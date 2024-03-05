給個讚
宜蘭免門票景點》【玉蘭茶園】風景宜人， 爬完「松羅國家步道」四小時之後犒賞自己另一個美景，茶園面積約500公頃，位於台七省道旁，距離泰雅大橋不遠的地方，茶樹沿山坡種植一片綠意盎然，山間清新的靈氣與不受污染的水源，孕育了質量俱優聞名的蘭陽特品「玉蘭茶」。每天冬天櫻花盛開，綿延至「櫻悅景觀渡假別墅」這條隧道條長約65公尺真的超美的，非常值得來這裏賞櫻哦！
玉蘭茶園 景點資訊
- 地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭路80號
- 營業時間：全天候24小時開放
- 電話：無
- 門票：免門票
玉蘭茶園 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入玉蘭茶園即可到達
- 【停車場】有，也可路邊停車
朝最上方的「櫻悅景觀渡假別墅」上山，約10分鐘車程就能找到玉蘭茶園區
小路上去有一個小平台，大約可以停七、八部，其他可以停路邊
不過，這次又發現原來【玉蘭茶園】旁的停車場旁又有二個小平台可以停車，真的愈來愈方便了
玉蘭茶園 環境介紹
2006年第ㄧ次來到【玉蘭茶園】，這裡是蘭陽地區的當家茶， 產區集中於大同鄉玉蘭休閒農業區
玉蘭休閒農業區擁有廣大的山坡地， 整座茶園沿山坡種植，深綠整齊，甚為美觀
這裏如果天氣好的時候，視野一級棒，遠方的青山綠水全都看的一清二楚
茶園約500公頃， 屬包種茶種，分「青心烏龍」和「青心大冇」二種茶樹，質量俱優，色澤、香味均為上品
茶花
也舉辦茶葉栽培及製造技術訓練與觀摩等，以提高茶葉質量
每次來的天氣不同，景觀也別有風情
櫻花季～也有漂亮的粉紅櫻花樹可以拍照留念
這裏不少涼亭都可以泡茶
玉蘭茶園 小吃部介紹
很多來這裏是泡茶為主，當然買點煙燻茶滷味、飲料或是簡單的餐飲也可以
從剛剛小徑上來的地方，一旁就是停車場
玉蘭茶園 菜單價位
這裏的茶葉瓜子滿不錯的
滷味都是擺在冰箱裏，自己拿好去結帳就可以了
滷味真的有煙燻茶香，口味有辣喔!
小孩喜歡吃茶凍!
玉蘭茶園 登山步道
玉蘭休閒農業區的玉蘭野溪與茶山中間，有一玉蘭茶園觀景台的步道，沿途景致優美，可以繞著茶園的產業道路直達步道入口，約有數百公尺，花季時節是登山客的最愛喔！
玉蘭休閒農業區也是登往松蘿湖的入口處， 另外沿著破鐺坑溪，溯水入山， 約一小時腳程，又可發現一處清新可愛、不染塵囂，極富神祕色彩的「玉蘭瀑布」， 瀑布區若能詳加規劃開發， 下次再來玉蘭茶園觀景之餘， 想順道抽空前往探險，希望能遇見「玉蘭瀑布」一景。
茶園的風光怡人景色秀麗,在觀景亭上眺望，蘭陽溪流域與村莊平原盡收眼底
而漫遊於茶樹小徑，更令人有溶入一片綠色世界中心曠神怡的暢暢然
來觀景的人潮也不少，山上還有賣麵攤和茶園品茶區，讓人有山中樂園的感覺
縣政府也輔導蓋了一座廁所，挺乾淨整齊的，不怕臨時又得方便衝下山去
玉蘭休閒農業區的茶園風光別具風格， 氣溫宜人，置身在海拔500～700公尺的綠色世界
於觀景涼亭遠眺前方，視野十分遼闊， 從不同的角度觀賞，變化多端的形狀，令人嘆為觀止
山區天氣變化大，沒多久就烏雲瀰漫下起雨來
但左側山下蘭陽平原卻能看見晴空萬里，希望下次找個好天氣再來取景
看著蜿蜒的小路，以及遠方兩座山間別墅，幻想自己偶而也來住住的輕鬆生活
與山腳下的松羅村形成強烈的生活型態，住在上面應該要有閒有錢吧
玉蘭茶園 櫻花隧道
粉紅櫻花隧道來囉!「櫻悅景觀渡假別墅」櫻花隧道真的是櫻花怒放，就在玉蘭茶園停車場的另一頭，走路5分鐘可到，千萬別錯過
玉蘭茶園 心得評價
再到附近的玉蘭社區的祥發茶香煙燻滷味買買好吃的滷味，或是田媽媽泰雅風味館用餐，就是很棒的一日遊哦
太平山景點美食推薦
宜蘭熱門景點推薦
延伸閱讀
-
龜山島賞鯨｜龜山島半日遊》賞鯨登島繞島三合一，賞龜山島八景，牛奶海立槳好好玩
-
紅螃蟹海鮮餐廳》宜蘭頭城海鮮餐廳，無菜單料理套餐生魚片、螃蟹和龍蝦，合菜新鮮可口價格公道
-
捌㡯珈琲》日系文青老宅咖啡廳，收藏老件驚人，水果蛋糕甜點下午茶，看火車
-
金車伯朗咖啡城堡一館二館》頭城伯朗咖啡館，望烏石港龜山島.喝咖啡，城堡荷蘭風車超好拍
-
石港春帆精緻海鮮餐廳》宜蘭頭城無菜單餐廳，高CP值海鮮創意料理
-
渲咖啡Shine Cafe》希臘風白色浪漫海景咖啡廳 賞龜山島 沙灘戲水衝浪