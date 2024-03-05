高雄岡山飲料店-角鋪茶飲

除了有各式水果茶和紅茶拿鐵系列之外

最主要的是它們的芝士系列飲品

芝士茶飲、芝士水果茶是它們的人氣飲品唷

喜歡喝口味鹹甜的鹹奶蓋飲料~可以來試看看

究sho石燒拉麵

岡山飲品角鋪茶芝士奶蓋專賣

位於岡山成功路的鐵道旁邊

假日旅遊到崗山之眼有經過可以順路買杯飲品

芝士旺旺

結合鳳梨冰沙跟梅子水

最上層再淋上厚厚一層芝士

整體喝起來有鳳梨的甜與梅子的酸

還有一點像是鹹奶蓋的鹹甜味

火龍果多肉

主要基底為火龍果汁

再結合椰果和波波寒天



糖度建議可以不用點太高

因為椰果本身就帶有一點甜度

波波寒天口感比較柔軟

椰果則是咬起來有嚼勁

滿滿水果茶

基底為百香果搭配青茶

青茶比例比較高~所以喝起來偏向順口



另外再加入一些綜合水果

像是火龍果和檸檬切片

整體喝起來有夏季清涼感

酪梨鮮奶

這杯酪梨鮮奶有加入一整顆布丁

有一定的鮮奶比例，水的份量也不會太多

因此喝起來相當濃郁

甜度調的剛剛好~我喜歡❤️

復刻紅茶拿鐵

🔸黑磚

這杯主要是奶茶搭配黑磚配料

黑磚口感嫩Q像是仙草凍

跟珍珠奶茶一樣會讓人想一口接一口喝它

營業資訊

📍高雄市岡山區台上里成功路138-3號

⏰09:00-21:00

☎️07-6210057