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最近企鵝最喜歡的一間鐵板燒就是—酩人宴鐵板燒。

主打新鮮食材活體海鮮、頂級A5和牛和客製化菜單服務～

剛開幕不久就吸引滿滿人潮，吃過的朋友都很推薦👍

也因為食材皆為每日進貨為了確保每份餐點的品質，全店採預約制～

有預約才吃得到喔🥰 有興趣的建議大家趕快手刀去訂位

訂位專線：03-2805310、網路訂位

酩人宴鐵板燒 品牌故事

酩人宴鐵板燒是一個桃園中壢全新的在地品牌，

延續傳統高級鐵板燒路線以活體海鮮和A5和牛頂級美牛為主的精緻餐廳。

嚴選頂級食材希望能呈現最新鮮、最原始的的風味給消費者～

讓每一位消費者吃下去第一口都能讚嘆不已，同時用餐完畢後也能帶著微笑離開。

為了確保食材的新鮮酩人宴鐵板燒每一季會更換一次菜單~

不管是春、夏、秋、冬哪一個季節都能吃到當季最佳的風味！

此外酩人宴鐵板也傾聽著每一位的需求，獨家提供客製化菜單🥰

酩人宴鐵板燒 店面位置

酩人宴鐵板燒的地址為桃園市中壢區新生路113號2樓

這邊屬於中壢的鬧區，交通方便又有付費停車場~開車騎車還是搭大眾交通工具都很OK👍

酩人宴鐵板燒的店面位於二樓，在尚豪鐵板燒店面旁有個小入口~

要用餐的朋友直接走進去劑就可以囉❤️

酩人宴鐵板燒 用餐環境

酩人宴鐵板燒的用餐環境還滿不錯的，有質感氣氛又好❤️

一走進餐廳裡感覺高級的氛圍，好像來到了一個獨家場所！

入座前都會準備好餐具和餐巾，入座後服務生也會提供茶水~

基本上就是等店員服務就好🤣 算是滿享受的

酩人宴鐵板燒 菜單

這張為酩人宴鐵板燒的冬季菜單，主要分成9-10道左右

有沙拉、干貝前菜、牡蠣、湯品、龍蝦、漢堡排、主餐及主食等等

餐點種類橫跨海陸雙餐，算是非常的豐富😍

用餐時段分為三個時段： 1200~1330、1800~1930、2000~2130~

每次用餐位置大概15-20人左右，很適合小團體慶生或帶長輩慶祝佳節。

酩人宴鐵板燒 餐點分享

在開始製作餐點前，主廚都會先自我介紹以及跟每一位顧客確認餐點和客製需求~

沒問題了才會開始料理，服務算滿很不錯和細心的！

在製作餐點中也會很親切的與我們聊天對話，給人很像朋友般🥰

長輩應該會喜歡這種餐廳了，可以吃到頂級美食又可以與主廚暢談。

下面來跟大家分享酩人宴鐵板燒的詳細餐點：

每一個都經過主廚的認真製作，色香味俱全，邊看邊等的時候口水就快流下來了🤣

主廚沙拉

主廚沙拉是由櫻桃鴨搭配蔬菜和葡萄乾及起司粉🧀

吃起來不油不膩又有開胃的效果，而且櫻桃鴨的肉質口感非常好~

鮮嫩多汁又嫩口，非常好吃👍

北海道生食級干貝

酩人宴鐵板燒生食級干貝的餐點算滿豐富的~不單單只有干貝而已還有節瓜及魚子醬。

可以先單吃北海道干貝和魚子醬品嘗第一口的滋味，最後再和節瓜一起吃~比較有層次感

而且北海道生食級干貝的肉質很不錯，外觀呈現成珍珠白色澤帶著焦香，貝肉則是粒粒飽滿厚實~

吃起來口感軟嫩彈牙又充滿鮮味，很好吃又不帶一點腥味😍

東北小卷

酩人宴鐵板燒的師傅把小卷處理得非常的乾淨！

吃不到任何的內臟味，也不用再手動把透明骨骼拉出來~

輕輕一咬就能品嘗到小卷的鮮甜，Q彈又充滿韌性 🤤

搭配著清甜的節瓜，吃起來口感屬於清爽順口又帶著海鮮淡雅的風味~

廣島大牡蠣

酩人宴鐵板燒炸牡蠣嚴選來自日本的廣島大牡蠣。

廣島牡蠣品質顆顆飽滿碩大肥美、清甜爽口！是眾多高級餐廳喜愛的食材，也是民眾最喜愛的牡蠣產地。

酥脆的外皮配上新鮮的牡蠣，吃起來外酥內嫩肥美多汁😋

咬一口就能清晰地感受到牡蠣鮮甜帶著淡淡的鹹香~

好吃又有著豐富的營養，一樣絲毫吃不到任何的腥味，很讚👍

今日例湯

