又充滿鮮味，很好吃又不帶一點腥味😍
東北小卷
酩人宴鐵板燒的師傅把小卷處理得非常的乾淨！
吃不到任何的內臟味，也不用再手動把透明骨骼拉出來~
輕輕一咬就能品嘗到小卷的鮮甜，Q彈又充滿韌性 🤤
搭配著清甜的節瓜，吃起來口感屬於清爽順口又帶著海鮮淡雅的風味~
廣島大牡蠣
酩人宴鐵板燒炸牡蠣嚴選來自日本的廣島大牡蠣。
廣島牡蠣品質顆顆飽滿碩大肥美、清甜爽口！是眾多高級餐廳喜愛的食材，也是民眾最喜愛的牡蠣產地。
酥脆的外皮配上新鮮的牡蠣，吃起來外酥內嫩肥美多汁😋
咬一口就能清晰地感受到牡蠣鮮甜帶著淡淡的鹹香~
好吃又有著豐富的營養，一樣絲毫吃不到任何的腥味，很讚👍
今日例湯
企鵝喝到的湯品為經典的蛤蜊雞湯🍜
肥美的蛤蜊配上軟嫩的雞肉，有嚼感又營養！
而且一碗裡蛤蜊和雞肉的份量還滿多的~喝了有滿足感🥰
湯頭喝起來則是清甜爽口，冬天喝一碗超級暖胃~
也很適合當作中場休息的感覺，因為等等下來就是重頭戲的海鮮和主食登場啦😆
白蘭地火焰龍蝦
酩人宴鐵板燒的龍蝦是真的活體現殺的！
在料理的過程中還可以看到龍蝦四肢因為受熱而有些動靜~
光是從這邊的細節就知道酩人宴鐵板燒的真材實料，非常的用心！
而且也處理得非常的乾淨和方便，我們只要用刀叉輕輕一拉，完整的蝦肉就出來了，完全不會用髒手👍
以這點來講企鵝覺得他們家算很用心，有考慮顧客用餐時的方便~
這道餐點最後要完成時，師傅也會溫馨提醒說等等會關燈做火烤~
有需要拍照的朋友可以先準備好❤️
而製作出來的龍蝦餐點也是非常的美味，肉質扎實細膩~
鮮甜的風味不用額外沾醬就很好吃了😋
和牛漢堡排
美味的龍蝦結束會後會有個小和牛漢堡排🥩
很像是等等主餐A5和牛菲力的開胃菜，先讓你淺嘗一下，等等再來厲害的🤣
因為多了起司和土司的風味，整體漢堡排吃起來口感會比較豐富且充滿濃郁的起司香~
加上牛肉本身的風味，吃起來鮮甜適中，不油不膩🤤
果醋冰沙飲
在和牛主餐上桌前，酩人宴鐵板燒會先提供果醋冰沙飲~
透過酸酸甜甜的清涼口感先幫大家解膩，等等可以好好享受來自日本的A5和牛菲力。
精修日本A5和牛菲力
照片來自酩人宴鐵板燒粉絲團
酩人宴鐵板燒的主餐嚴選日本A5和牛菲力，這邊的部分是牛運動量最少的地方~
肉質軟嫩細緻，可感受清爽的鮮甜肉質、肉汁，相當稀少珍貴。
聽店家分享他們家這塊牛肉是中壢最高級的A5和牛菲力😲
一塊肉的價格非常的驚人，但為了回饋桃園中壢的鄉親還是願意花這個重金。
也難怪這間鐵板燒剛開幕不久就受到大家喜愛，畢竟在中壢人眼裡食物好吃才是最重要的😆
而這個牛排是真的很讚，肉質細緻吃起來入口即化🤤
不用過多的咀嚼就可以吞嚥下去👍給人無可挑惕的極致風味
非常好吃又讓人充滿記憶！為了這道餐點我願意再來消費一次🤣
西班牙伊比利豬
因為企鵝的朋友不吃牛肉，主餐選擇了西班牙伊比利豬
(如果有長輩不吃牛肉的也可以點這個唷)
這豬肉吃起來也是讓人讚不絕口😍
油花均勻肥瘦相間吃起來Q彈脆口又充滿嚼勁，口感也是很棒！
跟和牛菲力比起來也絲毫不遜色，只是風味不一樣而已
創意主食-櫻花蝦煎飯糰
今天企鵝吃到的主食為蝦仁米餅，外皮很像是鍋巴的感覺~裡面則是軟嫩的米食。
整體口感吃起來軟硬交雜，有白飯的香甜也有蝦仁的鹹香😋
清淡鹹甜的口感滿適合當作A5和牛的餐後主食。
甜點
甜點的部分為熱騰騰的香蕉煎餅搭配草莓冰淇淋🍦
兩個可以單獨分開吃，先吃冰淇淋再吃香蕉煎餅，吃起來則有種循序漸進的層次口感~
也可以混在一起吃，企鵝覺得這樣口感更好，有冰火雙重湊的刺激口感~還滿特別的😉
酩人宴鐵板燒 評價
這間鐵板燒用餐下來感覺真的非常好❤️
餐點、氣氛及服務都很到位！讓人非常的享受☺️
還可以親自看到自己的餐點被師傅的巧手料理出來~
而且食材真的很新鮮，每一道餐點都吃不到任何的腥味，能品嘗到食材原始的風味，好吃又鮮嫩。
在用餐過程中鐵板燒師傅也會細心地介紹每一道餐點和食材～
讓每一位消費者對於吃下肚的餐點都了解👍
當然也會很親切地跟消費者聊天互動，雙方有來有往的對話就像是朋友般🥰
讓人感覺非常舒適和放鬆~
酩人宴鐵板燒 詳細資料
🍽：酩人宴鐵板燒
📍：桃園市中壢區新生路113號2樓
⏰：12:00–14:00, 18:00–19:30, 20:00–21:30
📞：03 280 5310
💌：酩人宴鐵板燒粉絲團
備註：全預約制~現場客人需先致電詢問
結帳方式：現金、刷卡
線上訂位：網路預約專線
相關文章
發表留言 取消