高雄岡山飲料店-角鋪茶飲
除了有各式水果茶和紅茶拿鐵系列之外
最主要的是它們的芝士系列飲品
芝士茶飲、芝士水果茶是它們的人氣飲品唷
喜歡喝口味鹹甜的鹹奶蓋飲料~可以來試看看
究sho石燒拉麵
岡山飲品角鋪茶芝士奶蓋專賣
位於岡山成功路的鐵道旁邊
假日旅遊到崗山之眼有經過可以順路買杯飲品
芝士旺旺
結合鳳梨冰沙跟梅子水
最上層再淋上厚厚一層芝士
整體喝起來有鳳梨的甜與梅子的酸
還有一點像是鹹奶蓋的鹹甜味
火龍果多肉
主要基底為火龍果汁
再結合椰果和波波寒天
糖度建議可以不用點太高
因為椰果本身就帶有一點甜度
波波寒天口感比較柔軟
椰果則是咬起來有嚼勁
滿滿水果茶
基底為百香果搭配青茶
青茶比例比較高~所以喝起來偏向順口
另外再加入一些綜合水果
像是火龍果和檸檬切片
整體喝起來有夏季清涼感
酪梨鮮奶
這杯酪梨鮮奶有加入一整顆布丁
有一定的鮮奶比例，水的份量也不會太多
因此喝起來相當濃郁
甜度調的剛剛好~我喜歡❤️
復刻紅茶拿鐵
🔸黑磚
這杯主要是奶茶搭配黑磚配料
黑磚口感嫩Q像是仙草凍
跟珍珠奶茶一樣會讓人想一口接一口喝它
營業資訊
📍高雄市岡山區台上里成功路138-3號
⏰09:00-21:00
☎️07-6210057