企鵝喝到的湯品為經典的蛤蜊雞湯🍜

肥美的蛤蜊配上軟嫩的雞肉，有嚼感又營養！

而且一碗裡蛤蜊和雞肉的份量還滿多的~喝了有滿足感🥰

湯頭喝起來則是清甜爽口，冬天喝一碗超級暖胃~

也很適合當作中場休息的感覺，因為等等下來就是重頭戲的海鮮和主食登場啦😆

白蘭地火焰龍蝦

酩人宴鐵板燒的龍蝦是真的活體現殺的！

在料理的過程中還可以看到龍蝦四肢因為受熱而有些動靜~

光是從這邊的細節就知道酩人宴鐵板燒的真材實料，非常的用心！

而且也處理得非常的乾淨和方便，我們只要用刀叉輕輕一拉，完整的蝦肉就出來了，完全不會用髒手👍

以這點來講企鵝覺得他們家算很用心，有考慮顧客用餐時的方便~

這道餐點最後要完成時，師傅也會溫馨提醒說等等會關燈做火烤~

有需要拍照的朋友可以先準備好❤️

而製作出來的龍蝦餐點也是非常的美味，肉質扎實細膩~

鮮甜的風味不用額外沾醬就很好吃了😋

和牛漢堡排

美味的龍蝦結束會後會有個小和牛漢堡排🥩

很像是等等主餐A5和牛菲力的開胃菜，先讓你淺嘗一下，等等再來厲害的🤣

因為多了起司和土司的風味，整體漢堡排吃起來口感會比較豐富且充滿濃郁的起司香~

加上牛肉本身的風味，吃起來鮮甜適中，不油不膩🤤

果醋冰沙飲

在和牛主餐上桌前，酩人宴鐵板燒會先提供果醋冰沙飲~

透過酸酸甜甜的清涼口感先幫大家解膩，等等可以好好享受來自日本的A5和牛菲力。

精修日本A5和牛菲力

照片來自酩人宴鐵板燒粉絲團

酩人宴鐵板燒的主餐嚴選日本A5和牛菲力，這邊的部分是牛運動量最少的地方~

肉質軟嫩細緻，可感受清爽的鮮甜肉質、肉汁，相當稀少珍貴。

聽店家分享他們家這塊牛肉是中壢最高級的A5和牛菲力😲

一塊肉的價格非常的驚人，但為了回饋桃園中壢的鄉親還是願意花這個重金。

也難怪這間鐵板燒剛開幕不久就受到大家喜愛，畢竟在中壢人眼裡食物好吃才是最重要的😆

而這個牛排是真的很讚，肉質細緻吃起來入口即化🤤

不用過多的咀嚼就可以吞嚥下去👍給人無可挑惕的極致風味

非常好吃又讓人充滿記憶！為了這道餐點我願意再來消費一次🤣

西班牙伊比利豬

因為企鵝的朋友不吃牛肉，主餐選擇了西班牙伊比利豬

(如果有長輩不吃牛肉的也可以點這個唷)

這豬肉吃起來也是讓人讚不絕口😍

油花均勻肥瘦相間吃起來Q彈脆口又充滿嚼勁，口感也是很棒！

跟和牛菲力比起來也絲毫不遜色，只是風味不一樣而已

創意主食-櫻花蝦煎飯糰

今天企鵝吃到的主食為蝦仁米餅，外皮很像是鍋巴的感覺~裡面則是軟嫩的米食。

整體口感吃起來軟硬交雜，有白飯的香甜也有蝦仁的鹹香😋

清淡鹹甜的口感滿適合當作A5和牛的餐後主食。

甜點

甜點的部分為熱騰騰的香蕉煎餅搭配草莓冰淇淋🍦

兩個可以單獨分開吃，先吃冰淇淋再吃香蕉煎餅，吃起來則有種循序漸進的層次口感~

也可以混在一起吃，企鵝覺得這樣口感更好，有冰火雙重湊的刺激口感~還滿特別的😉

酩人宴鐵板燒 評價

這間鐵板燒用餐下來感覺真的非常好❤️

餐點、氣氛及服務都很到位！讓人非常的享受☺️

還可以親自看到自己的餐點被師傅的巧手料理出來~

而且食材真的很新鮮，每一道餐點都吃不到任何的腥味，能品嘗到食材原始的風味，好吃又鮮嫩。

在用餐過程中鐵板燒師傅也會細心地介紹每一道餐點和食材～

讓每一位消費者對於吃下肚的餐點都了解👍

當然也會很親切地跟消費者聊天互動，雙方有來有往的對話就像是朋友般🥰

讓人感覺非常舒適和放鬆~

酩人宴鐵板燒 詳細資料

🍽：酩人宴鐵板燒

📍：桃園市中壢區新生路113號2樓

⏰：12:00–14:00, 18:00–19:30, 20:00–21:30

📞：03 280 5310

💌：酩人宴鐵板燒粉絲團

備註：全預約制~現場客人需先致電詢問

結帳方式：現金、刷卡

線上訂位：網路預約專線