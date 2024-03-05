身為茶控，看到有茶入味的麻糬真的會眼睛一亮欸！尤其這家菜市場內，純米純手工製作的客家傳統麻糬，除了有黑金、白麻糬以外，竟然還有香醇回甘的正福烏龍茶麻糬！另外紅茶米蕨餅也是我心頭好，還有更多創意古早味，值得一吃。

阿桶嬤糬（羅東店）｜交通位置

位於民生市場內，編號101號。

冬山創始店另有店面，可參考 這一篇。

地址：宜蘭縣羅東鎮民生路6號

電話：0981 713448

時間：07:30–12:00（每週一二三公休）

粉絲團：阿桶嬤糬 | Facebook

民生市場樓上就有停車場，很方便。

順著編號找到101號就可以了。

隱藏在菜市場的阿桶嬤糬找到了！

其實我撲空很多次，因為每週一二三公休。

冬山創始店另有店面，可參考 這一篇。

阿桶嬤糬（羅東店）｜MENU

每日新鮮現做，每日販售商品不一定，以現場為主。

我個人喜歡烏龍茶、小山園抹茶等茶味麻糬，還好今天有賣。

因為來的晚，只剩下桌上這些…

包餡麻糬也只剩下花生跟芝麻兩個口味。

烏龍茶麻糬/黑金麻糬/傳統白麻糬

可以買散裝，也可以買綜合盒裝，送人方便。

阿桶嬤糬更是良心麻糬，

沒有添加任何色素及農藥，每日新鮮製作，完全真材實料。



身為茶控真的不能錯過這烏龍茶麻糬，畢竟外面真的很少看到烏龍茶入味的麻糬，而且還是純米製作的，務必要沾沒有任何添加的茶葉，從茶葉磨製而成的茶粉，真的神好吃啊。

是香醇濃厚的烏龍茶香與口感Q彈的純米麻糬的交融，一次滿足愛喝茶與吃麻糬的我，讓他們永遠相愛吧！這清新的茶香讓我可以多吃幾口也不嫌膩，尤其沾茶粉吃，口感大升級。

黑糯米麻糬的顏色我更喜歡，是好吃的深紫色。最主要是麻糬本身無糖帶點淡淡純糯米香氣，不愛吃甜的可以單吃就，喜歡豐富口感的，可以沾有顆粒口感的花生糖粉，建議攪拌後再沾，甜度比較均勻。

經典必吃的原味白麻糬、黑糯米麻糬。純米製作的口感，每日新鮮現做，拿到的時候還是溫熱的，馬上吃的話會比較軟黏但米香會更濃郁一點，放冷一點就會比較軟Q，口感有些許差異。

包餡麻糬｜花生/芝麻

朋友買的，她說很好吃，但我沒吃到，哈哈哈。

可以選盒裝的，送人很方便

如果兩天內沒吃完可以放冷凍，退冰即可吃。

綜合口味麻糬

本土蜜香紅茶入味的米蕨餅再裹上黃豆粉增添香氣。

這是原本要拿來做年糕時意外發現的驚喜之作，米做的比日本蕨餅還Q！

我個人覺得比市面上任何蕨餅都好吃，因為有蜜香紅茶入味搭配黃豆粉好搭。

除了羅東以外還有冬山創始店可以買喔！

愛吃麻糬同時又是茶控的朋友這一家千萬別放過！純米純手工製作的客家傳統麻糬，從路邊小攤車做到有店面，古早味老店，目前由第二代經營。除了有黑金、白麻糬以外，竟然還有香醇回甘的正福烏龍茶麻糬！另外紅茶米蕨餅也是我心頭好，茶控在這裡會買到失控…（繼續閱讀）

阿桶嬤糬 羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮民生路6號

電話：0981 713448

時間：07:30–12:00（每週一二三公休）

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