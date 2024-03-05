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角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹甜口味鹹奶蓋飲料就在高雄岡山飲品角鋪茶飲

2024-03-05 15:06:37 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：104
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：262篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：角鋪茶飲
place高雄市岡山區台上里成功路138-3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

高雄岡山飲料店-角鋪茶飲
除了有各式水果茶和紅茶拿鐵系列之外
最主要的是它們的芝士系列飲品
芝士茶飲、芝士水果茶是它們的人氣飲品唷
喜歡喝口味鹹甜的鹹奶蓋飲料~可以來試看看

究sho石燒拉麵

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

岡山飲品角鋪茶芝士奶蓋專賣
位於岡山成功路的鐵道旁邊
假日旅遊到崗山之眼有經過可以順路買杯飲品

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

芝士旺旺

結合鳳梨冰沙跟梅子水
最上層再淋上厚厚一層芝士
整體喝起來有鳳梨的甜與梅子的酸
還有一點像是鹹奶蓋的鹹甜味

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

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火龍果多肉

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主要基底為火龍果汁
再結合椰果和波波寒天

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糖度建議可以不用點太高
因為椰果本身就帶有一點甜度
波波寒天口感比較柔軟
椰果則是咬起來有嚼勁

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

滿滿水果茶

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基底為百香果搭配青茶
青茶比例比較高~所以喝起來偏向順口

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹
另外再加入一些綜合水果
像是火龍果和檸檬切片
整體喝起來有夏季清涼感

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酪梨鮮奶

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

這杯酪梨鮮奶有加入一整顆布丁
有一定的鮮奶比例，水的份量也不會太多
因此喝起來相當濃郁
甜度調的剛剛好~我喜歡❤️

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

復刻紅茶拿鐵

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🔸黑磚
這杯主要是奶茶搭配黑磚配料
黑磚口感嫩Q像是仙草凍
跟珍珠奶茶一樣會讓人想一口接一口喝它

角鋪茶飲-高雄岡山飲料店多種芝士茶飲和水果茶的超人氣飲品~鹹

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營業資訊

📍高雄市岡山區台上里成功路138-3號
⏰09:00-21:00
☎️07-6210057

 

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